Tout comme FDR, Biden est confronté à un choix difficile – faire plus pour arrêter un dictateur vicieux maintenant ou en payer le prix plus tard

Quatre-vingts ans plus tard, le président Joe Biden doit décider jusqu’où il est prêt à aller dans le déploiement d’un “grand arsenal démocratique” mis à jour pour donner à l’Ukraine les moyens de vaincre le tyran européen d’aujourd’hui, le président russe Vladimir Poutine. Ce que l’administration Biden et ses partenaires ont fait jusqu’à présent grâce aux sanctions et au soutien militaire a été remarquable mais cela reste insuffisant alors que Poutine intensifie son offensive sur l’est et le sud de l’Ukraine.

“Nous devons être le grand arsenal de la démocratie”, il a dit dans la voix ferme et familière que les Américains avaient laissée entrer dans leur salon pendant la majeure partie de cette décennie. “Nous avons fourni au grand soutien matériel britannique et nous en fournirons beaucoup plus à l’avenir. Il n’y aura pas de ‘goulets d’étranglement’ dans notre détermination à aider la Grande-Bretagne. Aucun dictateur, aucune combinaison de dictateurs, n’affaiblira cette détermination en menaçant de savoir comment ils interpréteront cette décision.”

En tant que secrétaire d’État américain Antony Blinken et secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin visiter Kiev aujourd’huiil ne suffit plus au président Biden d’affirmer que les États-Unis défendront chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN, comme l’exigent les 29 membres de l’alliance sous Article 5 de son traité fondateur. Bien que cet engagement soit louable et crucial pour les membres de l’alliance limitrophes de la Russie et de l’Ukraine, il a été interprété par Poutine comme un jeu ouvert sur l’Ukraine elle-même, qui n’est pas membre de l’OTAN.

Il est maintenant temps pour le président Biden d’engager les Américains et, dans la mesure du possible, le monde démocratique plus largement à défendre la souveraineté, l’indépendance et la liberté de l’Ukraine. Cela signifie non seulement un soutien politique et une cause commune rhétorique, mais également des renseignements et une assistance militaire suffisants, non seulement pour bloquer Poutine, mais aussi pour vaincre son avance en cours. Rien de moins serait contraire aux propres convictions déclarées du président Biden.

Comme l’a dit le président Biden lui-même lors de son État de l’Union adresse cette année, “Tout au long de notre histoire, nous avons appris cette leçon – lorsque les dictateurs ne paient pas le prix de leur agression, ils provoquent plus de chaos. Ils continuent d’avancer. Et, les coûts et les menaces pour l’Amérique et le monde ne cessent d’augmenter. “

Saïd Biden“C’est pourquoi l’Alliance de l’OTAN a été créée pour assurer la paix et la stabilité en Europe après la Seconde Guerre mondiale… La guerre de Poutine était préméditée et non provoquée. Il a rejeté les efforts de diplomatie. Il pensait que l’Occident et l’OTAN ne répondraient pas. Et il pensait qu’il pouvait divisez-nous ici à la maison. Poutine avait tort. Nous étions prêts.

Mais sommes-nous vraiment prêts pour la prochaine étape, qui devient plus laide et plus dangereuse à chaque jour de l’avancée de Poutine ? Seule la survie de l’Ukraine en tant que pays libre peut amorcer l’inversion d’une trajectoire descendante de trois décennies de libertés démocratiques en Europe et dans le monde, qui à son tour met en danger tous les progrès de l’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le dernier rapport par le Institut V-Dem à l’Université de Göteborg en Suède, qui produit le plus grand ensemble de données mondiales sur la démocratie au monde, a écrit : “Le niveau de démocratie dont jouit le citoyen mondial moyen en 2021 est tombé aux niveaux de 1989”, ce qui signifie que les 30 dernières années de les avancées démocratiques consécutives à l’effondrement du mur de Berlin et de l’Union soviétique sont maintenant complètement inversées.

Le nombre de pays que V-dem considère comme des démocraties libérales est tombé à seulement 34 en 2021, le plus petit nombre depuis 1995. “Ensemble, les autocraties abritent désormais 70% de la population mondiale – 5,4 milliards de personnes”, a déclaré le le rapport met en garde.

Les spécialistes de la démocratie recherchent des preuves troublantes que les autocrates deviennent de plus en plus audacieux. de Poutine invasion à grande échelle de l’Ukraineun pays indépendant dirigé par un gouvernement librement élu, a suivi cinq coups d’État militaires en 2021, une augmentation plus importante que tout ce que le monde avait connu au cours des deux décennies précédentes. Elle voit les dangers augmenter également au sein des démocraties établies.

“La polarisation et la désinformation du gouvernement augmentent également”, écrit V-Dem. “Ces tendances sont interconnectées. Les publics polarisés sont plus susceptibles de diaboliser les opposants politiques et de se méfier des informations provenant de diverses sources, et la mobilisation change en conséquence.”

Dans son nouveau livre, “La revanche du pouvoir, comment les autocrates réinventent la politique du 21St Siècle», écrit Moises Naim à propos des « trois P » qui sont à l’origine de cette tendance : le populisme, la polarisation et la post-vérité. Il considère cet acabit de pouvoir autocratique comme « malin… incompatible avec les valeurs démocratiques au centre de toute société libre ».

Beaucoup sépare la situation internationale à laquelle le président Roosevelt a été confronté en 1940 et celle à laquelle le président Biden a été confronté en 2022. Ce qui relie ces deux points d’inflexion, c’est le danger d’un autoritarisme agressif et l’insuffisance de la cause commune pour y faire face.

Lorsque le président Roosevelt prit la parole en décembre 1940, son appel intervint trois mois après la signature de la Pacte tripartite entre l’Allemagne, l’Italie et le Japon, créant une alliance de défense des autocraties destinée à dissuader les États-Unis d’entrer en guerre.

Le 4 février de cette année, le bipartite “Déclaration conjointe de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine” ne semble pas aller aussi loin, dans la mesure où il n’engage aucune des parties dans une alliance de défense. Mais son langage n’est guère moins ambitieux et vise également les États-Unis. Et cette fois, les deux grandes puissances autoritaires sont armées de armes nucléaires.

“L’amitié entre les deux États n’a pas de limites”, lit le texte de 5 300 mots, venant juste 20 jours avant que Poutine ne lance sa guerre. “Il n’y a pas de domaines de coopération ‘interdits’.”

Comme il l’était alors pour le président Roosevelt, le président Biden doit désormais également peser les dangers du moment contre les périls futurs nés d’une réponse insuffisante.

“Si nous voulons être complètement honnêtes avec nous-mêmes”, Roosevelt dit aux Américains“nous devons admettre qu’il y a des risques dans n’importe quelle voie que nous prenons. Mais je crois profondément que la grande majorité de notre peuple convient que la voie que je préconise comporte le moins de risques maintenant et le plus grand espoir pour la paix mondiale à l’avenir.”

Le message de FDR pour Biden est clair : faites plus maintenant pour arrêter Poutine ou payez les conséquences plus tard.

—Frédérick Kempe est le président et chef de la direction du Conseil de l’Atlantique.