Tout est cher. Voici pourquoi il est si difficile d’acheter des biens et services de base

Cette histoire fait partie Prix ​​fixéla couverture de CNET sur la façon dont de vraies personnes font face au coût élevé de la vie aux États-Unis.

Ce n’est pas un flash que la majorité des Américains ont du mal à joindre les deux bouts. Mais qu’est-ce que vraiment derrière tout ça ?

Dans le cadre de la série CNET Money Priced Out: Coping With the High Cost of Living in America, j’ai rencontré quatre experts sur mon Podcast So Money pour discuter de la fragilité économique que connaissent trop de ménages américains aujourd’hui – et pourquoi.

Brandon Douglas/Crumpe



Bien que l’inflation ait récemment aggravé nos difficultés financières, les causes profondes de la raison pour laquelle des millions de familles vivent d’un salaire à l’autre et ne peuvent pas se permettre les nécessités de base comme le logement et les soins de santé sont de longue date et principalement systémiques. Le manque d’essentiels abordables empêche les familles à revenu faible ou moyen d’atteindre la sécurité et la stabilité financières, ce qui affecte également leur capacité à atteindre d’autres objectifs tels que l’épargne, l’investissement, la planification de la retraite, l’avancement des études ou la participation à des activités culturelles ou récréatives. Activités.

Dans CNET Money Prix ​​fixé séries de fonctionnalités et ces épisodes de podcasts, nous parlons de la façon dont de vraies personnes font face, proposent des solutions créatives et comptent sur leurs communautés pour obtenir de l’aide. Nous parlons également des changements politiques fondamentaux qui doivent avoir lieu et des outils et ressources essentiels pour naviguer dans un monde économique en mutation.

J’ai lancé les conversations avec Emilie Maloneyauteur de Coût de la vieune collection d’essais sur son expérience de vie face à la maladie, à l’argent et à la médecine, du point de vue d’un patient et d’un professionnel – un ambulancier, un technicien des urgences et un représentant pharmaceutique. Elle a parlé d’être une survivante des difficultés auxquels de nombreux Américains sont confrontés lorsqu’ils naviguent dans le système de santé et ont offert des conseils essentiels qui peuvent nous aider à économiser de l’argent et du stress.

Lire la suite: Conseils pour économiser de l’argent pour survivre au système de soins de santé

Ensuite, nous explorons les risques du travail à la demande. Bien qu’elle soit considérée comme une voie vers l’équilibre travail-vie personnelle et l’entrepreneuriat, pour les nombreux sous-traitants qui travaillent pour Uber, TaskRabbit et d’autres, l’économie des concerts n’offre pas de protections importantes et une rémunération suffisante. Alexandrea Ravenelleprofesseur agrégé de sociologie à l’UNC-Chapel Hill et auteur de Hustle et concertrejoint pour partager le histoires personnelles de travailleurs de la génération Ysoulignant la volatilité du travail dans l’économie dite du partage.

Quelle est la vraie façon de mesurer le coût de la vie aujourd’hui ? Pourquoi des indicateurs fiables comme l’indice des prix à la consommation et le taux de chômage ne fournissent-ils pas un instantané honnête des réalités économiques auxquelles nous sommes confrontés ? Mon invité Gène Ludwigqui était autrefois contrôleur de la monnaie et est maintenant président du Institut Ludwig pour une prospérité économique partagéea discuté de sa métrique alternative appelée TLC, ou Coût de la vie réelqui donne une image plus précise des difficultés des familles à revenu médian et à faible revenu tout en tenant compte du logement, de la nourriture, du transport, des soins de santé, de la garde d’enfants, de la technologie et d’autres dépenses diverses.

Pour terminer, Alissa Quartauteur de plusieurs livres, dont Pressé : pourquoi nos familles ne peuvent pas se payer l’Amérique, a offert un aperçu de ses reportages approfondis sur les difficultés économiques. Nous avons discuté des personnes qui composent aujourd’hui le “précariat moyen”, ces personnes considérées comme des professionnels de la classe moyenne vivant une vie économique précaire, qui réussissent à peine, sous-employées et/ou criblées de dettes. Nous parlons de comment les générations sont comprimées, à quoi ressemblent les inégalités et comment parvenir à un avenir meilleur.

Prix ​​​​hors: faire face au coût élevé de la vie en Amérique

