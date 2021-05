Tout est gâteau? Cette directrice artistique a transformé toute sa tenue en cookies

Le monde de la boulangerie a certainement été révolutionné avec plusieurs boulangers et artistes culinaires talentueux transformant n’importe quoi en gâteau. Mais un artiste a montré que l’art peut aussi être fait sur des cookies. La créatrice de desserts américaine primée Liz Joy a impressionné les internautes avec sa dernière création qui montre comment elle a transformé ses tenues habituelles en versions biscuits. Directrice artistique de profession qui a travaillé avec des studios hollywoodiens comme Warner Brothers, Netflix, Disney et plus encore, Liz a réalisé une version cookie impeccable de sa tenue dans l’un de ses derniers posts Instagram. Le message montrait un pull marron au destin complexe, avec un pantalon et un haut en spaghetti.

Sous-titrant son message, Liz a écrit que pour elle, la mode a toujours occupé une place spéciale car elle vit les expériences d’une personne. Elle a en outre écrit que les vêtements ne manquent jamais de raconter une histoire unique et conservent un récit historique presque vivant et respirant de la vie qu’ils revêtent – comme un journal sans mots, relatant tout, des moments les plus banals du quotidien aux moments les plus spectaculaires. Son message a recueilli plus de 3 000 likes depuis qu’il a été partagé la semaine dernière. Commentant le message, un utilisateur a écrit: «Woah so beautiful! Vous et les cookies. « Alors qu’un autre utilisateur a écrit: » J’adore vos créations Liz. Vous m’étonnez toujours. Salut ma belle. «

La publication de Liz a également fait son chemin sur Reddit où sa création a été saluée par les Redditors. Comme l’a bien dit un utilisateur, «Wow, j’ai dû regarder un peu plus fort pour comprendre qu’il s’agissait vraiment de cookies! Très agréable!! » Alors qu’un autre a écrit: «Honnêtement, je n’avais même pas réalisé que la gauche était des cookies jusqu’à ce que je voie le fouet et que je commence à me demander où vous avez un énorme fouet.»

En réponse aux commentaires encourageants qu’elle a reçus sur Reddit, Liz a écrit: «Merci beaucoup! J’aime faire des projets personnels comme celui-ci car cela signifie que je peux avoir les pièces d’inspiration juste devant moi. C’est un très bon moyen d’essayer de recréer au plus près les détails et les textures. »

Liz dirige également un blog où elle partage ses dernières créations et techniques pour ceux qui souhaitent apprendre cet art culinaire. Dans l’un de ses derniers articles de blog, Liz a montré à son public comment elle avait créé des biscuits au croissant peints à la main.

