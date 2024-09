« Tout est conceptuel et rien d’utile » déclare un commentateur à propos du plancher à lattes

Dans la mise à jour des commentaires de cette semaine, les lecteurs discutent d’une maison dans le nord de Londres avec un plancher en lattes de bois par le cabinet local S2B Studio.

Baptisée Cooper House, la maison de deux étages présente une structure en bois et une palette de matériaux naturels dominée par des finitions en bois, notamment des lattes de bois qui forment un étage semi-ouvert sur la moitié de son niveau supérieur.

Les commentateurs n’étaient pas sûrs de la fonctionnalité de la conception.

« La pragmatique d’un étage ouvert semble horrible »

« Les planchers à caillebotis me dépassent », a déclaré Dik Coatesavant de conclure : « Je ne vois aucun endroit où cela serait approprié ».

« Tout cela n’est qu’un concept et aucune réalité pratique », a-t-il déclaré. Richie M« Est-ce que quelqu’un se sentirait vraiment à l’aise en vivant au quotidien dans cet espace ? », ont-ils demandé. « C’est beau à photographier, mais cela ne rend pas compte de la façon dont les gens vivent réellement. »

« Il y a de jolis détails dans cette maison, mais aussi des choses ridicules comme le plancher à lattes peu pratique », a convenu La vérité.

« Aïe, mon esprit a déjà mes orteils coincés dans ces interstices, je renverse alors mon thé brûlant sur la tête de mon enfant », a imaginé Incendie criminel à Fartwell.

JZ Ils ont également exprimé leurs inquiétudes, écrivant : « J’adore l’idée, mais la pragmatique d’un étage ouvert semble horrible ». Ils ont ajouté : « Marchez avec des chaussures : laissez tomber des débris sur tous les meubles et les têtes en dessous – marchez pieds nus : soyez prêt à accepter l’inconfort ou peut-être même une cheville tordue ! »

« Dubaï sur l’Hudson continue son empoisonnement gangrené de Manhattan »

Les lecteurs n’ont pas non plus été impressionnés cette semaine par les images supplémentaires publiées par le promoteur Related Companies du gratte-ciel et du casino Hudson Yards West, planifiés par SOM, à New York, au milieu du tollé des défenseurs locaux.

« Ce n’est pas parce que Las Vegas possède le casino New York-New York que New York doit rendre la pareille avec un quartier Vegas-Vegas – et elle ne devrait pas le faire », a-t-il condamné. Chaussures éraflées.

Keith Rowley d’accord, posant la question : « Que dit-on d’une société lorsque ses plus hauts bâtiments sont des casinos ? »

« Dubaï sur l’Hudson continue son empoisonnement gangrené de Manhattan », a déclaré un homme désapprobateur. Shannon Walker.

Cependant, Cr a avancé que « rien ne peut être fait de nos jours sans une réaction publique négative, que cela soit justifié ou non ».

« Cela a l’air impeccable »

Les commentaires de Dezeen ont eu du mal à parvenir à un consensus sur la rénovation d’une prévôté du XIXe siècle à la cathédrale Saint-Guy de Prague par le cabinet tchèque Studio Acht, qui comprenait la restauration des éléments d’origine et la création de deux annexes modernes.

« Magnifique projet – les nouvelles extensions font à juste titre preuve de déférence envers le chef-d’œuvre du bâtiment existant », a salué Brian Anthony. Entre-temps, Don Bronkema pour le dire simplement « bien fait ! »

Cependant, d’autres commentateurs n’étaient pas aussi convaincus de l’harmonie entre les éléments anciens et nouveaux.

« Normalement, une bonne extension s’intègre parfaitement. Ici, les nouveaux bâtiments non seulement se démarquent trop, mais ils sont tout simplement laids à regarder », a critiqué Souji« Le fait de poser quelques dalles de pierre ne va pas contextualiser le tout », ont-ils ajouté.

« Mais félicitations pour la restauration, elle a l’air impeccable », ont-ils concédé.

Commentateur Cambre était sur la même longueur d’onde à propos des interventions modernes, suggérant que « par rapport à l’architecture historique, les nouveaux ajouts semblent tout simplement pires ».

Mise à jour des commentaires

