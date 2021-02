Alex Gorsky, PDG de Johnson & Johnson, a déclaré que les gens pourraient avoir besoin de vaccins Covid-19 chaque année pendant les prochaines années après que son entreprise ait demandé une autorisation d’utilisation d’urgence pour son propre vaccin à dose unique.

Dans une interview accordée mardi à CNBC, Gorsky a déclaré qu’il était «probable» que «pour les prochaines années, nous recevrons un vaccin COVID-19 comme nous le ferions contre la grippe.»

Dans ce futur proche, Gorsky voit la science garder « rythme » avec le virus, mais les vaccins permettront aux gens de «Continue de vivre [their] vies. »

Johnson & Johnson pourrait présenter son vaccin Covid dès ce mois-ci. Ils ont demandé une autorisation d’utilisation d’urgence à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis jeudi dernier, et le comité consultatif de l’organisme est sur le point de faire une recommandation sur l’opportunité de donner ou non le feu vert à l’inoculation le 26 février.

Un avantage perçu de leur vaccin, par rapport à ceux déjà disponibles de Pfizer et Moderna, est qu’il ne prend qu’une seule dose, par opposition à deux semaines d’intervalle.

Aussi sur rt.com La peur de Covid-19 ne pétrifie plus 1 Américain sur 3, mais l’indécision sur la façon d’aller de l’avant le fait

Cependant, les premières données suggèrent qu’il pourrait ne pas offrir une protection aussi forte que ses concurrents. Une étude menée auprès de 44000 personnes aux États-Unis, en Amérique latine et en Afrique du Sud a révélé que si le vaccin était efficace à 85% pour prévenir les cas graves de Covid-19, il a montré une efficacité de 72% contre les cas modérés et graves dans l’essai américain. et 66 pour cent d’efficacité contre les cas modérés et sévères dans l’ensemble.

Les mutations du virus, a déclaré Gorsky à CNBC, signifient que le public devra être vigilant quant à la prise de vaccins et que de futurs vaccins secondaires pourraient être nécessaires.

Les gens peuvent avoir besoin de se faire vacciner contre Covid-19 chaque année, tout comme les vaccins contre la grippe saisonnière, au cours des prochaines années, a déclaré le PDG de J&J, Alex Gorsky. #HealthyReturns https://t.co/7wuibje8az pic.twitter.com/TNxvOnbQcj – CNBC (@CNBC) 9 février 2021

«Malheureusement, comme [the virus] se propage, il peut aussi muter », il a dit. «Chaque fois qu’il mute, c’est presque comme un autre clic du cadran pour ainsi dire où nous pouvons voir une autre variante, une autre mutation qui peut avoir un impact sur sa capacité à repousser les anticorps ou à avoir un type de réponse différent non seulement à un thérapeutique mais aussi à un vaccin.

Gorsky a déclaré que son entreprise fonctionnait « pleine vitesse » sur l’obtention de l’autorisation pour leur vaccin. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a conclu un accord avec Janssen Biotech, la filiale pharmaceutique de la société, en août de l’année dernière pour 100 millions de doses de leur vaccin, qui, selon Gorsky, peut être livrée d’ici juin.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!