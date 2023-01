"Tout comme les Pandavas ne pouvaient pas choisir leurs proches...": S Jaishankar On Pak

Le ministre des Affaires extérieures, S Jaishankar, a déclaré samedi que tout comme les Pandavas ne pouvaient pas choisir leurs proches, l’Inde ne pouvait pas choisir ses voisins géographiques.

« C’est une réalité pour nous… Les Pandavas ne pouvaient pas choisir leurs parents, nous ne pouvons pas choisir nos voisins. se trouve être l’énergie nucléaire, sera un atout ou un passif.”

S Jaishankar était à Pune pour la sortie de son livre anglais « The India Way : Strategies for an Uncertain World », qui a été traduit en marathi par « Bharat Marg ».

La version marathi du livre de S Jaishankar a été publiée par le vice-ministre en chef du Maharashtra, Devendra Fadnavis.

Interrogé sur la situation économique au Pakistan, S Jaishankar a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter ce qui se passait au Pakistan.

La Banque mondiale a réduit de moitié la croissance économique du Pakistan – de 4% à 2% pour l’exercice en cours, affirmant qu’Islamabad fait face à des difficultés économiques croissantes, a rapporté The News International.

“Néanmoins, le Pakistan est confronté à des difficultés économiques croissantes et le Sri Lanka reste en crise. Dans toutes les régions, l’amélioration du niveau de vie au cours de la demi-décennie jusqu’en 2024 devrait être plus lente qu’entre 2010 et 2019”, lit la Banque mondiale dans Perspectives économiques mondiales. rapport.

La situation économique du Pakistan est précaire avec de faibles réserves de change et d’importants déficits budgétaires et courants qui ont été encore aggravés par de graves inondations.

Environ un tiers de la superficie du pays a été touché, endommageant les infrastructures et affectant directement environ 15 % de la population, a rapporté The News International.

De plus, avec de faibles réserves de change et un risque souverain croissant, le Pakistan a vu sa monnaie se déprécier de 14% entre juin et décembre et sa prime de risque pays augmenter de 15 points de pourcentage sur cette même période.

Au milieu de cela, le gouvernement du Mouvement démocratique pakistanais (PDM) dirigé par le Premier ministre Shehbaz Sharif a accepté de remplir toutes les conditions du Fonds monétaire international (FMI) pour la reprise rapide de la prochaine révision.

Shehbaz Sharif a déclaré le 24 janvier que l’alliance PDM au pouvoir au Pakistan était prête à sacrifier sa “carrière politique pour le bien du pays” en acceptant les conditions “strictes” du FMI pour relancer le programme de prêts.

Les rapports révèlent que plus de 9 000 conteneurs sont bloqués dans différents ports maritimes pakistanais, menaçant de perturber les chaînes d’approvisionnement des biens essentiels. L’inflation dans le pays a atteint près de 30 %. Les fonds du pays s’épuisent et les prix des denrées alimentaires augmentent.

Selon Islam Khabar, les importateurs ne sont pas en mesure de dédouaner les conteneurs en raison d’un manque de dollars, tandis que les compagnies maritimes menacent de suspendre les opérations du Pakistan en raison de l’incapacité du pays à effectuer les paiements en temps voulu. Cela aura un impact négatif sur les importations et les exportations.

La Banque d’État du Pakistan (SBP) ne dispose que de 4,4 milliards de dollars de réserves de change, à peine suffisantes pour trois semaines d’importations, tandis que les besoins estimés pour dédouaner les conteneurs et les demandes en attente d’ouverture de lettres de crédit supplémentaires sont de l’ordre de 1,5 milliard de dollars. à 2 milliards de dollars, selon le rapport Islam Khabar.

Les entreprises au Pakistan risquent de fermer en raison d’une rupture des chaînes d’approvisionnement, car les produits fabriqués dans le pays dépendent de matières premières importées. L’industrie textile au Pakistan se trouve également dans une position critique car elle perd en crédibilité et en parts de marché auprès des acheteurs internationaux.

Les hôpitaux du pays manquent de médicaments et il pourrait bientôt y avoir des pénuries de produits tels que le blé, les engrais et l’essence.

Le Premier ministre Sharif a ainsi demandé à la population de conserver les ressources telles que l’eau, le gaz et l’électricité pour aider le gouvernement à réduire sa facture d’importation, qui a considérablement augmenté ces dernières années.

S Jaishankar a également déclaré que le Traité sur les eaux de l’Indus est une question technique et que l’action future dépendra des pourparlers entre les commissaires de l’Indus de l’Inde et du Pakistan.

“Il s’agit d’une question technique, les commissaires de l’Indus des deux pays parleront du traité sur l’eau de l’Indus. Nous ne pourrons discuter de nos prochaines étapes qu’après cela”, a-t-il déclaré.

L’Inde a adressé un avis au Pakistan pour la modification du Traité sur les eaux de l’Indus (IWT) de septembre 1960 après que les actions d’Islamabad aient porté atteinte aux dispositions du traité.

L’avis a été transmis le 25 janvier par l’intermédiaire des commissaires respectifs des eaux de l’Indus, conformément à l’article XII (3) de l’IWT.

L’objectif de l’avis de modification est de donner au Pakistan la possibilité d’engager des négociations intergouvernementales dans un délai de 90 jours pour remédier à la violation substantielle du CIES. Ce processus mettrait également à jour l’IWT pour intégrer les leçons apprises au cours des 62 dernières années.

L’Inde a toujours été un partenaire responsable dans la mise en œuvre de l’IWT. Cependant, les actions du Pakistan ont empiété sur les dispositions du CIES et leur mise en œuvre et ont forcé l’Inde à publier un avis approprié de modification du CIES.

Soulignant le changement radical dans la politique étrangère de l’Inde, S Jaishankar a déclaré que l’influence du pays s’est étendue au-delà de l’océan Indien jusqu’à l’océan Pacifique.

S’exprimant lors de la cérémonie de publication du livre “Bharat Marg” écrit par S Jaishankar, il a déclaré : “De nos jours, l’influence de l’Inde s’est étendue au-delà de l’océan Indien jusqu’à l’océan Pacifique, c’est pourquoi je parle d’histoire, les grands pays ne pensent toujours qu’à eux-mêmes. , c’est une déficience de leur ADN.”

