Après des jours d’émeutes extrêmement violentes, la France a connu un 14 juillet relativement paisible. Ce pourrait être le dernier calme avant la tempête.

En repensant aux événements récents en France, le 14 juillet 2023 a été étonnamment calme. Après des jours d’émeutes, le président français Emmanuel Macron a dirigé les cérémonies de la fête nationale française, qui célèbre… une révolution.

Ce calme pourrait s’expliquer par le fait que les autorités françaises restreignaient les déplacements le soir, interdisaient la vente de feux d’artifice et déployaient 130 000 policiers et militaires sur tout le territoire. Ces chiffres sont intéressants. 130 000. Nous ne parlons pas des troupes ukrainiennes pour sa contre-offensive. Non, nous parlons de la France, une nation qui se vante de sa démocratie et de son art de vivre. Pourtant, le calme du 14 juillet 2023 ne doit tromper personne, tant les élites françaises restent dans le déni total de la réalité de la situation.

Des émeutes ont éclaté en France après la mort de Nahel, une adolescente d’origine maghrébine abattue par un policier. Alors que le chaos faisait rage dans le pays sous les yeux ébahis du reste du monde, et que les voyageurs annulaient leurs réservations estivales dans l’un des pays les plus touristiques du monde, politiciens et journalistes peinaient à maintenir un récit qui ne pointerait pas vers l’essentiel. source du problème – l’immigration de masse.

En 2022, après les événements catastrophiques autour du Stade de France lors de la finale Liverpool-Real Madrid, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin accuse les hooligans britanniques d’être responsables du chaos, déclenchant une crise diplomatique. En 2023, Darmanin a doublé la mise. Lors d’auditions au Sénat, il a expliqué qu’en faisant le tour des commissariats lors de ces nuits infâmes, il avait remarqué dans les listes de jeunes interpellés « beaucoup de Kevin et Matteo. »















« Jeunes » est le mot politiquement correct habituellement utilisé en France pour parler des enfants de l’immigration vivant dans les banlieues des grandes villes. Les médias grand public français ont suivi le même scénario, BFM TV publiant une liste des patronymes les plus fréquents parmi les émeutiers : 80 % étaient des noms typiquement français ou celtiques. Alors que les émeutiers auraient pu inclure des Kevins et des Matteos, cette insistance de la politique et des médias a laissé le chat sortir du sac. Le déni est tel que, alors que la presse française parle facilement d’« émeutes raciales » lorsqu’il s’agit des États-Unis, les journalistes français utilisent exclusivement l’expression « émeutes urbaines » pour décrire la situation en France.

Pour apaiser les esprits, les voix officielles ont dû insister sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un problème d’immigration, et les rares courageux qui ont osé le faire ont été, évidemment, immédiatement contraints de marcher dans le couloir de la honte pour être racistes, fascistes, suprématistes blancs, ultra-droitiers… choisissez ce que vous voulez dans le lexique actuel de la classe dirigeante occidentale. L’opinion publique française doit rester immobile, tandis que les politiciens usent d’expressions creuses comme « le besoin de solidarité » et déversent des millions pour que les commerçants, les entreprises, les particuliers touchés par le chaos se taisent et réparent les infrastructures détruites, qui seront à nouveau incendié lors de la prochaine série d’émeutes. Aucune conclusion ne doit être tirée. S’il vous plaît, tout le monde, mettez votre tête dans le sable. Certains ont déploré. Une femme désespérée ne comprenait pas pourquoi des «jeunes» mettaient le feu à la maison qui leur était dédiée où elle travaillait. L’ironie est que la dégradation des infrastructures dédiées à la jeunesse se produit tous les jours en France. Contrairement à la Russie, un empire multiethnique qui s’est construit de manière organique au cours des siècles, contrairement aux États-Unis, une vaste fédération d’États qui s’est construite sur l’immigration, la France a soudainement accueilli un nombre énorme de personnes d’origine non européenne au cours des dernières décennies. Espérer une intégration rapide de ce peuple, attendre son adaptation aux « valeurs de la République » relève du vœu pieux.















Le rapport de force démographique se déplace lentement mais sûrement en France, et les autorités sont confrontées à un défi qu’elles ont elles-mêmes créé. La collecte de données ethniques est en principe interdite en France. Cependant, lors de son audition au Sénat, Darmanin a déclaré qu’il n’est pas possible de voter une loi sur l’immigration car les émeutiers sont nés il y a 17-20 ans, donc, comme il l’a dit, « c’est trop tard. »

Chaque fois que des émeutes éclatent en France, elles deviennent plus graves. En 2005, le chaos a commencé après la mort de deux adolescents d’origine africaine qui se sont cachés dans une centrale électrique pour fuir la police. Les émeutes ont duré trois semaines. En 2023, cela a duré cinq jours, mais l’intensité de la violence était incomparable. Pour ajouter une connotation comique-tragique à cette description de l’incompétence des autorités françaises, selon certains, les trafiquants de drogue ont joué un rôle majeur dans l’arrêt de la pagaille.

À quoi s’attendre ensuite? À quoi s’attendre ensuite, quand on voit qu’en plus, les élites politiques s’obstinent à pousser leur agenda LGBT absurde et contre nature, ce que les nouveaux arrivants d’Afrique, du Moyen-Orient, du Pakistan, etc. n’accepteront jamais ?

L’histoire pourrait se répéter. Peut-être que Macron, ou son successeur, se retrouvera dans une situation similaire à celle dans laquelle Louis XVI s’est retrouvé. « Est-ce une rébellion ? demanda le roi. « Non, monsieur, c’est une révolution » répondit son ministre.