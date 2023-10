« Tout le monde a le même problème » | Actualités, Sports, Emplois

NEW ULM — Les sénateurs de l’État se sont rendus à New Ulm jeudi pour envisager d’investir dans le projet d’égouts gravitaires de New Ulm.

Le comité sénatorial des investissements en capital du Minnesota parcourt actuellement le Minnesota pour examiner des projets conformément aux lignes directrices du comité d’investissement. La présidente du comité, Sandra Pappas, a expliqué dans quoi le comité envisage d’investir.

« Il peut s’agir d’eau, d’eaux usées, de routes, de centres communautaires et parfois d’une bibliothèque ou d’un terrain de jeux » dit-elle. « Ici, dans le sud-ouest du Minnesota, il y a eu principalement des projets d’égouts et d’eau. »

Le projet de New Ulm ne fait pas exception à la tendance, puisque la ville recherche des financements pour son projet de remplacement des égouts gravitaires et des conduites d’eau principales. La Ville demande 2 millions de dollars pour achever le projet d’égouts gravitaires et d’aqueduc sur la rue Front et pour la démolition d’une station de relevage sur la rue Centre en raison d’un déclin rapide. Cela couvrirait la moitié du coût restant du projet, le reste étant financé par la ville.

Il s’agit de terminer les trois blocs restants pour raccorder l’égout gravitaire et la conduite d’eau principale sur la rue Front. Une résolution a été adoptée pour la première fois en janvier en vue d’une éventuelle inclusion dans la version 2023 du projet de loi. Le projet n’a pas été ajouté, ce qui a conduit à des efforts renouvelés pour l’inclusion l’année prochaine.

Les sénateurs d’État qui ont assisté à la réunion étaient Sandra Pappas, Scott Dibble, John Jasinski, Eric Pratt, Tou Xiong et Gary Dahms. L’ingénieur municipal Joseph Stadheim, l’administrateur de la Commission des services publics Dan Pirsig, le superviseur des eaux usées Dan O’Connor, le représentant des services énergétiques Derek Nelson et le commissaire aux services publics Kim Williams représentaient la ville.

Stadheim a déclaré que la principale chose qu’ils voulaient transmettre était les avantages pour la ville et l’État et l’impact que cela a sur leurs infrastructures. Une fois achevée, la station d’épuration par gravité durera de 75 à 100 ans. La station d’égout gravitaire éliminera également les besoins en électricité et en communication de la station de relevage actuelle. L’ensemble de la station d’épuration par gravité fonctionnerait par gravité.

Les conduites d’égout contiennent des déchets provenant de zones industrielles et commerciales. Si la station de pompage actuelle, décrépite, venait à tomber en panne, les conduites d’égout reflueraient vers les clients et les déchets pourraient se déverser dans la rivière Minnesota. Les conduites d’eau principales qui cherchent à être remplacées datent de 1897 et 1937. Elles sont sujettes à des pannes et à des problèmes fréquents. Les remplacer supprimera également tout plomb laissé à l’intérieur.

Après avoir écouté le rapport de la ville, Pappas a donné son analyse du projet et de son potentiel.

« Nous savons que les infrastructures vieillissent, elles ont plus de 50 ans. » dit-elle. « À l’origine, le financement était principalement financé par le gouvernement fédéral et les communautés locales sont désormais aux prises avec les coûts de remplacement. Nous examinerons la question très sérieusement, mais nos investissements doivent aller assez loin, car tout le monde a le même problème.

Bien que le comité examine tous les besoins en matière d’infrastructures et de services publics dans tout le Minnesota, y compris dans les villes jumelles, Pappas veut assurer au public que le comité est équitable géographiquement et politiquement.

« Je veux assurer aux gens que nous sommes un comité bipartisan et unique du Minnesota », dit-elle. «Nos législateurs métropolitains ont découvert les districts ruraux. Nos législateurs ruraux ont pris connaissance des besoins du métro. Peu importe qu’il soit démocrate, républicain ou autre, nous nous occupons de l’ensemble de l’État.»

Le comité prendra ses décisions sur les projets qui seront approuvés au printemps 2024. Pour en savoir plus sur le comité et ses responsabilités, visitez https://www.senate.mn/committees/committee_bio.html?cmte_id=1002.



