Tout le contenu d’un manoir du 17ème siècle, y compris une commode George III, une machine à sous de bandit à un bras et des disques d’Elvis Presley, passe sous le marteau pour aussi peu que 5 £.

Le Old Hall, dans le village de Burnaston, Derbyshire, qui a été reconstruit à l’époque victorienne et se dresse dans de vastes jardins, vaut 1 million de livres sterling, mais les centaines d’antiquités à l’intérieur pourraient être achetées pour de la monnaie.

Des peintures, des gravures, des livres, des couverts, une machine à coudre, une table et des chaises de cuisine en pin, des meubles de chambre, une horloge de grand-père en chêne du 18ème siècle en acajou et même le contenu de l’abri de jardin sont également mis en vente.

Une valise en cuir hollandaise du début du XXe siècle, un ensemble de cruches en cuivre et des céramiques classiques orientales, Royal Crown Derby et Denby et Churchill sont également disponibles, ainsi qu’une gamme d’œuvres d’art.

Les antiquités et les objets de collection vintage seront vendus mercredi par les encanteurs Hansons basés à Etwall, Derbyshire, car tout doit être mis en vente sans réserves.

Charles Hanson, propriétaire de Hansons Auctioneers, a déclaré: ‘Il s’agit d’une bonne vente de maison de campagne à l’ancienne. Il offre une opportunité d’acheter un morceau de la vieille Angleterre, ce que les Américains et les Canadiens aiment particulièrement faire.

Une commode en orme George III est l’un des nombreux meubles mis aux enchères pour aussi peu que 5 £

Parmi les contenus vendus demain dans le Derbyshire se trouve une collection de disques vintage d’Elvis Presley

Un peuplement de chêne rejoint par George III, vers 1770, fait partie des objets qui passeront sous le marteau demain

Une bibliothèque victorienne en acajou, vers 1860, est un autre des articles vendus par les commissaires-priseurs demain