Le plus haut volcan actif d’Italie, l’Etna est à nouveau entré en éruption. Dimanche soir, il a éclaté et de la lave de couleur orange a été vue sortir du volcan.

Selon un rapport dans The Sun, la première activité volcanique s’est produite vers 21h20. Le volcan a d’abord éclaté en cendres, puis a commencé à jeter de la lave dans les airs.

Le rapport indique que le Volcanic Ash Advisory Center Toulouse a déclaré que le panache de cendres du mont Etna a atteint une hauteur de 5 kilomètres. La hauteur des fontaines de lave était d’environ 100 mètres.

Des images et des vidéos intéressantes de l’incident sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Les réactions ont commencé à affluer après que la vidéo de l’éruption volcanique ait été partagée sur Twitter.

On peut voir dans la vidéo que de la lave rouge chaude couvrait le ciel nocturne. Les cendres de l’éruption étaient également nettoyées dans la ville. Aucun blessé n’a été signalé lors de l’éruption du mont Etna.

Un utilisateur a déclaré qu’il semble que l’année 2020 ne soit pas encore terminée, indiquant au sentiment de beaucoup que 2020 a été une année désastreuse en raison de la Covid-19 pandémie.

Un autre utilisateur a déclaré: «Le mont Etna entre dans la phase finale de 2020.»

Deborah, un commentateur a qualifié l’éruption volcanique de «belle» et espérait que tout le monde était en sécurité.

Le volcan est situé dans la ville de Catane en Italie vers la côte est de l’île Sicile.

Le rapport indique que 17 tremblements de terre ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. En fait, un séisme de magnitude 2,7 a également été enregistré sur les pentes du mont. Etna avant l’explosion.

Comme mentionné précédemment, il n’y a pas eu de blessés signalé cette fois, cependant, lorsque la même montagne est entrée en éruption en 2017, elle a fait dix blessés.

Les éruptions fréquentes de l’Etna se produisent en raison de la raison pour laquelle il est positionné entre les plaques tectoniques africaine et eurasienne et aussi à cause de la faille entre les microplaques africaines et ioniennes.

Le magma fondu trouve de l’espace pour remonter à la surface parce que la plaque ionienne est inclinée vers l’arrière.