«TOUT LE MONDE A PEUR… CE N’EST PAS UN ENDROIT À ÊTRE» Le comédien Chris Rock dit que la peur de la culture CANCEL est en train de ruiner la comédie, l’art. – Le bon scoop

Le comédien et acteur Chris Rock est apparu dans The Breakfast Club cette semaine, et l’un des sujets abordés était l’annulation de la culture et son incidence sur la comédie.

Vous devez comprendre que ce n’est pas une émission conservatrice ou libertaire. Je dis cela parce que les démocrates dans la presse grand public et en particulier à CNN passent beaucoup de temps à se moquer de l’idée d’annuler la culture et à signaler que ce n’est pas vraiment une chose. Vous savez, comme ils le font avec Antifa ou tout ce qui ne convient pas aux démocrates élus.

Mais parmi les VRAIS personnes, parmi les artistes qui ont un métier par exemple, une forme d’art, c’est une situation différente.

Ces gens libéraux savent exactement ce qu’est la culture d’annulation, bien sûr, et ils n’aiment pas ça. Bill Maher en parle beaucoup, et il est comme un libéral fou anti-chrétien et anti-religion RABID. Mais ils voient ce que les présentateurs de CNN ne veulent pas reconnaître.

C’est pourquoi DJ Envy a demandé à Chris Rock: «Que pensez-vous de la culture d’annulation?»

«Comme, vous savez, si vous dites quelque chose de mal, les gens essaieront de vous annuler immédiatement», a-t-il dit.

Rock a fait tout ce qu’il pouvait pour formuler sa propre critique dans un mélange d’éloges et d’acceptation résignée. Il le devait. Vous savez, à cause de la culture d’annulation. S’il ne réduisait pas sa critique dans un sandwich de louanges et de supplications, ils l’annuleraient en une seconde.

Un peu prouve son point de vue, n’est-ce pas?

«C’est bizarre quand on est comédien parce que quand on est comédien, quand le public ne rit pas, on reçoit le message. Vous n’êtes pas vraiment obligé de nous annuler car nous recevons le message. Ils ne rient pas », a déclaré Rock. « Je ne comprends pas pourquoi les gens ressentent le besoin d’aller au-delà de ça, tu vois ce que je veux dire? »

Il a émoussé cette critique en disant: «Honnêtement, pour moi, c’est un manque de respect. Ce sont des gens qui ne respectent pas le public du genre: « Oh, vous pensez en savoir plus que le public? » Le public en sait plus que tout le monde, d’accord.

Voyez comment il fait valoir que la désapprobation du public est toujours juste, pour supprimer une partie de l’aiguillon de blâmer les annulateurs d’aller « au-delà de cela ».

Puis il a dit: «Vous savez, mais bon, certaines choses n’ont pas besoin d’être dites. Certaines personnes doivent être surveillées, je le comprends vraiment.

Et puis il a dit: «Mais ne pas laisser les comédiens travailler, vous savez – ce qui se passe, c’est que tout le monde est en sécurité et quand tout le monde est en sécurité et que personne n’essaye quoi que ce soit, les choses deviennent ennuyeuses.

« Donc je vois beaucoup de comédiens pas drôles, je vois des émissions de télévision pas drôles, je vois des récompenses pas drôles, je vois des films pas drôles parce que personne – tout le monde a peur, comme, vous savez, de faire un pas », dit-il. «Vous savez, et ce n’est pas un endroit où être. Nous devrions avoir le droit d’échouer. »

«Parce que l’échec, l’échec fait partie de l’art», dit-il. « C’est l’annulation ultime, tu vois ce que je veux dire? »

N’est-ce pas une bonne réplique? Je devrais l’encadrer. Mettez-le sur un oreiller. «Nous devrions avoir le droit d’échouer.» Darn bien dit, monsieur.

«Mais maintenant, vous avez un endroit où les gens ont peur de parler, ce n’est pas le cas, vous savez, surtout en Amérique. Vous avez peur de parler. Gah. «

Pourtant, comme je l’ai dit, il devait le coucher. «Mais vous savez, c’est ce que les gens veulent. Je dois faire des ajustements. Et, vous savez, faisons-le.

Voyez à quel point même Chris Rock a dû être prudent pour dire la chose relativement douce et évidente que faire peur aux gens de parler n’est pas bon? C’est à quel point c’est mauvais. Il ne l’a pas seulement expliqué, il DÉMONTRÉ il.

PS. pour les libs qui prétendent qu’il n’y a pas de signification claire pour «Annuler la culture», cette explication de The Independent est plutôt bonne:

«Annuler la culture» est un terme utilisé pour décrire la honte ou la condamnation de masse d’individus (souvent des célébrités) qui ont fait ou dit quelque chose qui a été interprété comme offensant.

Voyez comme c’était facile, libs? Il ne s’agit pas de boycotter Facebook pour faire taire le discours. Cela n’annule pas la culture. Le silence de la parole, c’est annuler la culture. Boycotter Facebook est juste… intelligent.