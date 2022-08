Tout le monde devrait maintenant se concentrer sur l’épreuve individuelle, déclare PV Sindhu après sa défaite contre la Malaisie dans la compétition par équipes mixtes

Meilleure joueuse indienne en simple féminin et favorite pour la médaille d’or en simple féminin à Birmingham, PV Sindhu a appelé les joueuses à se tourner vers les épreuves individuelles après leur défaite face à la Malaisie lors de la compétition par équipes mixtes aux Jeux du Commonwealth.

Bien que Sindhu ait remporté son match en simple féminin, Kidambi Srikanth en simple masculin et Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty en double masculin et Treesa Jolly/Gayatri Gopichand ont perdu leurs matchs respectifs alors que l’Inde s’inclinait 1-3 contre la Malaisie.

Sindhu a déclaré que maintenant que l’épreuve par équipe est terminée, les joueurs devraient se concentrer sur les épreuves individuelles.

« Maintenant que l’équipe (événement) est terminée, je pense qu’il est primordial maintenant de se concentrer sur les individus. J’espère le meilleur, j’espère l’or », a déclaré Sindhu.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle essaierait d’élever l’équipe avant les matchs individuels, Sindhu a déclaré: “L’individu est individuel, donc je pense que tout le monde devrait se concentrer sur le sien maintenant. Il est temps de revenir en arrière et de planifier et de revenir plus fort. En équipe, nous avons bien fait mais maintenant nous devons nous concentrer individuellement et nous assurer que nous nous préparons, tout le monde va avoir des matchs différents, à des moments différents, à des jours différents. Il est donc important que les joueurs se donnent à 100% quoi qu’il arrive », a déclaré le médaillé d’argent olympique mardi après le match contre la Malaisie.

Parlant du match de mardi, Sindhu a dit qu’elle était un peu triste de manquer la médaille d’or.

“En tant qu’équipe, je pense que c’est une expérience complètement différente, nous nous réunissons tous et jouons en équipe. C’est vraiment bien que nous ayons obtenu cette médaille d’argent aujourd’hui », a déclaré Sindhu, qui avait remporté une médaille d’argent en simple dames il y a quatre ans après avoir perdu contre sa compatriote Saina Nehwal en finale.

Interrogée sur le léger marasme qu’elle a connu après avoir perdu sept points d’affilée et traîné 12-18, elle a déclaré: “J’aurais dû contrôler mes erreurs dans le premier set car j’étais très à l’aise et je menais mais je lui ai continuellement donné des points . J’étais un peu nerveux mais j’espérais toujours que ce n’était pas fini et c’est bien d’avoir obtenu ce premier set et cela m’a donné confiance pour le deuxième set.

Sindhu a déclaré qu’elle avait été inspirée par l’équipe nationale féminine senior de cricket qui était là dans les gradins mardi pour l’encourager.

“Je pouvais les entendre applaudir là-bas et cela m’a définitivement donné un gros coup de pouce dans le match. Je suis très heureux de les voir ici et je leur souhaite également le meilleur. J’ai entendu leur entraîneur dire que ce serait vraiment agréable de nous rencontrer et ce serait un plaisir pour moi de les rencontrer aussi », a ajouté Sindhu.

