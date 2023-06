Tout le monde a quelque chose à dire sur Trump – sauf les dirigeants mondiaux qui pourraient avoir affaire à lui

BRUXELLES (AP) – Dans les derniers jours de la campagne électorale américaine de 2016, le leader de l’Union européenne Donald Tusk ne pouvait plus se contenir : « Un Donald, c’est plus que suffisant ! il a écrit sur Twitter. Lorsque Trump a été élu moins d’une semaine plus tard, cela a donné un début difficile à ce qui s’est avéré être quatre années difficiles de relations transatlantiques.

Alors que Trump devient le premier ancien président à faire face à des accusations fédérales qui pourraient le mettre en prison, de nombreux Européens surveillent l’affaire de près. Mais à peine un seul dirigeant mondial a dit un mot récemment sur l’homme menant la course à l’investiture du parti républicain.

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, que le magazine Foreign Policy a nommé son «diplomate de l’année» en 2019 pour avoir aidé l’alliance à naviguer dans un «avenir incertain» pendant les années Trump, a démontré ses atouts lorsqu’on lui a posé des questions sur un second mandat: il lui a fallu moins de trois phrases pour changer le sujet de la série télévisée « The Crown ».

Ce n’est pas que le public mondial n’est pas intéressé. La comparution de Trump devant le tribunal a fait la une des journaux et figuré en bonne place dans les journaux télévisés du soir dans une grande partie de l’Europe.

Aussi loin qu’en Nouvelle-Zélande, la plupart « regardent le cirque Trump avec le même sentiment d’horreur et de fascination qui a marqué ses derniers jours au pouvoir » au début de 2021 lorsque le Capitole américain a été attaqué, a déclaré David Capie, professeur de relations internationales à Université Victoria de Wellington.

Peu de dirigeants européens accueilleraient favorablement la réélection de Trump. Ses politiques sur le climat, le commerce et la sécurité se sont heurtées aux intérêts et aux sensibilités européennes, et beaucoup craignent qu’il ne retire le solide soutien américain à la guerre en Ukraine.

« Le monde entier a le même souci. Nous espérons que l’élection américaine restaure un peu de rationalité », a déclaré mardi José Pio Borges, président du groupe de réflexion du Centre brésilien des relations internationales. « Ce n’est pas que nous ayons une grande appréciation pour Biden, mais il n’y a pas de comparaison. »

Dans d’autres parties du monde où les États-Unis se sentent plus éloignés, comme la Chine et l’Inde, le procès est passé avec beaucoup moins de préavis.

Et puis, une minorité de dirigeants mondiaux encouragent ouvertement le retour de Trump. En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban a soutenu Trump en 2016 et a déclaré que la guerre en Ukraine ne se produirait pas si Trump était toujours président. Dans un discours le mois dernier, il a crié : « Revenez, Monsieur le Président ! Rendez l’Amérique encore plus grande et apportez-nous la paix !

La nature des allégations contre Trump actuellement jugées importe également aux dirigeants alliés. Les procureurs allèguent qu’il était imprudent avec des informations classifiées, y compris des secrets partagés par ou sur des partenaires du renseignement.

« Si Donald Trump était élu président, alors absolument, certains gouvernements seraient concernés », a déclaré Leslie Vinjamuri, directeur du programme États-Unis et Amériques du groupe de réflexion basé à Londres Chatham House. Elle a ajouté que l’affaire actuelle était « une preuve très claire, vous savez, de sa volonté de jouer vite et librement avec des documents secrets et top secrets ».

Avec les alliés de l’OTAN et jusqu’en Australie et en Nouvelle-Zélande, les États-Unis disposent d’un réseau dense d’accords de coopération en matière de sécurité militaire où le secret, la diligence raisonnable et la confiance dans l’échange d’informations sensibles sont essentiels.

L’acte d’accusation allègue que Trump a intentionnellement conservé des centaines de documents classifiés après avoir quitté ses fonctions en janvier 2021, puis les a stockés dans des boîtes en carton dans des endroits comprenant une salle de bain, une salle de bal et une chambre. Les documents contenaient des informations sur les programmes nucléaires, les capacités de défense et d’armement des gouvernements américain et étrangers, et un « plan d’attaque » du Pentagone, ont écrit les procureurs.

« C’est tellement au-delà de l’imagination de la plupart des gens qui travaillent dans le renseignement que c’est vraiment, vous savez, vous devez en quelque sorte rire. Mais c’est évidemment très grave, très sérieux », a déclaré Vinjamuri à l’AP.

Les gouvernements eux-mêmes ont hésité à aborder des questions aussi sensibles, mais il est clair que la plupart des alliés américains, en particulier en Europe, ont adopté Biden comme leur meilleur espoir de raviver d’anciennes alliances et de renforcer la coopération pour contenir le changement climatique.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a créé la plus grande crise d’Europe depuis des décennies, et de nombreux pays européens se sont tenus aux côtés de Biden face à Poutine et ont infligé sanction après sanction au Kremlin.

La guerre a même entraîné des réévaluations dans certains pays qui étaient autrefois enclins à la vision du monde de Trump.

En Pologne, le gouvernement nationaliste conservateur n’a pas caché son admiration pour Trump lors de son élection et s’est mis d’accord avec lui sur des questions telles que l’opposition à une migration à grande échelle, notamment de la part des musulmans. En 2017, le président conservateur polonais Andrzej Duda a déclaré que si les États-Unis installaient une base en Pologne, elle s’appellerait Fort Trump, et plus tard Duda a été l’un des derniers dirigeants mondiaux à féliciter Biden après sa victoire électorale.

Mais Duda et d’autres sont reconnaissants des assurances de Biden envers la Pologne et de ses deux visites à Varsovie depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle.

L’Ukraine elle-même a reçu une aide vitale de l’administration Biden, mais n’a montré aucun intérêt à commenter le rival politique de Biden. Le président Volodymyr Zelenskyy a tenté de ne pas prendre parti lors de la première saga de destitution de Trump, bien qu’il y ait joué un rôle central, tout comme il a salué le plan de paix de la Chine pour le conflit malgré la perception largement répandue qu’il favorise Moscou.

Mais cette fois, les dirigeants européens gardent pour eux leurs opinions sur Trump.

« L’une des questions les plus intéressantes ici au Royaume-Uni, à travers l’Europe et ailleurs, est la suivante : que font les Européens pour se préparer à l’éventualité d’un retour de Donald Trump à la Maison Blanche ? Et je pense que la réalité est qu’il n’y en a pas beaucoup en ce moment », a déclaré Vinjamuri.

Donald Tusk est désormais candidat à la tête de la Pologne après les élections de l’automne. En tant que Premier ministre, la dernière chose qu’il voudrait, c’est de se battre à nouveau avec un Donald.

Raf Casert, Associated Press