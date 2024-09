« Tout le monde déteste toujours Chris » dévoile sa bande-annonce et ses invités

EXCLUSIF: La série animée de Chris Rock Tout le monde déteste toujours Chris aligne les étoiles.

La série, dont la première est prévue sur Comedy Central le 25 septembre, a dévoilé une série de stars invitées, dont Ayo Edebiri, Sally Jessy Raphael et Busta Rhymes.

L’ours La star, l’animateur de talk-show et le rappeur seront rejoints par Tisha Campbell, Sam Richardson et les membres de Bell Biv DeVoe Ricky Bell, Michael L. Bivins, Ronald Boyd DeVoe Jr.

C’est une liste assez longue : Jaylen Barron, Todd Bridges, Nicole Byer, Monét X Change, Eugene Cordero, Andy Daly, Loretta Devine, Earthquake, Ron Funches, Jaida Essence Hall, Jackée Harry, Phil Hendrie, Dave Herman, Thirstin’ Howl III, Rob Huebel, Gabriel « Fluffy » Iglesias, Phil Lamarr, Rack-Lo, Jessica Lowe, Vincent Martella, Laraine Newman, Gabrielle Nevaeh, Kevin Michael Richardson, Natasha Rothwell, Latrice Royale, Lindsey Stoddart, Cree Summer, Vanessa Vanjie et Jenny Yang.

Ailleurs, Paul Ben-Victor, Mike Estime, Antonio Fargas, Kevontay Jackson, Mikey Kelley, Jacqueline Mazarella, Paulina Singer et Ernest Thomas reprendront leurs rôles de la série originale en live-action.

Cela intervient alors que Comedy Central a dévoilé la première bande-annonce de la série (ci-dessus).

Tout le monde déteste toujours Chris met en vedette Rock dans le rôle de Chris adulte, racontant des histoires inspirées de son expérience de grandissant en tant que nerd maigre dans une grande famille ouvrière à Bed-Stuy, Brooklyn, à la fin des années 1980.

Terry Crews prêtera sa voix à son père Julius, un gentil géant avec une éthique de travail implacable et une approche radine de la vie. Il a grandi dans la pauvreté, il connaît donc le coût de tout au centime près. Il a deux emplois pour subvenir aux besoins de la famille, et pendant ses jours de congé, il en prend un troisième. Tichina Arnold prêtera sa voix à sa mère Rochelle, qui est intelligente, volontaire et a un esprit nourricier, mais qui peut aussi être colérique, surtout lorsqu’il s’agit de ses enfants. Elle ne tolère aucune bêtise, elle quitte donc plus d’emplois en un mois que la plupart des gens en toute une vie.

Tim Johnson Jr. prête sa voix au jeune Chris, Ozioma Akagha prête sa voix à sa petite sœur Tonya, Terrence Little Gardenhigh prête sa voix à son frère Drew et Gunnar Sizemore prête sa voix à son ami Greg.

La série, qui est basée sur Tout le monde déteste Chrisqui a duré quatre saisons sur UPN et The CW entre 2005 et 2009, est produite par la branche d’animation de CBS Studios, Eye Animation Productions, et Chris Rock Enterprises.

Sanjay Shah est le showrunner et producteur exécutif aux côtés du co-créateur de Rock, Everybody Hates Chris, Ali LeRoi, Michael Rotenberg et Dave Becky de 3 Arts Entertainment, et Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio et Ben Kalina de Titmouse, qui sert de studio d’animation.