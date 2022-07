Tout d’abord, le poisson est tombé du ciel. Puis ils se sont échoués.

Les anchois sont une espèce en plein essor : leurs populations diminuent et se développent naturellement, et les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi. Mais depuis une vague de chaleur marine qui s’est terminée vers 2016, la population d’anchois au large des côtes californiennes a explosé “par ordre de grandeur”, a déclaré le Dr Santora. Il a créé un banquet pour les oiseaux, les otaries et les baleines qui s’en régalent, a-t-il ajouté.

“Ces baleines à bosse se rétablissent et elles ont très faim”, a déclaré le Dr Santora, ajoutant qu’il soupçonnait qu’un groupe de baleines aurait pu pousser les anchois dans des eaux peu profondes. Les baleines, a-t-il dit, se nourrissent en petits groupes en divisant les poissons en bancs plus petits, affaiblissant leurs défenses.

“Cinq baleines à bosse peuvent déplacer un banc d’anchois pratiquement n’importe où”, a-t-il ajouté, “et tout ramasser.”

La mortalité massive d’anchois dans le lagon de Bolinas était rare, mais pas sans précédent. En 2013, les anchois se sont entassés dans le port de Santa Cruz, se privant d’oxygène. L’année suivante, une mortalité massive de petits poissons a encrassé une ville balnéaire de l’Oregon. Plus tôt cette année, des milliers de poissons se sont également échoués morts sur une plage au Chili.

Rudi Ferris, un pêcheur qui vit à Bolinas depuis plus de cinq décennies, a déclaré qu’il se souvenait d’une poignée de décès dans la ville balnéaire, et qu’un seul, à la fin des années 1970, a rivalisé avec le carnage dont il a été témoin le mois dernier.

“Ça puait horriblement pendant très longtemps”, a déclaré M. Ferris, 71 ans. Cette fois, a-t-il ajouté, il a regardé la scène de loin à travers ses jumelles. Une masse de pélicans et de goélands «mangeait frénétiquement», a-t-il dit.