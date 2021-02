Tout le changement à Marseille en difficulté avec un nouveau président et entraîneur

Jacques-Henri Eyraud a été remplacé comme président de Marseille par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli a été embauché comme nouvel entraîneur au milieu de changements radicaux vendredi.

Les bouleversements ont été annoncés dans un communiqué sur le site du club et pourraient contribuer à apaiser un climat tendu avec les supporters.

Eyraud était soumis à une pression croissante pour partir et impopulaire auprès des supporters, qui ont pris d’assaut le complexe d’entraînement du club le mois dernier et ont causé des dégâts considérables, marquant les murs là-bas et autour de la ville avec des insultes dans le but de le repousser.

L’ancien patron de l’Argentine Sampaoli a remplacé Andre Villas-Boas après sa démission ce mois-ci. Villas-Boas était en colère après n’avoir pas été consultée sur les déménagements lors du mercato de janvier.

Sampaoli remplace l’entraîneur par intérim Nasser Larguet, qui a pris en charge une poignée de matchs après le départ de Villas-Boas.

Longoria, 34 ans, a initialement rejoint Marseille dans le rôle de directeur de football en août dernier.

Le propriétaire américain de Marseille, Frank McCourt, qui devrait rencontrer des groupes de supporters mécontents, a déclaré que le moment était venu de changer.

C’est un nouveau chapitre pour Marseille et je m’engage personnellement à faire en sorte que ce soit un vrai succès, a-t-il déclaré dans un communiqué du club. J’ai fait confiance à Pablo pour la présidence… Sa principale priorité est de ramener le football au cœur de Marseille.

Le Sampaoli a entraîné l’Argentine lors d’une campagne malheureuse de la Coupe du monde en 2018, alors qu’il se distinguait souvent par ses diatribes sur la ligne de touche. L’Argentin de 60 ans avait auparavant entraîné le Chili en remportant la Copa America 2015 en battant l’Argentine dans le dernier club espagnol de Séville et le club brésilien de l’Atletico Mineiro, où il est resté moins d’un an. Marseille l’a engagé jusqu’en juin 2023.

Marseille est un club populaire et je peux moi-même ressentir cette chaleur, a déclaré Sampaoli. Dans le monde, il y a des endroits calmes et intenses. C’est ce dernier que je souhaite et j’ai accepté sans hésitation. Ce club a une âme.

Marseille a remporté un record de 10 titres de champion, le dernier en 2010 et est le seul club français à remporter la Ligue des champions, en 1993.

Mais cette saison s’est mal passée, Marseille étant éliminé de la phase de groupes de la Ligue des champions à la dernière place. Marseille est septième du championnat français et loin des places européennes avant le match à domicile de dimanche contre Lyon, deuxième.

