Les investisseurs individuels, dont beaucoup sont émus par des appels à l’action sur Reddit et d’autres plateformes sociales, ont passé ces dernières semaines à acheter de manière agressive des actions de GameStop, le détaillant de jeux vidéo en difficulté, faisant grimper le prix à des niveaux extraordinaires. Le 28 janvier 2020, il coûtait moins de 4 $; cette année, à la même date, ce nombre a brièvement dépassé 480 $. Des milliers de commerçants, amateurs et sophistiqués, ont fait de l’argent rapidement. Les hedge funds qui avaient misé contre GameStop ont perdu des milliards.

Ce qui me vient à l’esprit? Peut-être un événement récent en politique, ou peut-être un politicien en particulier. Une théorie du complot qui a été traitée comme une punchline, puis une nuisance, puis une crise. C’est peut-être quelque chose de plus idiot – un tout nouveau numérique devise nommé d’après un mème. Peut-être que la voix dans votre tête veut vraiment dire: Pourquoi pas? Voyons où cela va.

La discussion et la planification autour de l’investissement GameStop se sont déroulées le plus visiblement sur un sous-programme appelé WallStreetBets, où les traders partagent des conseils, des «plongées profondes», des théories d’investissement et des mèmes. Sa taille avait considérablement augmenté au cours de l’année écoulée, d’autant plus que certains de ses utilisateurs avaient parié avec enthousiasme sur Tesla. (Son effectif a plus que doublé cette semaine, à plus de 5 millions d’abonnés.) Les membres ont passé ces derniers jours à s’encourager mutuellement à conserver GameStop – ou à acheter plus – grâce à des fluctuations massives des prix.

Mais pour vraiment comprendre comment WallStreetBets et GameStop ont décollé, il est utile de se familiariser avec l’environnement dans lequel ils se sont renforcés. Les qualités inhabituelles de Reddit en tant que plate-forme communautaire et en tant que marché peuvent aider à expliquer pourquoi la situation GameStop est si troublante et étrange – et, de l’extérieur, si étrangement familière.

En tant qu’événement financier et culturel, tout cela semble véritablement nouveau, sans aucun précédent capable de détenir beaucoup de pouvoir explicatif. Il existe de nombreuses anecdotes amusantes et harmonieuses sur les tableaux d’affichage et les forums de discussion sur Internet, ainsi que sur le boom du commerce de détail des années 1990. Il pourrait y avoir cours dans l’histoire des boutiques de seaux du 19ème siècle, qui permettaient aux gens ordinaires de jouer, mais pas dans, le marché, avant de se déployer pour dîner dans des poussettes tirées par des chevaux.

À première vue, Reddit est une énorme collection de forums supervisés par une seule entreprise privée. Il habite une zone grise entre de petites communautés intimes partageant des attentes et des normes partagées et les méga-plates-formes qui ont tendance à effacer de telles choses. Son activité est de permettre aux gens de se rassembler gratuitement, de générer des communautés et du contenu, puis d’attribuer de la valeur à ce contenu afin qu’il puisse être trié et présenté à des millions de personnes supplémentaires, dont certaines voient des publicités.

Peut-être que Reddit est l’endroit où vous trouvez des liens intéressants et regardez des vidéos amusantes. C’est peut-être un endroit où vous passez du temps avec un petit groupe d’amis ou publiez des messages dans une communauté de millions de personnes. Plus probablement, c’est un endroit dont vous avez entendu parler et peut-être déjà visité, où vous savez que les gens s’occupent de beaucoup de choses, dont la plupart ne vous concernent pas, jusqu’à ce qu’ils le fassent. Comme d’autres plateformes sociales, Reddit a lutté contre le harcèlement, les discours de haine et les abus, et parfois banni communautés dont l’influence les concernait.

Pour les personnes qui étudient les plates-formes sociales comme Reddit, WallStreetBets – un exemple clair d’une communauté Reddit insulaire percée sur le site plus grand, puis au-delà – rappelle un précédent récent spécifique: The_Donald, le subreddit qui était, pendant quelques années, le stade et la plate-forme centrale d’organisation des partisans de Donald J. Trump.

Pour être clair, ces précédents ne concernent pas nécessairement l’idéologie ou le style général. Certains commentateurs ont suggéré que l’activité représentée par WallStreetBets et le Trumpisme font partie du même phénomène populiste et anti-élite, mais si le Trumpisme en général est instructif du tout ici, c’est pour rappeler que les mouvements anti-élites autoproclamés peuvent, en fait, s’avérer beaucoup plus compliqués que cela.

WallStreetBets peut ressembler à un mur d’argot, de mèmes, de jargon et de blagues internes, largement peuplé d’hommes, et c’est le cas. Mais c’est aussi un forum financier qui partage des abonnés avec d’autres forums financiers plus simples. (Tous les 20 principaux subreddits avec lesquels WallStreetBets partage des abonnés concernent les actions, la finance, les paris ou la crypto-monnaie. Le premier qui ne l’est pas, pris en sandwich entre PersonalFinanceCanada et Poker, est une communauté appelée FrugalMaleFashion.) Il a un ensemble long et compliqué de des règles au-delà de celles appliquées par Reddit lui-même, certaines larges (pas de manipulation de marché) et certaines étroites et exclusives (les captures d’écran de vos «positions» doivent montrer «des capitaux propres ou des pertes de plus de 2 500 $ ou 10 000 $ US pour les options ou les actions respectivement»).

Ses normes non écrites sont plus nombreuses mais tout aussi rigoureusement appliquées. Vous êtes avec eux ou contre eux; il existe d’autres sous-redits pour les sceptiques. Exprimez votre scepticisme et vous serez considéré comme une usine de fonds spéculatifs. S’attendre à un débat ou à une discussion sérieuse, c’est passer à côté de l’essentiel: ce n’est pas une communauté sociale, ou un espace délibératif, mais une performance de groupe au service d’un objectif spécifique. Au cours des dernières semaines, le seul moyen de se mettre à jour avec WallStreetBets aurait été de passer par une immersion totale, d’absorber les commentaires sur les «tendances» et les «mains de diamant» et de «tenir la ligne» jusqu’à ce que vous ayez fait le courage de publier le plus aimé du groupe. slogan pour vous-même: «Nous aimons le stock.»