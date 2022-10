Tout commence par l’accès – Shaw Local

Je parle et j’écris souvent sur le pouvoir de l’éducation de changer des vies. Et j’ai consacré ma carrière à aider les étudiants à expérimenter personnellement ce pouvoir. La première étape pour atteindre cet objectif est de s’assurer que les étudiants ont accès à l’enseignement supérieur.

L’une des premières méthodes pour accroître l’accès est de minimiser les barrières financières. En plus de l’aide du gouvernement fédéral et des États, la Fondation Waubonsee offre chaque année plus de 150 bourses d’études / 300 récompenses aux étudiants nouveaux et anciens de Waubonee. Et nous avons regroupé les bourses de la Fondation et institutionnelles sur une seule plateforme afin que les étudiants puissent postuler pour toutes les bourses Waubonse sur le même portail et voir leur programme d’aide financière complet, y compris les bourses, en un seul endroit. Juste pour avoir terminé le processus d’aide financière, Waubonse récompense les étudiants avec au moins 250 $ pour aider à payer les frais de scolarité, les frais et / ou le matériel de cours. De plus, de nombreux étudiants reçoivent des bourses en tant qu’étudiant-athlète ou en tant que l’un de nos prestigieux boursiers Gustafson.

Pour les étudiants qui doivent encore des frais de scolarité, nous proposons des plans de paiement flexibles et sans intérêt. Un acompte de seulement 25 $ retient leur inscription lors de la demande d’aide. Et plus les étudiants s’inscrivent tôt, moins leurs versements sont importants ! Nous comptabilisons également d’autres coûts, tels que le coût des livres et autres supports de cours. Les livres et le matériel de cours peuvent être imputés aux comptes des étudiants et remboursés dans le cadre de plans de paiement ou de bourses et subventions. De plus, de nombreux cours proposent des livres et du matériel de cours via notre programme d’accès inclusif ou nos ressources éducatives libres (REL). Lorsque les étudiants s’inscrivent à un cours d’accès inclusif ou REL, l’accès numérique au matériel de cours le moins cher ou gratuit est automatiquement fourni. De plus, les étudiants peuvent emprunter un ordinateur portable, un hotspot, une webcam ou tout autre équipement pour terminer leurs cours via le centre d’assistance technique de Waubonse.

D’autres obstacles courants à l’enseignement supérieur concernent l’emplacement géographique et la flexibilité. Le plan directeur du collège 2020 de Waubonsee, achevé en 2015, comprenait stratégiquement la construction du campus Plano de Waubonsee, notre centre d’innovation et de conception, qui a ouvert ses portes en 2010. Désormais un réseau de quatre campus, un campus de Waubonsee se trouve à moins de 15 minutes à travers tous les domaines de notre plus de Quartier de 600 milles carrés. Et, en utilisant les données, nous nous efforçons d’adapter nos heures de service à la demande. L’adoption récente d’horaires de travail alternatifs offre des options supplémentaires grâce à des rendez-vous virtuels et à une planification créative.

Notre initiative MyChoice offre une flexibilité quant à la manière, le moment et le lieu où les étudiants suivent des cours avec des options de cours en face à face, en ligne, hybrides, synchronisés en ligne et flexibles. Comme leur nom l’indique, les classes Flex offrent la plus grande flexibilité permettant aux étudiants de choisir entre des méthodes de livraison en face à face, synchronisées en ligne ou en ligne tout au long du cours, en fonction de ce qui leur convient le mieux un jour donné. Les partenariats communautaires offrent également de la flexibilité aux élèves du secondaire et aux employeurs. De nombreux élèves du secondaire profitent de l’occasion pour économiser du temps et de l’argent en suivant des cours à double reconnaissance de crédit pendant leurs études secondaires. Les étudiants qui participent obtiennent à la fois des crédits d’études secondaires et collégiales avec de nombreux cours dispensés dans leur propre école secondaire ou sur l’un des quatre campus de Waubonee. Et les employeurs travaillent avec nous pour développer et offrir une formation personnalisée à leur main-d’œuvre ou créer une opportunité structurée d’apprentissage en milieu de travail par le biais d’un programme d’apprentissage.

Nous augmentons également l’accès à l’éducation par le biais du Centre d’accès aux ressources pour personnes handicapées de Waubonsee. Le Centre d’accès offre des services personnalisés pour répondre aux besoins individuels de chaque élève. Les spécialistes s’engagent personnellement auprès des étudiants et fournissent divers services, notamment des recommandations pour les aménagements scolaires, la formation en technologie d’assistance, des ateliers sur la stratégie de réussite universitaire et des services de défense des droits. Nous offrons aux étudiants des opportunités de réussir et offrons une éducation et une formation à ceux qui travailleront dans des domaines qui améliorent les opportunités pour les personnes ayant des handicaps invisibles et visibles.

Nous croyons que tout le monde devrait avoir accès à l’enseignement supérieur. Et nous croyons que Waubonnee devrait être votre premier choix pour l’éducation au sein de notre communauté. Veuillez prendre quelques instants et écouter quelques étudiants et anciens de Waubonnee parler de “le pouvoir de l’éducation pour changer des vies” à /mymedia.waubonsee.edu/media/Power%20of%20Education/1_it877s4m et contactez Waubonnee dès aujourd’hui.

• Christine J. Sobek est présidente du Waubonsee Community College.