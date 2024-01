« Tout le monde a peur de Trump » : même certains partisans de Ron DeSantis en Caroline du Sud pensent qu’il va perdre

Ron DeSantis samedi, il a tenté de présenter sa campagne à la Maison Blanche comme celle qui pourrait surpasser le favori du GOP. Donald Trump et Nikki Haley en Caroline du Sud, capitale du pays, mais certains de ceux qui sont venus le voir dans cette Mecque touristique côtière ont déclaré qu’ils pensaient que l’État allait probablement suivre la voie de l’ancien président lors des primaires du mois prochain.

C’était également le même sentiment lors de l’arrêt de DeSantis dans un restaurant à Florence, où l’ancien officier de la Marine s’est fortement appuyé sur son expérience en tant que « seul vétéran candidat à la présidence ».

“Tout le monde a peur de Trump”, a déclaré Steven Best, un partisan de Trump, qui a déclaré qu’il n’était venu voir DeSantis que parce que sa femme le voulait, citant les efforts déployés pour le faire. retirer Trump du scrutin pour sa tentative d’annuler les élections de 2020 pour soutenir son point de vue.

“J’adore son message”, a déclaré David Steding alors que lui et sa femme attendaient le gouverneur de Floride plus tôt à Myrtle Beach. “Je ne pense tout simplement pas qu’il va gagner ici.”

Les Steding étaient parmi des centaines d’autres qui attendaient de voir DeSantis monter sur scène dans un restaurant situé juste à côté de l’une des principales artères de Myrtle Beach. Il a prévu deux autres arrêts samedi dans un État dont les primaires ont toujours eu une influence sur la détermination du candidat du parti.

Les événements reflètent sa décision de déplacer sa campagne du New Hampshire et son début Primaire républicaine mardi, où il ne devrait pas égaler son résultat dans les causes de l’Iowa de lundi dernier, remportées par Trump, DeSantis devançant Haley pour la deuxième place.

Lors de sa première apparition, DeSantis s’en est pris à Haley, un ancien gouverneur de Caroline du Sud, qui tient ses primaires le 24 février. Devant des écrans vidéo affichant les logos de sa campagne et de son super comité d’action politique, il a demandé à la foule de « dire » quelles sont les principales réalisations de Nikki Haley lorsqu’elle était gouverneure ? N’importe qui?”

Après que quelqu’un ait crié « taxe sur l’essence » – que DeSantis et Trump ont accusé Haley d’avoir tenté d’augmenter au cours de ses six années de mandat – DeSantis a déclaré qu’il était remarquable que « personne n’ait cité de réalisation ». Il a déclaré que « les mains se lèveraient » si on demandait aux gens dans une foule de Floride d’énumérer ses réalisations au cours d’un peu plus d’un mandat.

DeSantis et Trump ont fait valoir que Haley, lorsqu’elle était gouverneure, avait fait volte-face quant à son soutien à une taxe sur l’essence. Un super PAC soutenant la campagne de Trump a diffusé une publicité télévisée mélangeant des extraits de discours sur l’état de l’État dans lesquels elle s’est opposée, puis a réclamé, une telle mesure. Haley a qualifié ces critiques de preuve que ses adversaires, en particulier Trump, sont menacés par sa candidature.

Trump et DeSantis ont omis une partie importante de la proposition de taxe sur l’essence lancée par Haley en 2015. Dans le discours cité par ses adversaires, Haley a poursuivi en disant que « pour obtenir ma signature sur toute augmentation de la taxe sur l’essence », la Caroline du Sud « devrait également réduire l’impôt sur le revenu de l’État de 2 % ».

Ce plan est mort à l’Assemblée législative. Les législateurs de Caroline du Sud ont finalement augmenté la taxe sur l’essence sous son successeur, annulant le veto du gouverneur Henry McMaster, le principal soutien de Trump dans l’État.

Samedi, McMaster et la lieutenante-gouverneure Pamela Evette faisaient partie des dirigeants de la Caroline du Sud se dirigeant vers le New Hampshire. comparaître avec Trump lors d’un rassemblement là-bas. Le sénateur Tim Scott, un autre Caroline du Sud, a approuvé Trump lors d’un événement dans le New Hampshire vendredi soir.

En attendant DeSantis, Julie Maid a déclaré qu’elle était prête à soutenir DeSantis en Caroline du Sud, malgré l’avance de Trump.

“DeSantis est un franc-tireur, et il vous dira comment ça se passe, mais il n’aura pas le côté dramatique de Trump”, a déclaré Julie Maid. “DeSantis est mon favori.”

Steding, qui faisait la queue derrière elle, n’en était pas si sûr.

“Je suis là”, a déclaré Steding alors que lui et sa femme, Shavonne, se frayaient un chemin le long de la file d’attente qui serpentait jusqu’à la salle. «Je ne sais pas si je vais voter pour lui. Mais je suis ici.”

James Pollard de Florence, Caroline du Sud, a contribué à ce rapport.