Tout est en descente pour 300 Pères Noël skieurs, un Grinch et un arbre

NEWRY, Maine (AP) – Un groupe de sosies du Père Noël s’est rendu sur les pistes de ski pour répandre la joie de la saison dimanche.

Plus de 300 joyeux lutins – tous vêtus de rouge – se sont précipités ensemble sur une montagne avec des barbes blanches et des chapeaux de Père Noël flottant au vent à la station de ski de Sunday River dans le Maine. Un skieur Grinch et un arbre de Noël skieur se sont joints à la fête.

Ce n’était pas exactement un paradis hivernal – il y avait peu de neige naturelle. Les machines à fabriquer de la neige à Sunday River produisaient suffisamment de neige duveteuse pour la tradition annuelle. Le dimanche du Père Noël a gagné en popularité au cours de plus de deux décennies, amassant 7 500 $ cette année pour un organisme de bienfaisance local.

The Associated Press