“Tout est possible” pour éliminer l’Argentine

DOHA, Qatar – L’entraîneur mexicain Gerardo “Tata” Martino a déclaré qu’il ferait “tout son possible” pour éliminer son pays d’origine, l’Argentine, et le joueur vedette Lionel Messi de la Coupe du monde,

L’entraîneur d’origine argentine Martino, qui était l’entraîneur de Messi à Barcelone lors de la campagne 2013-14, a été franc dans son évaluation de l’élimination de son ancien joueur du tournoi.

“Que feriez-vous à ma place ? Je sais où je suis né, je vous dirai l’année, le nom de l’hôpital, l’indicatif régional de la ville”, a déclaré Martino lors d’une conférence de presse d’avant-match vendredi. “Mais je dois faire tout mon possible pour que le Mexique gagne.”

Alors que le Mexique se dirige vers le match de samedi au stade Lusail avec un point après un match nul 0-0 contre la Pologne, l’Argentine cherchera désespérément à rebondir après une défaite choquante 2-1 contre l’Arabie saoudite en ouverture de la Coupe du monde.

Une autre défaite pour l’Argentine signifierait une superbe sortie précoce du tournoi pour l’équipe considérée comme l’une des favorites pour remporter le trophée.

Cela signifierait également une autre édition de l’échec de la Coupe du monde pour Messi qui a déclaré qu’il disputait son dernier tournoi.

Martino était sceptique quant à sa capacité à stopper les efforts du septuple vainqueur du Ballon d’Or.

“L’arrêter, cela arrive plus souvent parce qu’il passe un mauvais après-midi que ce que nous pouvons faire”, a déclaré Martino. “Le meilleur footballeur des 15 dernières années, au moins.”

Avant que le Mexique n’affronte l’Argentine samedi, les autres membres du groupe C, la Pologne et l’Arabie saoudite, prendront le terrain au stade Education City plus tôt dans la journée.

Après le week-end, le Mexique clôturera sa phase de groupes contre l’Arabie saoudite (30 novembre) au stade Lusail, tandis que l’Argentine affrontera la Pologne (30 novembre) au stade 974.