"Tout le monde devrait accueillir": Ministre en chef de l’Uttarakhand sur le code civil uniforme

Le BJP avait proposé un code civil uniforme pour l’Uttarakhand dans son manifeste préélectoral, et le peuple de l’État lui a confié le mandat de le mettre en œuvre en le votant au pouvoir, a déclaré le ministre en chef Pushkar Singh Dhami à NDTV aujourd’hui, rejetant les accusations de tentative de polariser l’État avec la nouvelle loi.

« Nous avons dit que nous mettrions en place un comité pour l’UCC dès notre arrivée au pouvoir. Nous avons tenu parole. Un comité d’experts s’est entretenu avec 2 35 000 personnes, diverses organisations, groupes religieux et autres parties prenantes. Il a presque finalisé un projet. Nous agirons dès que nous le recevrons », a-t-il déclaré.

Le comité, qui a été mis en place par le gouvernement de l’Uttarakhand l’année dernière, a déclaré hier que le projet de loi renforcera le tissu laïc du pays.

L’ancienne juge de la Cour suprême, la juge Ranjana Prakash Desai, qui dirige le comité, a déclaré que les actes de mariage de diverses religions, les lois personnelles en vigueur, les rapports de la Commission du droit et les questions non codifiées ont tous été étudiés et pris en compte. « Le projet de loi est en cours d’impression et sera remis au gouvernement très prochainement. Le projet de loi renforcera le tissu laïc de ce pays », a déclaré Mme Desai.

Le pays devrait avoir une loi pour tout le monde, a souligné M. Dhami, la qualifiant de « besoin du pays ». Les rédacteurs de la Constitution l’ont envisagé, donc tout le monde devrait l’accueillir, a-t-il déclaré sur les réactions aux nouvelles.

Quant à savoir si le code civil de l’Uttarakhand pourrait être un modèle pour d’autres États gouvernés par le BJP qui pourraient également vouloir aller de l’avant avec un code uniforme, il a dit qu’il l’espérait vraiment, mais le comité a pris en compte la géographie, la religion, la culture et la loi uniques. et l’ordre, et d’autres questions spécifiques à l’État.

« Les intellectuels ont étudié tous les aspects, ce sera une bonne ébauche, et dans l’intérêt de tous », a-t-il déclaré.

Le Congrès, « qui se livre lui-même à la politique d’apaisement », ne devrait pas s’opposer au code juste pour le plaisir de s’y opposer, a déclaré M. Dhami.

L’UCC fait référence à un ensemble commun de lois applicables à tous les citoyens indiens et n’est pas basé sur la religion dans le traitement du mariage, du divorce, de l’héritage et de l’adoption, entre autres questions personnelles.