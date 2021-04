Après plus d’un an de perturbations sans précédent, tout le monde chez British Airways est ravi de reprendre l’avion cet été.

Les patrons du tourisme en Europe et dans le monde supplient les Britanniques de revenir, et nous sommes prêts à vous y emmener.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Après plus d’un an de perturbations sans précédent, tout le monde chez British Airways est ravi de reprendre l’avion cet été Crédit: Reuters

Matt Hancock dit que les tests abordables qui sont utilisés dans les maisons de retraite et les écoles et donnent des résultats en 30 minutes sont « extrêmement précis » Crédit: PA

Lorsqu’ils ne sont pas dans les airs qui volent des passagers ou du fret, nos pilotes et notre personnel de cabine se sont entraînés sur des simulateurs de plusieurs millions de livres.

Nos ingénieurs ont pris soin des avions que nous avons garés partout dans le monde, et nous avons changé la façon dont nous opérons à l’aéroport et à bord pour rendre l’expérience extrêmement sûre.

Chaque fois que les restrictions sont assouplies, nous constatons une augmentation des réservations.

Oui, nous avons tous désespérément besoin de vacances.

Mais ce n’est pas que ça.

Plus de 5 millions de Britanniques vivent à l’étranger et veulent voir leur famille.

C’est navrant qu’ils ne soient pas capables de faire ça.

Et puis il y a les déplacements nécessaires pour faire des affaires.

De la finance à la santé, les grandes entreprises britanniques comptent sur les voyages internationaux pour conclure des affaires et apporter de l’argent au Royaume-Uni.

Les industries qui dépendent des voyages paient les taxes qui financent notre fantastique NHS.

Ils ont fait de leur mieux lors d’appels vidéo, mais ce n’est pas la même chose qu’une réunion en face à face, vous faites affaire avec des gens et non avec des entreprises.

Au cours de l’année dernière, tant de personnes ont fait tant de sacrifices pour arrêter la pandémie dans son élan.

Tant de personnes ont été séparées ou ont perdu des êtres chers.

Tant d’autres ont perdu leur emploi.

RETOUR AU CIEL

Sûrement maintenant, avec une approche basée sur le risque, nous devons être en mesure de récompenser les Britanniques pour leurs efforts et recommencer à revenir dans le ciel?

Nous sommes heureux que le gouvernement ait mis en place un système de feux de circulation, mais c’est trop compliqué.

Les Britanniques devraient bénéficier du programme de vaccination de premier plan au monde qui non seulement nous empêche de tomber gravement malades, mais qui réduit la propagation du virus.

Si vous avez été vacciné et que vous rentrez chez vous d’un pays « vert » à faible risque où le taux de vaccination et le taux d’infection sont également élevés, vous ne devriez pas avoir à passer un test coûteux comme l’exige le gouvernement.

Vous devriez être autorisé à voyager sans restriction.

C’est ce que font des pays comme la Grèce, le Portugal et Chypre, d’autres suivront probablement.

Pour les personnes qui n’ont pas été vaccinées, la science montre qu’un seul test rapide de Covid peut détecter presque tous les cas.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que ces tests abordables, qui sont utilisés dans les maisons de soins et les écoles et donnent des résultats en 30 minutes, sont «extrêmement précis».

Nous devons également agir rapidement sur les soi-disant passeports vaccinaux, capables de contenir des certificats de vaccination et de test.

Nous les avons déjà développés, mais nous avons besoin que le gouvernement trouve un moyen de lier un dossier de preuve de vaccination du NHS à ces applications intelligentes afin qu’il n’y ait pas de retard pour sortir ou revenir dans le pays.

Les voyages et le tourisme contribuent à hauteur de 200 milliards de livres sterling par an à l’économie britannique.

L’aviation soutient également le succès de nombreuses autres industries et d’un emploi sur 10, soit 1,6 million d’emplois au Royaume-Uni.

En termes simples, il est essentiel à la reprise économique réussie du Royaume-Uni.

À ce jour, des dizaines de milliers d’emplois ont déjà été perdus et des milliers de personnes sont encore en congé.

L’avenir demeure incertain pour notre industrie et je crains que si le gouvernement ne simplifie pas les voyages sécuritaires, il y aura plus de pertes d’emplois et plus d’entreprises seront perdues.

Si le gouvernement ne simplifie pas les déplacements sécuritaires, il y aura plus de pertes d’emplois Crédit: PA

Les patrons du tourisme en Europe et dans le monde supplient les Britanniques de revenir, et nous sommes prêts à vous y emmener Crédits: Getty Images – Getty

Quiconque travaille dans une compagnie aérienne a la sécurité dans son ADN.

Nous ne préconisons pas de prendre des risques, mais simplement de les gérer.

Alors faisons voler à nouveau la Grande-Bretagne.