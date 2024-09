« Tout le monde achetait de la drogue pendant le tournage et c’était honteux… un mauvais comportement au-delà de toute croyance »

Dans les dix premières minutes de l’interview de David Loftus sur le Podcast Go To Foodle photographe de renommée internationale a couvert la pire célébrité avec laquelle il ait jamais travaillé, se faisant agresser lors d’un tournage à la Nouvelle-Orléans, à quoi ressemble vraiment Gordon Ramsey (ce n’est pas bon) et pourquoi son surnom de « Lord » est né de l’intimidation plutôt que de l’affection.

« Ce surnom m’a été donné dans un avion avec un groupe d’autres photographes », explique-t-il. « L’un d’eux a dit : « Oh, David comprend tout », en m’appelant Petit Lord Fauntleroy, puis a ajouté que je devrais m’appeler Lord Loftus. »

Classé le 65e photographe le plus influent de tous les temps par Photographe professionnel – notant que « cela m’a fait très plaisir de voir que Rankin était à 100 » – Loftus a photographié les livres de cuisine des plus grands noms de la gastronomie, de Rachel Davis à Jamie Oliver. Loftus et Oliver entretiennent une relation de longue date, ayant vendu plus de 30 millions de livres de cuisine.

Loftus raconte l’histoire terrifiante d’un individu assommé par un inconnu à la Nouvelle-Orléans alors qu’il tournait un événement de fin de série, un groupe de jazz derrière une marche funèbre, pour une série sur les États-Unis et la culture culinaire.

« La nourriture était incroyable », a-t-il déclaré, « mais bien sûr, tous les participants à cet événement prenaient beaucoup de crack. La police m’a dit après coup : « Vous étiez dans le pire endroit au pire moment et vous avez eu beaucoup de chance de ne pas avoir été abattu. »

Décrivant Gwyneth Paltrow comme « charmante » et révélant son désir de photographier Michael Stipe, Loftus a également partagé la plainte de nombreux photographes : « Parfois, on a un véritable choc. »

Malheureusement, la personne en question a été bipée de l’enregistrement. Cependant, Loftus a révélé : « Je lui ai tiré dessus pour Marie Clairepas sympa du tout. C’était chez les parents du rédacteur en chef, et le tournage avait pour thème Halloween avec plusieurs actrices célèbres, tout le monde là-bas achetait juste de la drogue sur le tournage et c’était honteux.

« Julian McDonald, le créateur de mode – l’une des personnes les plus arrogantes que j’ai jamais rencontrées – retirait des manteaux du portant et disait : « Je vais garder celui-ci – des manteaux à 1 500 $. »

Lors du même tournage, Loftus révèle que la foule exaspérée et droguée a également arraché et utilisé une page d’une copie de la première édition de Le vent dans les saules pour sniffer leurs drogues.

Et ne parlons pas de Gordon Ramsey. Les mots « harcèlement », « horreur », « raciste », « misogyne » et « épouvantable » ont été utilisés.

Déplorant que les tarifs de photographie soient restés les mêmes depuis 25 ans, Loftus a terminé en révélant qu’il trouve profondément dérangeant qu’un chef avec lequel il a travaillé s’en aille avec quelqu’un d’autre, notant que cela s’était produit avec les chefs et cuisiniers Nathan Outlaw, Dr Rupy Aujla et Thomas Straker.

« Je vous promets que j’ai vraiment le cœur brisé quand quelqu’un part ailleurs », a-t-il déclaré. « Je suis très contrarié, je le prends très personnellement et souvent je ne le découvre que par la personne qui publie sur Instagram. »

