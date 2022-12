Tout est clair pour Amy, mais les rendez-vous de TJ conduisent ABC à enquêter sur son passé

Les prétendues tentations de bureau de TJ Holmes pourraient finalement entraîner son licenciement.

Selon Page 6, le rendez-vous de TJ avec Amy Robach l’a “mis sous un microscope à ABC” et les RH passent au crible le passé de Holmes pour déterminer s’il a violé les règles de l’entreprise en sortant avec un autre employé de rang inférieur. Cette action intervient après que les médias ont révélé qu’il sortait non seulement avec sa femme de travail Robach, mais qu’il aurait été en contact avec un producteur de GMA et “au moins un autre membre du personnel”.

L’initié a révélé au point de vente,

“C’est une chose pour lui d’avoir une relation avec un autre présentateur. La question est de savoir s’il a violé les règles de l’entreprise en sortant avec des employés moins expérimentés.

Apparemment, le chef d’ABC, Kim Godwin, n’est pas très heureux que le scandale Holmes / Robach puisse affecter la marque saine de GMA et elle cherche à savoir comment gérer au mieux ce désordre de l’émission matinale. Un initié du réseau a fui vers Page 6 les détails de l’appel quotidien de GMA à 9 heures du matin où Godwin aurait déclaré,

“Pour l’instant, je vais retirer Amy et TJ des ondes, pendant que nous résolvons cela.”

Comme indiqué précédemment, lorsque les nouvelles ont d’abord frappé les gradins et les innanets, le Bonjour Amérique les producteurs « paniquaient » et auraient « eu des réunions pour savoir s’il était juste de les remettre à l’antenne ensemble », mais les deux « se sont présentés en couple et ont dit qu’ils étaient prêts et tout à fait d’accord pour passer à l’antenne ».

Avant d’être temporairement soulagé de la programmation du matin, le couple a fait la une des journaux tout en ignorant qu’il s’agissait de sujets d’actualité. Comme indiqué précédemment, TJ a ouvert l’émission du matin en demandant: “Qui attend le week-end avec impatience?” Le premier à répondre en riant fut Robach qui répondit rapidement : “Euh, moi !”

Cette interaction a été jugée un peu grincheuse par certains téléspectateurs.

Les cotes d’écoute ont monté en flèche ce matin-là alors que les téléspectateurs étaient curieux de voir comment les plantes grimpantes de la cabine interagiraient maintenant que le monde savait qu’elles faisaient le mambo horizontal. De nombreux téléspectateurs conservateurs ont exprimé leur mécontentement à l’égard des ancres qui continuent d’héberger GMA en raison des spéculations selon lesquelles ils ont trompé leurs conjoints respectifs.

Les journalistes DeMarco Morgan et Stephanie Ramos occupent pour le moment les sièges GMA3 du couple controversé.

Nous ne savons pas si l’amour de TJ et Aims peut résister aux petits incendies qu’il crée partout. Tout d’abord, il y avait l’embarras de voir leur relation révélée au milieu des accusations selon lesquelles ils ne sont «pas de bons tricheurs» et maintenant, ils pourraient perdre leurs positions convoitées en tant que co-chefs de file.

Quelque chose me dit que Robach peut sortir de cette situation relativement indemne, mais Holmes peut être étiqueté en permanence comme un danger sur le lieu de travail.