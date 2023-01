Tout le monde à Montecito en Californie a commandé au milieu du déluge

Les Californiens fatigués par la pluie ont été aux prises avec des inondations et des glissements de terrain lundi alors que la dernière d’une série de puissantes tempêtes a frappé l’État, provoquant des évacuations généralisées, renversant des arbres et frustrant les automobilistes qui ont heurté des barrages routiers causés par des débris tombés.

Des dizaines de milliers de personnes sont restées sans électricité et certaines écoles ont fermé pour la journée. Le nombre de décès liés aux tempêtes est passé de 12 à 14 lundi, ont indiqué des responsables de l’État.

Un ordre d’évacuation pour toute la communauté de Montecito et les canyons environnants marqués par les récents incendies de forêt est intervenu à l’occasion du cinquième anniversaire d’un glissement de terrain qui a tué 23 personnes et détruit plus de 100 maisons dans l’enclave côtière.

Le Service météorologique national a signalé qu’au moins 20 centimètres de pluie sont tombés en 12 heures, et que plusieurs centimètres supplémentaires sont prévus avant que le dernier système de tempête ne traverse une zone où les routes serpentent le long de collines boisées parsemées de grandes maisons. Le haut de gamme de Montecito est coincé entre les montagnes et le Pacifique et abrite des célébrités telles que Oprah Winfrey, Rob Lowe et Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex.

La propriété de Jamie McLeod était sous l’ordre d’évacuation de Montecito, mais elle a dit qu’il n’y avait aucun moyen pour elle de sortir avec un ruisseau débordant d’un côté et une coulée de boue de l’autre.

“Depuis deux heures, je suis piégée”, a-t-elle déclaré lundi après-midi. “Je ne peux pas descendre de la montagne.”

La propriétaire de la réserve ornithologique de Santa Barbara, âgée de 60 ans, a déclaré qu’un de ses employés était venu faire une livraison hebdomadaire de nourriture et qu’il était également coincé.

McLeod a dit qu’elle se sentait chanceuse parce que sa maison se trouve sur un terrain élevé et que le courant est toujours allumé. Mais elle a dit qu’elle en avait marre des ordres d’évacuation fréquents depuis l’énorme incendie de forêt suivi du glissement de terrain meurtrier il y a cinq ans.

“Ce n’est pas facile de déménager”, a déclaré McLeod. “Je l’aime totalement – sauf en cas de catastrophe.”

Le shérif du comté de Santa Barbara, Bill Brown, a déclaré que la décision d’évacuer près de 10 000 personnes était “basée sur le taux élevé et continu de précipitations sans aucune indication que cela va changer avant la tombée de la nuit”. Les ruisseaux débordaient et de nombreuses routes étaient inondées, a-t-il dit.

Les voies en direction nord de l’US 101, une route côtière clé, ont été fermées, ainsi que plusieurs autres autoroutes et routes locales.

Sur la côte, des ordres d’évacuation ont été émis dans le comté côtier et boisé de Santa Cruz pour environ 32 000 habitants vivant à proximité de rivières et de criques gonflées par la pluie, a déclaré Melodye Serino, officier administratif adjoint du comté. La rivière San Lorenzo a été déclarée en phase d’inondation, et des images de drones ont montré de nombreuses maisons assises dans de l’eau brune boueuse, les moitiés supérieures des autos sortant.

Une grande glissade boueuse a bloqué les deux voies de l’autoroute 17 en direction sud, une route clé mais venteuse menant à Santa Cruz depuis la région de la baie de San Francisco. Les véhicules ont été refoulés au sommet alors que les équipages arrivaient pour nettoyer.

Malgré la nature mortelle des tempêtes, les habitants de Felton minuscule et inondé sont restés calmes et optimistes.

Christine Patracuola, propriétaire du Rocky’s Cafe depuis 25 ans, a distribué du café gratuit aux clients dont les maisons manquaient d’électricité lundi. Son personnel n’a pas pu entrer en raison de routes fermées, notamment d’un pont sur le San Lorenzo.

