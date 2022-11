Tout est à moins de 20 $ ! Économisez gros sur ces cadeaux beauté et mode – Hollywood Life

Crédit d’image : (JLco) Julia Amaral/Adobe

Que vous fassiez votre liste (et que vous la vérifiiez deux fois) ou que vous cherchiez à réorganiser votre propre collection de beauté et de mode, nous avons de bonnes nouvelles. Puisque nous entrons dans l’esprit des fêtes, nous avons rassemblé quelques articles indispensables qui font d’excellents cadeaux pour vous-même ou pour quelqu’un sur votre liste. Ils coûtent tous moins de 20 $, ce qui en fait des ajouts super abordables à votre panier.

Brosse nettoyante sonique pour le visage: Achetez-la sur Amazon

Les soins de la peau sont toujours à la mode, et cette saison ne fait pas exception. Si la peau claire est sur votre liste de souhaits, cette brosse nettoyante pour le visage est faite pour vous. Ce gommage visage en silicone est doux et doux pour la peau, vous procurant un massage apaisant pendant que vous nettoyez. La brosse est excellente pour enlever le maquillage, nettoyer les pores en profondeur et réduire les points noirs. La conception ovale rend le nettoyage facile et pratique afin que vous puissiez accéder aux endroits difficiles d’accès pour garder votre peau joyeuse et lumineuse toute l’année.

Lot de 4 pinces à cheveux : Achetez-le sur Amazon

Les pinces à griffes sont définitivement à la mode. Il y a tellement de moments où ils sont utiles, d’un joli style décontracté en déplacement à un chignon habillé parfait pour une soirée. Ce lot de 4 pinces antidérapantes est un cadeau idéal pour les amis aux cheveux longs qui ont juste besoin de garder leurs cheveux à l’écart, et ils sont disponibles dans une variété de couleurs pour correspondre à n’importe quelle tenue ou ambiance.

Sérum à l’acide hyaluronique : Achetez-le sur Amazon

Retour aux soins de la peau : si vous cherchez à vraiment avoir un impact sur votre peau, ajoutez ce sérum éclaircissant pour le visage à votre routine. Ce sérum léger à l’acide hyaluronique et à la vitamine C est exactement ce qu’il faut pour hydrater la peau, vous laissant un éclat sain et une sensation apaisante. C’est un excellent cadeau pour toute personne sur votre liste car il fonctionne pour tous les types et tous les tons de peau et est sans cruauté et testé par des dermatologues.

Lot de 2 rouleaux de glace : Achetez-le sur Amazon

Les rouleaux à glace font des merveilles pour dégonfler votre visage le matin et donner à la peau un refroidissement rajeunissant. Obtenez plus pour votre argent avec ce pack de deux. Utilisez-les pour fournir un massage rafraîchissant sur votre visage, vos yeux et votre cou, ou même sur vos bras et vos jambes pour améliorer la circulation et combattre l’inflammation.

Rouge à lèvres mat et crayons à lèvres: Achetez-les sur Amazon

Mettez la touche finale à n’importe quel look avec le rouge à lèvres parfait. Cet ensemble comprend six rouges à lèvres mats et six doublures correspondantes pour une couleur luxueuse et durable. Ces rouges à lèvres antiadhésifs et imperméables et leurs doublures assorties sont hautement pigmentés et resteront frais toute la journée.

Des soins de la peau à la mode en passant par la beauté, ces cadeaux sont idéaux pour vous-même ou pour toute personne sur votre liste, et vous pouvez tous les acheter aujourd’hui pour moins de 20 $.