À l’aube de vendredi sur Douvres, la porte d’entrée commerciale de la Grande-Bretagne vers l’Union européenne, les premiers ferries à destination et en provenance de la France d’une nouvelle ère post-Brexit sont partis sans retard ni drame dans le trafic éclairé par les vacances.

Un petit mais constant flux de camions est arrivé toute la matinée au port du sud-est de l’Angleterre – le plus achalandé d’Europe pour le fret roulant – avec de nouveaux processus douaniers semblant fonctionner sans heurts.

Alors que les chauffeurs approchaient des quais de ferry est, ils ont été accueillis par des policiers vérifiant qu’ils avaient réussi les tests Covid-19, avant d’être signalés s’ils montraient un résultat négatif.

Le conducteur d’une camionnette rouge avec des plaques d’immatriculation polonaises a été l’un des rares à être refusé pour ne pas avoir de résultat de test et redirigé vers des sites au nord du port où des tests rapides sont en cours.

« C’est bon de voir que le port a fait son travail et il n’y a pas d’arriéré », a déclaré à l’AFP Alan Leigh, 52 ans, de Folkestone, à proximité, en se promenant au début du Nouvel An sur les falaises au-dessus des quais.

Sous lui, le navire «Pride of Kent» de P&O a quitté Douvres à l’heure à 7 h 50 GMT, alors que la Grande-Bretagne commençait à vivre en dehors du marché unique et de l’union douanière de l’UE.

« Ils ont eu beaucoup de temps pour se préparer », a déclaré Leigh à propos des fonctionnaires et des départements gouvernementaux. « Ce sont des experts – il faut avoir confiance en eux. »

Un accord commercial de dernier recours entre Londres et Bruxelles, signé uniquement la veille de Noël, a évité le besoin de tarifs et de quotas qui auraient pu gravement perturber les échanges.

Des dizaines de camions ont également transité par le tunnel sous la Manche reliant Folkestone à la France par chemin de fer vendredi matin « sans aucun problème », a déclaré son opérateur Getlink.

« Le trafic était assez fort pour une nuit exceptionnelle et historique, tout s’est bien passé », a déclaré à l’AFP un porte-parole du groupe.

Mais les personnes impliquées dans le commerce transmanche craignent toujours des problèmes potentiels dans les semaines et les mois à venir, car des contrôles douaniers et davantage de paperasse pour les voyages et le commerce européens sont nécessaires pour la première fois depuis des décennies.

Le groupe de ferries Stena Line a tweeté que six chargements de fret à destination de l’Irlande, membre de l’UE, avaient été refoulés vendredi au port de Holyhead, dans le nord du Pays de Galles, pour ne pas avoir les bons papiers.

Cependant, le trafic de fret devrait être plus faible que d’habitude au cours des prochains jours, après que les entreprises se sont précipitées pour déplacer des expéditions supplémentaires avant la fin d’une période de transition de 11 mois pour le Brexit à 23h00 GMT jeudi.

Vendredi était un jour férié pour le jour de l’An en Grande-Bretagne et en France, et les responsables s’attendent à un test plus important à venir lorsque le trafic transmanche commencera à augmenter la semaine prochaine.

