« Tout est d’accord »: Fabrizio Romano confirme que Nicolo Barella, lié à Man United, est prêt à signer un nouvel accord avec l’Inter Milan – Man United News And Transfer News

L’expert en transfert Fabrizio Romano a confirmé que le milieu de terrain de l’Inter Milan et cible de Manchester United, Nicolo Barella, est sur le point de signer un nouvel accord pour rester dans son club actuel dans un avenir prévisible.

On pense que United se prépare à se lancer sur le marché des renforts au milieu de terrain et un nom qui est revenu à plusieurs reprises était Barella.

Un reportage couvert par The Peoples Person en mars dernier indiquait que Dan Ashworth – l’homme qui devrait devenir le prochain directeur sportif de United – souhaitait amener Barella avec lui à Old Trafford.

L’année dernière déjà, il est apparu que les Diables Rouges avaient eu des entretiens avec les intermédiaires de l’international italien pour discuter de la possibilité d’un transfert par-delà la ligne.

United n’était pas le seul club à le poursuivre puisque Newcastle et Liverpool étaient également crédités d’un intérêt pour Barella.

Au cours de la saison 2023/24, il a disputé 37 matches de Serie A et inscrit deux buts et trois passes décisives en aidant l’Inter à se diriger vers le Scudetto.

Barella fonctionne principalement comme milieu de terrain box-to-box, mais peut également jouer efficacement dans une position de milieu de terrain légèrement plus profonde. Il possède une force et une endurance incroyables, mais il n’est pas non plus en reste techniquement. Il est un excellent manieur de ballon et impressionne constamment par ses qualités de possession.

Le joueur de 27 ans est un opérateur complet au milieu du parc et aurait été un ajout impeccable aux rangs d’Old Trafford.

Romano a écrit sur X (anciennement Twitter) que le joueur s’est engagé envers l’Inter et que tout est prêt pour qu’il prenne la plume à de nouvelles conditions pour prolonger son séjour à San Siro.

« Nicoló Barella, devrait bientôt signer son nouveau contrat à l’Inter. Tout est convenu, le salaire et la durée du contrat.

La durée du nouveau contrat de Barella est jusqu’en juin 2029.

⚫️🔵⤵️ Nicoló Barella, devrait bientôt signer son nouveau contrat à l'Inter. Tout est convenu, salaire et durée du contrat. https://t.co/hgY3JJfGXU -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 7 juin 2024

United devra maintenant chercher ailleurs s’ils envisagent de faire un coup pour lui. Les autres milieux de terrain qui pourraient figurer sur le radar des 20 fois champions d’Angleterre sont Joao Neves, Youssouf Fofana (AS Monaco), Amadou Onana (Everton), Eberechi Eze (Crystal Palace), Joao Palhinha (Fulham) et Morten Hjulmand (Sporting Lisbonne), juste pour citer quelques noms.