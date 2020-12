Le projet de loi omnibus sur les dépenses que le président américain Donald Trump a finalement accepté de signer donne aux Américains une somme dérisoire, mais plus de 600 millions de dollars pour «contrer l’influence» de la Russie et de la Chine et «promouvoir la démocratie» en Europe et en Asie.

La législation de 5593 pages regroupait le coronavirus « stimulus » avec les dépenses générales 2021. Il a fait face à de vives critiques de la part de l’ensemble du spectre politique américain la semaine dernière, pour avoir financé toutes sortes de projets pour animaux de compagnie tout en ne donnant aux Américains qu’un paiement individuel de 600 $. C’est la moitié de ce qu’ils ont obtenu en avril, et la seule aide directe pour atténuer les dommages économiques des verrouillages imposés par l’État.

Aussi sur rt.com Des milliards d’aide étrangère et d’allégements fiscaux pour les chevaux de course: Trump a exhorté à opposer son veto au projet de loi d’allégement Covid-19 sur des dispositions sous le radar

Cependant, un million de fois plus a été consacré à la propagande américaine et aux efforts diplomatiques dirigés contre Pékin et Moscou. Selon le Congrès, «Pas moins de 290 millions de dollars» doit être mis à disposition pour «Countering Russian Influence Fund». Les fonds seront utilisés, entre autres, pour «Soutenez les programmes de démocratie en Fédération de Russie et dans d’autres pays d’Europe, d’Eurasie et d’Asie centrale.»

Une activité spécifiquement répertoriée est la promotion de «Liberté sur Internet» – venant d’un pays où les entreprises de la Silicon Valley censurent impitoyablement ce que l’on peut penser et dire en ligne.

Pas moins de 20 millions de dollars iront «Renforcer la démocratie et la société civile en Europe centrale», comprenant «Transparence, médias indépendants, état de droit, droits des minorités et programmes de lutte contre l’antisémitisme.»

La facture COVID / omnibus contient 290 millions de dollars pour le "Contre le Fonds d’influence russe," qui subventionne "programmes de démocratie" qui bien sûr n’ont que des objectifs merveilleusement inoffensifs comme "promouvoir la liberté sur Internet" et "combattre l’antisémitisme" pic.twitter.com/dSxE4sIEdH – Michael Tracey (@mtracey) 23 décembre 2020

Un montant supplémentaire de 300 millions de dollars a été affecté à la «Countering Chinese Influence Fund» à utiliser contre le « influence néfaste du gouvernement de la République populaire de Chine et du Parti communiste chinois et des entités agissant en leur nom dans le monde.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo pourrait bien avoir rédigé ces dispositions lui-même. Dans un discours majeur en juillet, il a dénoncé Pékin comme une menace pour «Notre peuple et notre prospérité» et a appelé à une lutte générationnelle contre le PCC. Juste une semaine avant le vote du Congrès sur le projet de loi, il a également affirmé que le président russe Vladimir Poutine était « Un risque réel pour ceux d’entre nous qui aiment la liberté. »

«Nous avons beaucoup de gens qui veulent saper notre mode de vie, notre république, nos principes démocratiques de base. La Russie est certainement sur cette liste », Pompeo a déclaré à l’animateur de Fox News Mark Levin le 18 décembre.

Aussi sur rt.com Une activité accrue de l’OTAN près des frontières russes pourrait un jour conduire à un « incident grave », selon un haut responsable de la défense de Moscou

Trump avait initialement refusé de signer le projet de loi, exigeant que le Congrès réduise les programmes réclamés par les critiques et augmente le paiement individuel à 2000 dollars par personne. Il l’a ensuite signé dimanche, affirmant qu’il s’attendait à ce que le Congrès approuve l’augmentation et réponde à plusieurs autres priorités qu’il a soulevées.

Les démocrates ont déjà dit qu’ils le feraient rejeter toute réduction à l’omnibus, cependant, bien que rien n’indique que le Sénat dirigé par les républicains fera réellement tout ce que Trump a demandé.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!