« Un peu de café ne peut faire de mal à personne », dit-elle. « Vous ne pouvez pas vraiment changer Mère Nature ; vous n’avez qu’à encaisser les coups et espérer ne pas vous laisser entraîner.

Nicole Martin, propriétaire de troisième génération du Fern River Resort à Felton, a déclaré lundi que ses clients sirotaient du café, s’asseyaient sur les porches des cabines au milieu de séquoias imposants et “appréciaient le spectacle” alors que des tables de pique-nique et d’autres débris flottaient sur le San gonflé. Laurent.

La rivière se trouve généralement à environ 60 pieds (18 mètres) sous les cabines, a déclaré Martin, mais elle s’est glissée jusqu’à 12 pieds (4 mètres) des cabines. Pourtant, Martin a dit qu’elle n’était pas inquiète – sa famille est propriétaire de la propriété depuis environ 60 ans, et son grand-père a vérifié les conditions lundi et l’a ignoré.

Dans le nord de la Californie, plusieurs districts ont fermé des écoles tandis que la California Highway Patrol a partagé une vidéo de gros rochers dévalant les flancs des collines pour bloquer les routes nationales.

Plus de 35 000 clients sont restés sans électricité à Sacramento, contre plus de 350 000 un jour plus tôt après que des rafales de 60 mph (97 km/h) ont renversé des arbres majestueux dans des lignes électriques, selon le district municipal de Sacramento.

Le National Weather Service a mis en garde contre un “défilé implacable de rivières atmosphériques” – de longs panaches d’humidité s’étendant dans le Pacifique qui peuvent laisser tomber des quantités stupéfiantes de pluie et de neige. Les précipitations attendues au cours des deux prochains jours surviennent après que les tempêtes de la semaine dernière ont coupé l’électricité à des milliers de personnes, inondé les rues et battu le littoral.

Le président Joe Biden a publié lundi une déclaration d’urgence pour soutenir la réponse aux tempêtes et les efforts de secours dans plus d’une douzaine de comtés, dont Sacramento, Santa Cruz et Los Angeles.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré dimanche que 12 personnes étaient mortes à la suite de conditions météorologiques violentes au cours des 10 derniers jours, et il a averti que les tempêtes de cette semaine pourraient être encore plus dangereuses et a exhorté les gens à rester chez eux. Lundi, le bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie a signalé deux autres décès par chute d’arbre, l’un d’un sans-abri à Sacramento et l’autre d’une personne à l’intérieur d’une maison.

La première des tempêtes les plus récentes et les plus fortes a incité le service météorologique à émettre une veille d’inondation pour une grande partie du nord et du centre de la Californie, avec 6 à 12 pouces (15 à 30 centimètres) de pluie attendue jusqu’à mercredi dans la région déjà saturée de Sacramento. collines.

Dans la région de Los Angeles, il y avait un potentiel allant jusqu’à 20 centimètres de pluie dans les contreforts lundi et mardi. De fortes vagues étaient également attendues sur les plages exposées à l’ouest.

Depuis le 26 décembre, San Francisco a reçu plus de 10 pouces (25 centimètres) de pluie, tandis que Mammoth Mountain, un domaine skiable populaire dans l’est de la Sierra Nevada, a reçu près de 10 pieds (3 mètres) de neige, a déclaré le National Weather Service.

Les tempêtes ne suffiront pas à mettre fin officiellement à la sécheresse en Californie, mais elles ont aidé.

Daniel Swain, climatologue à l’Université de Californie à Los Angeles, s’attend à une pause sous la pluie après le 18 janvier.

“C’est ma meilleure estimation en ce moment, ce qui est bien car cela donnera aux rivières du nord de la Californie, et maintenant du centre de la Californie, une chance de descendre”, a-t-il déclaré.

—Christopher Weber, Associated Press

CalifornieTemps violent