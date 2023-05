Tout le monde convient que le NHS a besoin d’une intervention chirurgicale majeure – mais les gauchistes travaillistes exigeront toujours des milliards de plus pour la réforme

La chirurgie est le seul moyen de guérir le NHS

IL EST inhabituel d’entendre un politicien travailliste livrer un diagnostic honnête du système de santé britannique.

Le verdict de Wes Streeting selon lequel le NHS est « un service et non un sanctuaire », « est loin d’être bon » et s’il « ne se réforme pas, il mourra » est d’une franchise rafraîchissante.

Le secrétaire à la santé de l’ombre est passionné par la réforme et parle un bon jeu.

Mais vous n’avez pas besoin de chercher bien loin pour voir ce qui se passe réellement lorsque les travaillistes sont aux commandes.

Le bilan du parti au Pays de Galles est désastreux.

Il dirige le NHS Wales depuis 23 ans, soit dix de plus que les conservateurs au pouvoir en Angleterre.

Il dépense plus par habitant pour la santé que son homologue anglais.

Mais vous êtes toujours beaucoup plus susceptible de mourir d’une maladie traitable au Pays de Galles qu’en Angleterre.

C’est une accusation choquante.

Tout le monde convient que le NHS a besoin d’une intervention chirurgicale majeure.

Une élimination des cadres intermédiaires gonflés et des patrons de la « diversité et de l’inclusion » suivie d’une guerre contre le gaspillage serait un bon début.

Mais cela ferait enrager les copains syndicaux du Labour.

En réalité, si jamais M. Streeting prenait le relais, il ferait face aux mêmes vieux gauchistes travaillistes exigeant qu’il jette simplement des milliards de plus au service.

Le fait que les conservateurs aient déjà dépensé 36 milliards de livres sterling en 2021 ne les découragerait pas.

Dans la pratique, les travaillistes remboursent toujours plus d’argent sur la réforme du NHS.

Faites-le fonctionner

C’est fou que nous ne puissions pas former suffisamment de nos élèves qui quittent l’école pour devenir maçons ou couvreurs.

Comme le dit le groupe de réflexion Policy Exchange, le programme d’apprentissage de plusieurs milliards de livres du gouvernement n’a pas réussi à attirer les jeunes vers des emplois dans la construction.

Les ministres ont autorisé des travailleurs étrangers qualifiés à pourvoir les postes vacants, gonflant la migration nette, qui pourrait même atteindre un million vertigineux cette semaine.

La taxe imposée aux entreprises pour payer les programmes de formation au Royaume-Uni doit être liée à l’immigration.

Chaque fois qu’une entreprise fait venir un travailleur migrant, elle doit également former un Britannique.

Pendant trop longtemps, ce pays a été accro à la main-d’œuvre étrangère bon marché.

Le gouvernement doit s’attaquer à cette dépendance maintenant ou faire face à la fureur des électeurs.

Adieu Phil

PENDANT plus de 13 ans, Phillip Schofield et Holly Willoughby ont été le roi et la reine incontestés de la télévision de jour.

Mais hier, Phil a annoncé qu’il avait quitté This Morning.

Merci pour les souvenirs Phil.

Et bonne chance avec votre nouveau compagnon de canapé, Holly.