« Tout est Dieu » : un boucher devenu pasteur explique comment il a fait grandir son Église de manière monumentale et a conduit des centaines de personnes au Christ

Un pasteur du Kentucky qui prêche depuis des décennies a proposé un modèle simple mais puissant pour partager l’Évangile – et un rappel que tout chrétien devrait prendre en compte.

Dans un monde où il est facile de trop penser à l’évangélisation et à la propagation de la foi, Bobby Eaton a déclaré à Kentucky Today son secret pour répandre la foi et faire croître son église est totalement centré sur le Seigneur.

« Tout est Dieu », a-t-il dit à propos de ses efforts d’évangélisation.

Cet homme de 77 ans n’a pas toujours été un prédicateur.

«J’étais boucher et je dirigeais un marché de viande pendant 31 ans», Eaton dit.

Mais il a finalement réalisé que Dieu avait de grands projets pour l’utiliser pour propager l’Évangile.

Eaton, pasteur de l’église baptiste Poplar Grove à Corbin, Kentucky, a décrit ce qui s’est passé il y a 20 ans lorsqu’on lui a demandé de remplacer le pasteur de l’époque, qui souffrait d’un cancer.

La petite église ne comptait que 20 personnes dans ses services, ce qui a laissé Eaton stupéfait. En se basant sur les maisons voisines, il s’attendait à ce que beaucoup plus de personnes se trouvent sur les bancs, a rapporté Kentucky Today.

« J’ai dit à ma femme : ‘Cette église devrait accueillir 150 personnes' », a-t-il déclaré. dit. « J’ai pris Poplar Grove comme pasteur bivocationnel et le Seigneur a commencé à bénir. Nous avons touché tous ces quartiers. Nous avons continué à grandir, même s’il n’y a pas beaucoup d’enfants dans ces subdivisions.

Cette croissance s’est poursuivie et, deux décennies plus tard, l’église compte désormais environ 300 personnes participant à chaque service. Les effectifs et les activités de l’Église se sont développés sous la direction d’Eaton.

Pourtant, il ne s’en attribue aucun crédit, répétant à plusieurs reprises au média que tout était Dieu.

En ce qui concerne les compétences générales d’Eaton en matière de ministère, il a suivi quelques cours pour perfectionner son art de l’évangélisation, mais a déclaré qu’il gardait généralement le message simple, utilisant souvent l’outil «Romans Road» pour partager la foi chrétienne – un outil simple. réitération de Paul partageant l’Évangile dans le livre des Romains.

Et cette approche simple pour partager la vérité a eu un impact considérable. Selon Kentucky Today, en plus d’avoir fait grandir son église actuelle, Eaton a également conduit environ 300 personnes au Seigneur au cours de ses 13 années au sein du personnel de Central Baptist et d’Immanuel Baptist et tout en travaillant comme aumônier à Baptist Health.

C’est intéressant de voir des pasteurs garder les choses simples et voir Dieu à l’œuvre. Eaton n’est pas seul dans son approche, avec d’autres pasteurs et revivalistes partageant des tactiques et des histoires similaires – des voyages qui devraient inspirer tous les chrétiens à réaliser que l’Évangile suffit à changer les cœurs et les esprits.

Comme CBN Digital Signalé précédemmentle prédicateur de Caroline du Nord, Ralph Sproles, qui a passé près de sept décennies à partager l’Évangile, a révélé le mois dernier le simple secret qui, selon lui, est crucial au succès de tout prédicateur.

« Aimez simplement votre peuple », Sproles a déclaré à WGHP-TV. « Si vous n’aimez pas les gens, vous ne serez pas efficace dans le ministère. »

Sproles, qui a presque 80 ans et qui prêche toujours lors de réveils et donne des sermons occasionnels, a déclaré que cette leçon essentielle est une leçon que tout pasteur doit prendre en compte. Montrer de l’amour envers une congrégation – et envers les gens en général – est au cœur même de tout ministère réussi, a-t-il déclaré.

« Je suis un prédicateur qui fait des câlins », a-t-il ajouté. «Je fais des câlins aux gens.»

Sproles a également parlé de l’importance d’exprimer intentionnellement son attention et ses sentiments pour les autres, soulignant que cela est une expression de foi et de dévouement véritables.

« Je dis aux gens que je les aime », a-t-il déclaré. «Quand je les vois à l’église, je dis : ‘Je veux que tu saches que je t’aime’, parce qu’ils n’en entendent pas assez parler. C’est cela la vie chrétienne.

L’approche de ces pasteurs – enracinée dans la vérité et l’amour – change les cœurs et les esprits. En savoir plus sur Sproles ici.