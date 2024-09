Tout le drame autour de la PS5 Pro à 700 $, expliqué

La PS5 Pro fait l’objet de rumeurs depuis plus d’un an maintenant et s’est avérée être exactement ce que la plupart des gens attendaient : une machine d’apparence similaire qui exécute des jeux avec des graphismes et des performances de plus en plus améliorés. La seule chose à laquelle les gens ne s’attendaient pas le prix était de 700 $et le choc des prix a transformé des discussions assez simples sur les compromis de la mise à niveau en une lutte par procuration étrangement houleuse sur des questions apparemment sans rapport.

L’architecte système de Sony, Mark Cerny, a présenté la PS5 Pro plus tôt cette semaine avec une série de clichés comparatifs entre les jeux exécutés sur le matériel existant et sur la nouvelle machine. Les différences étaient difficiles à discernernotamment à travers séquence vidéo YouTube compresséemais le les puces sonnaient bien: un GPU 45 % plus rapide pour le rendu du gameplay, un ray tracing avancé qui améliore la vitesse d’éclairage de deux ou même trois fois, et une mise à l’échelle pilotée par l’IA appelée PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) pour améliorer encore la clarté et les détails de l’image. Mais une fois le prix révélé, le choc des prix a pris le dessus et a largement noyé les discussions plus nuancées sur le nouvel appareil.

À quel point les jeux seront-ils plus beaux sur PS5 Pro ?

Il est facile de comprendre pourquoi. 700 $ est une somme importante à dépenser pour une console de jeux vidéo, et ajustée à l’inflation, c’est la troisième prix le plus élevé Sony a fait payer une nouvelle console. Et la présentation de l’entreprise ne lui a pas rendu service en essayant de vendre aux joueurs les avantages de faire d’une PS5 Pro leur prochain gros achat de jeu. La présentation de Cerny a montré d’anciens jeux, notamment le portage de nouvelle génération de The Last of Us Part II, sorti à l’origine sur la PS4. Il n’y avait pas de nouveau jeu tournant en 4K à 60 images par seconde pour impressionner les fans, et les différences de fluidité et de détails d’arrière-plan étaient difficiles à détecter sur Internet. Bizarrement, un seul média, CNET, semblait avoir été invité à tester le nouveau matériel en personne.

Ce n’est que lorsque certains experts ont commencé à regarder des rendus directs et sans perte de séquences de jeu sur PS5 Pro que les améliorations ont laissé une plus grande impression. « Wow, oui, FF7R a l’air BEAUCOUP mieux sur PS5 Pro », tweeté John Linneman de Digital Foundry quelques jours après la révélation initiale. « C’est le jour et la nuit. J’ai en fait repoussé le moment d’y jouer à cause d’autres événements qui se sont produits au moment de la sortie, mais la Pro va enfin me pousser à en profiter. La qualité d’image était tout simplement trop mauvaise sur une PS5 normale. »

Wow, ouais, FF7R est bien meilleur sur PS5 Pro. C’est le jour et la nuit. En fait, j’ai repoussé le moment d’y jouer à cause d’autres choses qui se sont produites au moment de la sortie, mais la Pro va enfin me pousser à en profiter. La qualité de l’image était tout simplement trop horrible sur une PS5 normale. pic.twitter.com/yVuL0wG5Nu – John Linneman @dark1x.bsky.social (@dark1x) 12 septembre 2024

Ce commentaire discret a déclenché une tempête de réponses et de tweets de citations critiquant la PS5 Pro et la critique des graphismes existants de Final Fantasy VII Rebirth sur la PS5 de base. Ce qui était étrange, car la façon dont le RPG tentaculaire de Square Enix était magnifique lorsqu’il était statique mais saccadé en mouvement a été largement couverte lors du lancement. En tout cas, c’est un cas de test idéal pour la mise à niveau de la PS5 Pro : un jeu tiers qui a du mal à tenir le coup dans les limites actuelles du matériel de lancement.

Un PC comparable est plus cher qu’on ne le pense

Final Fantasy VII Rebirth est également le type de jeu qui arrivera sur PC à l’avenir, où sur des machines haut de gamme, il sera probablement encore meilleur que sur PS5 Pro. Mais combien coûteront ces plates-formes de jeu par rapport à ce que propose Sony ? Nous n’avons pas encore les spécifications officielles complètes de la PS5 Pro, mais nous nous appuyons sur des sites comme PCPartPicker vont d’un peu plus cher à beaucoup plus cher.

Par exemple, un PC barebone construit par IGN essayant d’égaler le stockage SSD et la puissance du GPU est arrivé à un coût estimé à environ 930 $. Pas mal pour une machine qui a accès aux soldes de Steam, aux cadeaux de l’Epic Games Store et qui ne nécessite pas de payer un abonnement mensuel pour le multijoueur en ligne. Mais d’autres estimations plus prudentes placent le prix beaucoup plus haut. Une construction personnalisée par Techradar a estimé le coût à près de 1 200 $et ce chiffre n’inclut même pas la manette DualSense pour tirer le meilleur parti des jeux Sony propriétaires une fois qu’ils seront portés sur PC. Mais même ce chiffre pourrait être sous-estimé.

