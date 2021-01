Quelques jours avant de se faire exploser, le bombardier de Noël de Nashville a écrit de longs messages à des «connaissances» parlant «d’attaques extraterrestres», un faux atterrissage sur la lune et des expériences ADN par des «gens de lézards», entre autres théories du complot.

L’homme identifié comme le principal suspect derrière l’attentat à la bombe, Anthony Warner, 63 ans, a envoyé les missives étranges à plusieurs personnes qu’il connaissait avant de mener l’attaque à la fin du mois dernier, ont déclaré les enquêteurs fédéraux. L’une des lettres, envoyée avec un paquet contenant plusieurs clés USB, a duré au moins neuf pages et a apparemment détaillé les croyances de Warner, selon une filiale de Nashville CBS.

La page de garde commence avec désinvolture – « Salut mec. Vous ne croirez jamais ce que j’ai trouvé dans le parc » – mais prend bientôt un ton plus ésotérique:

Les connaissances que j’ai acquises sont incommensurables. Je comprends maintenant tout, et je veux dire tout, de qui / ce que nous sommes vraiment, à ce qu’est vraiment l’univers connu.

Aussi sur rt.com Le bombardier de Nashville officiellement identifié comme Anthony Warner, les échantillons d’ADN correspondent aux tissus humains trouvés sur le site de l’explosion

Se référant à plusieurs reprises à l’importance de « la perception, » Warner a écrit que «Tout est une illusion» et cela «La mort n’existe pas.» Il a également relayé un certain nombre d’allégations communes aux communautés de conspiration en ligne, y compris des théories sur les attaques du 11 septembre et l’atterrissage sur la lune d’Apollo 11, affirmant que les deux événements «Ont tellement d’anomalies qu’elles sont difficiles à compter.»

La lettre, timbrée le 23 décembre, devient encore plus étrange lorsqu’elle affirme qu’une race extraterrestre lance des attaques sur Terre depuis 2011, a déclaré Warner un an. « Était censé être le jeu final pour la planète, » et que les médias ont couvert l’invasion en cours. «Reptiliens» ou «Peuple lézard» également pris en compte dans l’intrigue, Warner alléguant que les êtres cherchent à « contrôle » l’humanité et ont «ADN humain modifié» Dans ce but.

[The reptilians] mettre un interrupteur dans le cerveau humain pour qu’ils puissent marcher parmi nous et paraître humains.

Aussi sur rt.com Le FBI enquête si la « paranoïa 5G » était à l’origine de la mystérieuse explosion de VR de Noël à Nashville – Rapports

Bien que la lettre contienne un large éventail de points de vue excentriques, elle n’éclaire pas pourquoi Warner aurait pu choisir un centre de transmission de données AT&T comme cible, ne faisant aucune mention de la société ou de toute autre chose qui pourrait suggérer un motif dans l’attentat à la bombe, qui a dévasté un pâté de maisons du centre-ville de Nashville et a temporairement paralysé le service téléphonique à travers le Tennessee et certaines parties du Kentucky et de l’Alabama.

Le FBI, qui aurait cherché à savoir si Warner était motivé par «Paranoïa à propos de la technologie 5G» le mois dernier, a depuis confirmé que le bombardier avait envoyé des colis avant l’explosion du jour de Noël, mais n’a pas fourni de détails sur leur contenu.

«Nous savons que le suspect a envoyé des documents qui épousaient ses points de vue à plusieurs connaissances dans tout le pays», L’agent spécial du FBI, Jason Pack, a déclaré dans un communiqué aux médias, appelant toute personne ayant reçu l’un des colis à contacter le bureau.

Aussi sur rt.com « Vous pouvez toujours aller au centre-ville »: les médias sociaux recherchent une signification cachée alors que la police dit que Nashville RV a joué un hit pop des années 1960 avant le bombardement

Bien que la lettre n’offre pas grand-chose sur la question du mobile, le chef de la police de Metro Nashville, John Drake, a déclaré lundi aux journalistes que Warner avait tenu «Anti-police et anti-gouvernement» points de vue, suggérant éventuellement une justification de l’attaque.

Drake a également été interrogé sur un rapport d’incident déposé en 2019 impliquant la petite amie de Warner, qui a déclaré à la police qu’il fabriquait des bombes dans son camping-car et a déclaré qu’elle voulait rendre des armes appartenant à Warner. Un rapport a été recueilli par les agents, mais Drake a déclaré qu’ils ne pouvaient pas faire grand-chose à l’époque.

«Il y avait une attente de respect de la vie privée … les agents y sont allés plusieurs fois, ils ont frappé à la porte» Dit Drake. «Ils l’ont confié à des enquêteurs spéciaux … tout est revenu négatif.»

Nous ne pouvions pas entrer dans sa maison sans cause probable. [The officers] ont fait tout ce qu’ils pouvaient.

Warner lui-même est le seul décès connu dans l’attentat à la bombe et les autorités pensent qu’il a agi seul en faisant exploser son véhicule de loisirs sur la deuxième avenue de Nashville. Il a été identifié par le numéro d’identification du camping-car et l’ADN trouvés sur les lieux de l’explosion, qui, en plus de tuer Warner, ont endommagé 45 bâtiments, dont trois sont maintenant confrontés à une démolition immédiate, a déclaré Drake.

Aussi sur rt.com REGARDER: Moment de l’explosion de Nashville capturé en HD par une caméra de surveillance de la police

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!