Tout en construisant Truth Social, Trump a parlé avec ses rivaux de partenariats concurrents

Des mois après que Donald Trump a commencé à construire sa plate-forme de médias sociaux, Truth Social, il a envisagé de quitter le navire et de soutenir un concurrent, selon un compte d’initié.

Les fondateurs de Trump Media et anciens candidats “Apprenti” Andy Litinsky et Wes Moss ont rencontré Trump pour la première fois autour de hamburgers et de glaces le 26 janvier 2021 – selon un journal quotidien des transactions au sein de l’entreprise fourni par le fondateur et lanceur d’alerte Will Wilkerson – des semaines après Trump a été banni de Twitter à la suite de l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021. La réunion a été appelée en interne “le sommet du cheeseburger”.

Litinsky et Moss se sont officiellement associés à Trump par le biais de leur société, United Atlantic Ventures, en février 2021 pour créer Trump Media and Technology Group, la société derrière Truth Social.

Le 11 juin 2021, cependant, Litinsky et Moss s’inquiétaient en privé d’un “effondrement” potentiel alors que Trump envisageait de soutenir l’application Gettr de son ancien assistant Jason Miller, a appris CNBC. Alors que Trump pesait l’offre de Gettr, il a également eu un appel avec la plateforme sociale de droite Parler, selon le journal interne, qui a offert à l’ex-président une participation de 12,5 %.

Des mois après le lancement du projet Trump Media and Truth Social, Trump a rencontré Gettr. On lui a offert 5 millions de dollars par an pour sa participation et, selon le journal quotidien de Wilkerson, les cofondateurs de Truth Social se sont demandé si Trump conclurait un “accord parallèle”.

Le Washington Post a rapporté pour la première fois Les conversations de Trump avec Gettr lundi. Parler n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire.