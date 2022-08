Tout le monde devrait regarder la meilleure émission absolue sur Apple TV Plus

Vous vous souvenez du début des années 2000 ? Vous souvenez-vous de “l’âge d’or” de la télévision ?

L’âge d’or de la télévision a probablement commencé avec Les Sopranos en 1999, mais il a vraiment commencé avec des émissions comme The Wire, Lost et Deadwood au milieu des années 2000. Des productions de grande envergure qui pourraient correspondre à Hollywood en termes de budget et d’échelle.

Mais ce n’était que le début. La télé continuait à rouler. Vers la fin de la décennie, c’était Breaking Bad et Mad Men, plus tard c’était Jeu des trônes et The Walking Dead. Finalement, l’idée que la télévision jouait le second violon de l’expérience cinématographique a commencé à s’éroder et à s’effondrer.

La télévision était reine.

Apple TV Plus



Mais l’âge d’or de la télévision n’a jamais vraiment pris fin. Cela n’a cessé d’aller jusqu’au point où l’expression âge d’or a cessé d’avoir un sens. “Prestige TV”, ou peu importe comment vous voulez l’appeler, n’était que la nouvelle norme : un contenu qui repoussait les limites de ce qui était possible. De nouvelles idées, une excellente écriture, des performances de classe mondiale. Cette qualité est la base maintenant. Il y a des adultes adultes qui n’ont littéralement aucune compréhension de ce que c’était que de chercher des restes via des émissions comme Twin Peaks ou The X-Files.

Au cours des 20 dernières années, nous avons été submergés par une télévision incroyable. Se noyer dedans.

L’année 2021 a été l’une des meilleures pour la télévision dont je me souvienne. Déjà. Vestes jaunes, Station onzeThe White Lotus, Succession, Dopesick, Arcane, Midnight Mass. C’est avant même que nous commencions à parler des émissions de super-héros sur lesquelles ils ne cessent de tomber Disney+.

C’est juste un an ! UNE SEULE ANNEE !

Incroyablement, 2022 n’a pas baissé les bras. Ce qui nous amène — finalement — à l’émission dont je veux parler maintenant : Rupture.

Severance est une émission de science-fiction sur Apple TV Plus, se déroulant dans un univers à peine expliqué où un processus appelé “severance” permet aux employés de se scinder en deux entités distinctes : un moi au travail, qui n’existe que pendant les heures de bureau, et un moi à la maison, qui est complètement séparé du travail. Le moi du travail n’a aucune compréhension ou mémoire de ce qui se passe en dehors du bureau, et vice versa.

À la base, Severance est une émission conceptuelle de haut niveau axée sur l’exploration de cette idée originale – de vies divisées et d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée artificiellement imposé et induit physiquement. Mais malgré son concept élevé unique, Severance joue également sur les tropes établis au cours des 20 dernières années de télévision de prestige.

Il opère à plusieurs niveaux. Severance est sans aucun doute une émission “boîte mystère”, comme Lost. Il y a un mystère central à résoudre, et le spectacle alimente les informations du public, jouant aux détectives de Reddit qui aiment comprendre les rebondissements avant qu’ils ne se déroulent.

Apple TV Plus



Mais Severance subvertit cela en étant aussi… extrêmement drôle. Il ne se prend jamais aussi au sérieux qu’un spectacle comme Westworld. Il ne se vautre jamais dans sa propre importance. À bien des égards, Severance s’inspire (mais aussi des parodies) d’émissions comme The Office, qui célèbrent le quotidien de la vie de bureau. Le casting d’Adam Scott, qui a passé des années sur des parcs et des loisirs de type bureau, joue ici un rôle crucial et contribue à accentuer la disparité. Severance présente un bureau épuré et minimaliste, un peu comme celui que vous pourriez voir sur Parks and Recreation, mais tout n’est pas ce qu’il semble.

C’est ce qui rend Severance spécial. Cela devient convaincant comme Lost et drôle comme The Office. Il devient lyrique sur la condition humaine, mais parvient également à parodier l’époque dont il fait partie. À bien des égards, Severance est le premier classique de la télévision post-prestige. Il fait tout.

Severance n’est pas flashy, il n’a pas à établir sa grandeur avec des monologues sérieux ou des bandes sonores orchestrales en plein essor. C’est un spectacle qui obtient son gâteau et le mange. Severance est informé par les classiques qui l’ont précédé, mais se sent distinct d’eux. Une émission qui avale et digère tout ce que nous avons consommé au cours des 20 dernières années et le vomit comme un chef-d’œuvre de vomissement entièrement formé qui subvertit le type de télévision auquel nous nous sommes habitués au cours des deux dernières décennies.

Pourtant, Severance ne dure qu’une saison. Des émissions prometteuses se sont déjà effondrées. Même un spectacle aussi bien formé que Severance pourrait s’effondrer sous les attentes du public. Ils pourraient tout gâcher.

Mais j’ai une grande confiance en Severance. Il a l’exemple d’émissions comme Lost et Westworld pour apprendre. Nous savons quoi pourrait se tromper. Si Severance garde son récit serré et reste fidèle à ce qui a rendu le spectacle si convaincant au départ, nous pourrions assister à la grandeur. À tout le moins, Severance est mon émission préférée de 2022 jusqu’à présent et – pour mon argent – ​​la meilleure émission sur Apple TV.