« Probablement un peu plus », a déclaré Richard Leadbetter de Digital Foundry à IGN dans un entretien récent Lorsqu’on lui a demandé combien coûterait un PC comparable, il a déclaré : « Si vous considérez la vue holistique de tous les différents composants, le ray tracing amélioré (aucun GPU AMD n’en est doté pour le moment), le bloc d’apprentissage automatique (aucun GPU AMD n’en est doté), c’est presque comme un ensemble de fonctionnalités de style Nvidia mais fabriqué par AMD et le GPU équivalent le plus proche que vous pourrez verrouiller serait le RTX 4070. Le 4060 est assez proche de la PlayStation 5 de base, en excluant l’apprentissage automatique et le ray tracing, donc vous envisagez un 4070. »

Les versions les moins chères de ces GPU coûtent souvent plus de 500 $, et les coûts « augmentent » à partir de là, après avoir inclus le SSD de 2 To, la carte mère, le boîtier et d’autres pièces PC requises. Leadbetter a souligné que le prix de la PS5 Pro est toujours « fou », mais que le calcul est un peu plus compliqué, en plus du fait que le produit est principalement destiné aux utilisateurs existants de PlayStation qui ne voudront probablement pas passer au PC et abandonner leurs bibliothèques de jeux existantes. Il a également noté que le saut matériel de la PS5 à la PS5 Pro est plus faible cette fois-ci que lorsque Sony a présenté le passage de la PS4 à la PS4 Pro, ce qu’il a largement imputé à une lutte à l’échelle de l’industrie pour réduire les coûts des technologies plus performantes.

Pourquoi déteste-t-on vraiment la PS5 Pro ?

Tout le monde ne croit pas que Sony met en avant ses meilleurs atouts avec le prix de la PS5 Pro. vidéo d’opinion Selon LinusTechTips, cela est dû en partie au manque de concurrence dans le secteur des consoles haut de gamme. La PS5 se vendrait deux fois mieux que la Xbox Series X/S et la Switch 2 n’est toujours pas prête pour le grand public. La chaîne YouTube affirme que Sony subit moins de pression pour réduire ses marges bénéficiaires sur la PS5 Pro et essayer de la proposer à un prix plus attractif.

Il existe quelques analyses pour étayer cet argument. « Sans mise à niveau comparable de milieu de génération de la part de Microsoft, et la prochaine console de Nintendo qui devrait être moins puissante que la PS5 de base, Sony positionne la PS5 Pro comme une offre premium pour les joueurs sur console qui recherchent des performances graphiques supérieures à un prix relativement accessible par rapport aux PC haut de gamme », a écrit Daniel Ahmad, directeur de la recherche et des analyses chez Niko Partners, dans un fil de discussion récent sur le sujet.

La révélation de la PS5 Pro compte 78 000 dislikes et continue de croître Une erreur de calcul désastreuse de la part de Sony. Où pensez-vous qu’ils se sont trompés en dehors du prix ? pic.twitter.com/fs4ctXgUsi — Ameer (@SynthPotato) 10 septembre 2024

Avec la console destinée directement aux propriétaires de PS5 existants enfermés dans une configuration de jeu dans leur salon, la Pro offre à Sony la possibilité de vendre la console la plus puissante du marché à un public de «insensible au prix« Les utilisateurs sont prêts à dépenser plus. Les coûts de fabrication, y compris les prix des composants tels que les SSD, sont restés élevés après la pandémie et ont réduit les marges sur le matériel », a écrit Ahmad. « Le manque d’expansion globale de la base installée de consoles par rapport aux générations précédentes a également conduit les détenteurs de plateformes à maximiser les dépenses par utilisateur et à s’étendre au-delà de la console. »

Même si la PS4 Pro est une bonne idée pour Sony, elle ne fait rien pour apaiser la frustration croissante envers la plateforme PlayStation de cette génération de consoles. Alors que l’ère de la PS4 était caractérisée par des prix de lancement moins élevés et l’arrivée en ligne d’un système de studio propriétaire visant à produire un blockbuster après l’autre, l’ère de la PS5 est synonyme de prix plus élevés et d’un sentiment de moins d’innovation et d’expérimentation. Astro Bot est une exception brillante dans une mer de suites propriétaires qui semblaient impressionnantes mais gonflées par rapport à la nouveauté de leurs prédécesseurs de l’ère PS4.

Où sont les toutes nouvelles franchises Sony ? Où sont les blockbusters PS5 qui repoussent les limites non seulement en termes de graphismes, mais aussi en termes de narration, de mécanique et de conception ? Au lieu d’un grand showcase PlayStation 2024 qui les a époustouflés, les fans ont eu Concord, un service en direct qui a également été exécuté, donc désynchronisé Avec une base de joueurs si importante que Sony l’a annulée sans ménagement en moins d’un mois. D’une certaine manière, Sony est victime de son propre succès et des attentes élevées qui l’accompagnent désormais. Et jusqu’à présent, la seule chose qui semble extraordinaire à propos de la PS5 Pro est son prix.

