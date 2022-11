Tout juste sorti des bénéfices, le PDG de Cisco voit beaucoup d’opportunités en ce moment

Le PDG de Cisco (CSCO), Chuck Robbins, a déclaré mercredi qu’il s’attend à ce que les clients continuent de dépenser pour maintenir leur infrastructure technologique à jour – un sentiment en contradiction avec certains dans la rue qui prédisent un ralentissement. “La [Covid] pandémie a enseigné à nos clients une leçon très importante sur la préparation de votre infrastructure technologique. Et je pense qu’ils vont continuer à dépenser autant qu’ils le peuvent », a déclaré Robbins à Jim Cramer dans une interview. Ces dépenses et un arriéré massif – des commandes qui n’ont pas encore été exécutées – ont conduit Cisco à relever ses prévisions mercredi. après que la société ait rapporté des résultats trimestriels sur les résultats supérieurs et inférieurs. Les actions de Cisco ont augmenté d’environ 4 % dans le commerce prolongé. Robbins a souligné que la trajectoire du développement technologique joue également en faveur de la ligne supérieure de Cisco. ” Quand vous pensez à toutes les tendances séculaires La 5G et le travail hybride et le cloud hybride et ceux-ci s’appuient sur ces charges de travail d’IA et l’observabilité complète de la pile, toutes ces choses sont des vents arrière pour notre entreprise », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il voyait une accélération dans l’activité Internet des objets de l’entreprise. Robbins a également déclaré que l’entreprise a bien progressé dans le traitement de son carnet de commandes, mais a souligné que sa performance exceptionnelle ce trimestre n’a pas été stimulée par une demande vieillissante. Ce que nous prévoyons – nous prévoyons que nous terminerons l’exercice avec deux à trois fois notre carnet de commandes normal de fin d’année “, a-t-il déclaré, ajoutant que le carnet de commandes de la société s’élève généralement à environ 4 à 5 milliards de dollars. “Et puis vous regardez 43 % de notre activité provenant de revenus récurrents [customers]”, a déclaré Robbins. “Nous avons plus de visibilité que nous n’en avions traditionnellement, et nous avons un degré élevé de confiance dans les résultats que nous allons être en mesure de fournir.” En ce qui concerne les vents contraires macroéconomiques qui ont battu les noms de la technologie à partir de tard, les conduisant à licencier des milliers d’employés, le directeur général a laissé entendre que la nouvelle priorité de l’entreprise en matière de réduction des coûts serait un vent contraire pour Cisco. Il a déclaré que l’entreprise disposait de la technologie nécessaire pour aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie afin de se protéger des risques plus élevés. prix stimulés par la crise de l’énergie en Europe. “Il y a beaucoup d’opportunités en ce moment”, a-t-il déclaré. “Nous ne sommes pas naïfs. Nous comprenons ce qui se passe dans le monde. Mais nous nous sentons bien.” (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long CSCO. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET À NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Chuck Robbins, PDG de Cisco, s’exprimant lors du WEF 2019 à Davos, en Suisse, le 23 janvier 2019. Adam Galica | CNBC