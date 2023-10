Tout le monde connaît quelqu’un – Shaw Local

Le YWCA de la Vallée de Saukune agence Centraide des comtés de Lee et Whiteside, est une organisation locale à but non lucratif de premier plan qui se consacre au service des survivants de violence domestique.

Le YWCA de Sauk Valley a annoncé avoir conclu un partenariat avec la campagne nationale #Every1KnowsSome1 à l’occasion du Mois de sensibilisation à la violence domestique. Cet effort de collaboration vise à faire la lumière sur le problème omniprésent de la violence domestique et à donner aux gens les moyens de se rassembler en tant que communautés pour lutter contre cette épidémie.

Le Mois de sensibilisation à la violence domestique, organisé chaque année en octobre, permet aux communautés de tout le pays d’unir leurs forces pour sensibiliser à l’influence considérable de la violence domestique. La campagne #Every1KnowsSome1 se concentre sur le thème selon lequel tout le monde connaît une personne touchée par la violence domestique, qu’elle en soit consciente ou non.

Une femme sur 3, 1 homme sur 4 et près de la moitié de la communauté LGBTQ+ seront victimes de violence domestique au cours de leur vie. Les taux élevés de violence domestique ne sont pas des problèmes privés et individuels : ils nécessitent des solutions communautaires. En reconnaissant cette réalité, nous pouvons travailler collectivement à mettre fin à la violence domestique et à créer des communautés sûres et saines pour tous.

À travers des événements et des activités tout au long du mois d’octobre, le YWCA de Sauk Valley vise à unir la communauté, à encourager des conversations ouvertes et à créer un environnement favorable où les survivants peuvent trouver l’espoir et la guérison. Visitez la page Facebook du groupe, « YWCA of the Sauk Valley », pour plus d’informations.

Brayden Everly est directeur adjoint des services de crise au YWCA de Sauk Valley.