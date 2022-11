“Tout est cassé” dit Poilievre des conservateurs

Décriant l’inflation élevée et la hausse du coût de la nourriture, du logement et du carburant, le chef conservateur Pierre Poilievre a tenu une rare conférence de presse mercredi pour déclarer : « on dirait que tout est cassé dans ce pays en ce moment ».

Énumérant « l’inflation élevée depuis 40 ans », « les personnes de 35 ans vivant dans le sous-sol de leurs parents » et « l’augmentation de près de 100 % des prix de l’essence », Poilievre a blâmé le premier ministre Justin Trudeau et les libéraux, tout en lançant une gouvernement conservateur comme la solution.

Poilievre a fait ces remarques en répondant aux questions des journalistes, mercredi dans un supermarché de Vancouver.

Le chef conservateur a également souligné les taux de dépendance, de criminalité et d’itinérance comme autres exemples de ce qu’il considère comme les lacunes du gouvernement fédéral, sans mentionner des facteurs tels que la pandémie de COVID-19 qui ont exacerbé les décès par surdose, par exemple.

“Alors, qu’allons-nous faire à ce sujet? Nous devons remettre le pays sur les rails. Mon plan est de plafonner les dépenses gouvernementales et de mettre fin aux déficits inflationnistes afin que nous puissions réduire l’inflation”, a déclaré Poilievre, proposant des changements à la politique fédérale. qui ne se concrétiserait que si les conservateurs étaient élus après les prochaines élections fédérales, qui ne devraient pas avoir lieu avant 2025.

“Il est temps pour nous de reprendre le contrôle de nos vies dans ce pays, de réparer ce qui est brisé, et c’est ce que ferait un gouvernement Poilievre”, a-t-il déclaré.

Lors de la mise à jour économique de l’automne de la semaine dernière, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a défendu l’approche économique de son gouvernement, affirmant que le gouvernement avait réduit ses nouvelles dépenses prévues afin de ne pas exacerber l’inflation, et bien que le risque d’une récession augmente, les libéraux prévoient également un retour potentiel à l’équilibre budgétaire d’ici 2027-28, après les prochaines élections.

“Ce que nous avons fait tout au long, c’est de trouver un équilibre entre la compassion et le soutien nécessaires pour les Canadiens, et la responsabilité financière”, a déclaré Freeland.

La comparution de mercredi a été l’une des rares fois où Poilievre a répondu aux questions des journalistes depuis qu’il a été élu chef de l’opposition officielle le 10 septembre, poursuivant l’approche qu’il avait pendant la course à la chefferie, consistant à utiliser largement les médias sociaux pour faire passer son message. Interrogé sur le nombre de questions qu’il a posées depuis qu’il a pris le poste de conservateur, Poilievre a défendu sa stratégie médiatique, affirmant qu’il avait parlé à des journalistes à travers le pays.

“Je pense qu’une partie du problème est que, vous savez, nous sommes tous trop obsédés par la Colline du Parlement. Nous devons être dans le monde réel, parler à de vraies personnes sur le terrain, des gens ordinaires qui vivent leur vie sous les terribles politiques de Justin Trudeau, qui ne peuvent pas payer leurs factures, qui voient le crime se déchaîner dans nos rues, qui ne peuvent pas obtenir de médicaments pour enfants dans leurs pharmacies locales », a déclaré Poilievre. “Ce sont les histoires de Canadiens ordinaires. Ce sont les histoires que je veux partager. Ce sont les problèmes que je veux résoudre.”

Lors de la conférence de presse, Poilievre a également parlé des tensions juridictionnelles fédérales-provinciales – dont il blâme également Trudeau – ainsi que de ses préoccupations concernant l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes. Poilievre a également déclaré qu’il maintenait son soutien aux manifestants “pacifiques et respectueux des lois” qui faisaient partie du “convoi de la liberté” au milieu de la montagne de témoignages et de preuves entendus à la Commission d’urgence de l’ordre public.

“Je pense qu’il est possible de soutenir la cause globale – un libre choix personnel en matière de vaccination et la cause globale du respect de la capacité des camionneurs à gagner un revenu – tout en tenant individuellement responsable quiconque s’est mal comporté, a enfreint les lois ou bloqué la clé. C’était ma position avant, pendant et maintenant », a-t-il déclaré.