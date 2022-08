La perception de Ron Banville du quai et du sanctuaire d’oiseaux de Salmon Arm s’est considérablement élargie depuis qu’il a pris sa retraite et s’est mis à la photographie.

Au cours des 40 dernières années, Banville a admiré le parc marin de la paix de la ville et la beauté des paysages qu’il offre. Mais ce n’est que lorsqu’il a pris sa retraite il y a environ cinq ans qu’il a commencé à prêter une attention particulière à « ce qui se passe réellement » au quai du parc et dans la réserve ornithologique protégée où quelque 230 espèces d’oiseaux ont été repérées.

Ce nouveau niveau de concentration a été atteint grâce à l’objectif d’un appareil photo, que Banville a utilisé pour capturer de nombreux moments mémorables.

“Je suis allé ce matin et j’ai regardé le balbuzard pêcher attraper du poisson – parce qu’il a trois bébés dans le nid près de la voie ferrée”, a déclaré Banville. “Quand ils attrapent un poisson, les aigles viennent le leur enlever. Il se passe toujours quelque chose. »

Bien qu’il ne se considère pas comme un photographe professionnel, Banville a développé une suite sur le groupe Facebook Shuswap Everything Friendly Goes, où il partage ses dernières images.

« J’ai parlé à beaucoup d’ornithologues amateurs qui suivent Shuswap Everything Friendly… Ils suivent mes photos parce qu’ils savent que ce sont des photos quotidiennes. Donc s’ils voient des grèbes courir sur l’eau, ils sautent tous dans le bus et ils se dirigent ici », a déclaré Banville. “C’est comme ça qu’ils peuvent dire quand les grèbes sont là ou les pélicans sont là.”

Récemment, les photos de Banville de quelques loutres résidentes prenant le soleil au quai ont créé un buzz.

“Les loutres que nous avons, elles sont nées il y a peut-être quatre ans, deux bébés, deux petits, et nous en avons vu trois de temps en temps été comme hiver”, a déclaré Banville. “Les photos que j’ai postées l’autre jour, c’est la première fois que je les vois tous les quatre ensemble en quatre ans. Ce quatre existe depuis un moment. En hiver, vous les verrez glisser dans la neige. C’est l’animal le plus aimé de Salmon Arm. De tous les oiseaux, les aigles, les balbuzards pêcheurs, tout le monde aime les loutres.

S’il aime aussi observer et photographier les loutres, Banville est également fasciné par les nombreuses espèces d’oiseaux qui vivent ou fréquentent le refuge. Il a une affection particulière pour les pélicans.

«Il y en a environ 40 qui viennent chaque année», a déclaré Banville, expliquant comment, lors d’une sortie, il a passé trois heures à les observer. “Ils jouent à des jeux, ils se battent, ils pêchent ensemble, ils se toilettent, c’est l’oiseau le plus fascinant, ils sont vraiment amusants à regarder.”

Les grèbes sont un autre sujet de photo préféré de Banville. Il a expliqué qu’il y a des années, il voyait des gens dans le parc avec des appareils photo coûteux et leur demandait le secret pour photographier des grèbes dansant sur l’eau. Banville a déclaré avoir reçu de nombreuses réponses, mais aucune d’entre elles n’a fonctionné. Au fil du temps, il a découvert le secret par lui-même.

“Vous les entendez gazouiller, le bruit qu’ils font, et vous verrez deux d’entre eux nager l’un vers l’autre très rapidement, et quand ils se sont éloignés d’environ six pouces, ils sont allongés sur l’eau avec leur visage et ils jettent de l’eau l’un sur l’autre. d’autres avec leurs becs, dit Banville. “Quand ils font ça, préparez-vous, ils se tiennent debout et courent à chaque fois.”

Banville a dit qu’il aimait la chasse et la pêche, mais maintenant il trouve la photographie “10 fois plus amusante”.

“Mon plaisir est de rentrer à la maison et de mettre toutes mes images sur mon ordinateur pour voir ce que j’ai obtenu ces derniers jours, et si vous obtenez cette image à couper le souffle, c’est ce qui en vaut la peine”, a déclaré Banville.

Mais c’est l’amour de la nature de Banville qui le pousse à retourner au parc marin et au sanctuaire d’oiseaux presque tous les jours, et à faire des voyages à Jasper et à Banff pour passer du temps à l’extérieur.

Banville a découvert sa passion non pas en observant les oiseaux, mais en voyant l’excitation des autres ornithologues amateurs.

“Quand j’étais à la retraite et que je me suis lancé dans la photographie, j’ai vu le club des oiseaux là-bas (Marine Park) et ils avaient tous plus de 80 ans, ils étaient tous âgés, et ils avaient leurs télescopes, et ils agissaient comme des petits de 10 ans. les vieux enfants à Noël », a déclaré Banville. “Je regardais ça en pensant, ‘Wow, qu’est-ce qui les rend si heureux?’ L’amour de la nature, l’amour des oiseaux. Et j’ai pensé : « J’en veux un peu.

“Et maintenant je comprends mieux parce que vous faites attention, vous découvrez ce qui se passe vraiment ici et quels oiseaux viennent en premier et pourquoi ils viennent… Il y a beaucoup d’habitants qui font ça depuis 40 ans et ils connaissent leurs oiseaux, ils savent tout. J’aurais aimé m’y mettre il y a longtemps.

NatureBras De Saumon