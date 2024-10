« Tout cela m’a été profondément enfoncé dans la gorge » : Dakota Fanning se souvient des questions « super inappropriées » qui lui ont été posées lorsqu’elle était enfant star

Dakota Fanning n’a que 30 ans mais elle est actrice professionnelle depuis 24 ans. Bien qu’il soit désormais beaucoup plus courant de voir des enfants acteurs à succès devenir des adultes à succès tout aussi, sinon plus, il fut un temps où ce n’était pas le cas. Les histoires d’enfants acteurs qui passaient autant de temps dans les tabloïds qu’à l’écran étaient autrefois monnaie courante, et Fanning dit qu’en grandissant, de nombreuses interviews mettraient un point d’honneur à le lui rappeler.

Dakota Fanning a joué dans de nombreux films lorsqu’elle était jeune enfant et adolescente dont on se souvient encore aujourd’hui, notamment L’homme en feu avec Denzel Washington, avec qui elle est toujours amie. Elle est un peu plus jeune que d’autres grandes célébrités, comme Lindsay Lohan ou Brittney Spears, ou est connue autant, sinon plus, pour ses exploits personnels que pour son travail professionnel. La coupe a récemment interrogé Fanning sur sa capacité à éviter de faire la une des journaux, et elle a déclaré que le fait qu’elle suivait les traces de la controverse était quelque chose qui lui était constamment rappelé dans les interviews. Elle a expliqué…

Ouais, tout cela m’a été profondément enfoncé dans la gorge. Lors d’interviews dès mon plus jeune âge, je me souviens que des journalistes me demandaient : « Comment évitez-vous de devenir une fille de tabloïd ? Les gens poseraient des questions extrêmement inappropriées. J’étais dans une interview quand j’étais enfant et quelqu’un m’a demandé : « Comment peux-tu avoir des amis ? C’est comme, hein ?

Il semble que de nombreux intervieweurs aient simplement supposé qu’en étant un enfant acteur, Dakota Fanning se retrouverait dans les mêmes ennuis que d’autres enfants acteurs. Je suis sûr qu’être l’ami d’une fille qui joue dans des films et à la télévision est un peu inhabituel, mais l’idée qu’avoir des amis serait impossible d’une manière ou d’une autre montre beaucoup de préjugés.

Les enfants acteurs qui deviennent « mauvais » attirent certainement l’attention, et il y a eu de nombreux cas d’enfants acteurs enfreignant la loi ou ne faisant rien de bon. Demi Lovato a produit un documentaire sur ses propres luttes et a récemment été publié Enfant étoile un documentaire disponible avec un abonnement Hulu où elle interviewe de nombreux adultes qui étaient auparavant des enfants stars.

Dakota Fanning n’est pas devenue une « fille des tabloïds », mais elle dit qu’elle l’est et qu’elle n’a aucun ressentiment envers ceux qui l’ont fait. Elle comprend les complexités du travail à Hollywood et comment on peut se retrouver sur la mauvaise voie. Pour sa part, Fanning remercie sa famille ainsi que ceux avec qui elle a travaillé de l’avoir empêchée de faire de même. Elle a continué…

J’ai beaucoup de compassion pour les gens qui sont devenus des exemples. Si la société et les médias n’avaient pas joué leur rôle, qui sait ? Je ne pense pas que cela soit nécessairement lié à 100 % au fait d’être dans ce métier ; il y a aussi d’autres facteurs. Je n’y suis tout simplement pas tombé, et je ne connais pas les raisons exactes, sauf que ma famille est composée de personnes très gentilles, gentilles et protectrices. J’ai une mère qui m’a appris à traiter les autres et aussi à me traiter moi-même. Et elle était là à chaque seconde. J’ai toujours été traité avec respect. Il n’a jamais été « Amenez l’enfant ! » Faites-la sortir ! Je ne travaillais pas avec des gens qui me traitaient de cette façon – j’étais respecté en tant qu’acteur et aussi égal qu’on peut l’être à cet âge. En repensant à ma vie, ma carrière en fait partie intégrante, mais je pense aussi beaucoup aux souvenirs d’enfance. Ma vie ne semble pas disproportionnée par rapport au travail et j’en suis très reconnaissante. Je suis là pour faire un travail qui compte.

Si certains des enfants stars qui ont fini dans les tabloïds ne s’en sont jamais vraiment remis, d’autres ont eu beaucoup plus de succès. Lindsay Lohan a recommencé à faire des films et a récemment terminé le tournage Vendredi plus bizarre, la suite du remake populaire. Brittney Spears a écrit un livre qui a depuis été choisi pour un film. Être dans les tabloïds n’est pas la fin du chemin, mais Dakota Fanning est clairement reconnaissante que ce soit un chemin qu’elle n’a pas emprunté.