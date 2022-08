Tout le monde aime le post LinkedIn d’une femme sur la façon dont le meilleur ami de son père l’a aidé avec des demandes d’emploi dans les années 80

Nous avons tous cet ami qui reste à nos côtés contre vents et marées, que ce soit pour un entretien d’embauche réussi ou raté. Sur LinkedIn, nous voyons de nombreux utilisateurs partager des messages de motivation pour inspirer les demandeurs d’emploi. Une femme nommée Ravina Plus a récemment partagé un message émouvant. Dans le message, elle a partagé la demande d’emploi de son père du 04 juillet 1985, qui a été rédigée par son meilleur ami. Elle a également mentionné comment le meilleur ami de son père « n’a rien négligé » pour aider son père à trouver un emploi.

Dans le long message, l’utilisateur a déclaré que son père avait obtenu son diplôme dans les années 80 lorsque les stages sur le campus n’étaient pas courants et qu’en tant que nouveau venu, il paniquait pour rédiger un CV et rédiger une demande d’emploi. « Cependant, son meilleur ami, la langue anglaise et l’écriture manuscrite de son oncle Prakash étaient impeccables. L’oncle Prakash a été le sauveur de papa – de la rédaction de 10 demandes d’emploi à la préparation de mon père pour s’habiller et parler pour les entretiens, il n’a rien négligé », a-t-elle ajouté.

Elle a en outre partagé que son père continuait à faire des erreurs, comme envoyer la candidature aux mauvaises entreprises. Elle a en outre remercié son oncle de ne jamais avoir pris ces erreurs au sérieux et d’avoir continuellement encouragé son père. « Grâce à ses efforts, mon père a eu une belle carrière et prendra sa retraite la semaine prochaine. L’oncle Prakash reste toujours son meilleur ami », a-t-elle déclaré.

Ravina a en outre cité qu’à l’époque où les ordinateurs et Internet n’étaient pas disponibles dans le pays, les CV étaient écrits à la main et celui de son père était rédigé par son meilleur ami. “Je voudrais féliciter toutes les personnes qui prennent le temps d’aider leurs amis à faire une pause dans leur carrière – en examinant les CV, en référant des amis, en partageant des informations sur l’entreprise / l’industrie et, plus important encore – en étant là pendant les moments difficiles. fois », a-t-elle ajouté. À la fin du message, elle a mentionné que tout ce qu’elle avait accompli, elle l’avait fait avec l’aide de ses amis.

Le message est maintenant viral sur les réseaux sociaux car beaucoup peuvent s’y rapporter.

