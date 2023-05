Tout ce temps d’écran compte quand il s’agit de la santé des yeux

Quiconque a perdu la trace de trois heures en regardant son ordinateur peut être familier avec la sensation de décoller les yeux qui ont été collés à un écran.

Il s’avère que regarder nos téléphones, tablettes et ordinateurs portables pendant trop d’heures par jour n’est pas bon pour nos yeux. Cela peut provoquer des symptômes de fatigue oculaire numérique, qui découle du travail acharné que nos yeux doivent fournir lors de la navigation sur un écran.

Selon l’American Optometric Association, l’utilisation de téléphones, d’ordinateurs et d’autres appareils demande des « compétences » spécifiques mais particulièrement exigeantes de nos yeux, y compris mobilité oculairecoordonner le passage d’une position à la suivante ; hébergement, la possibilité de changer de focus d’une distance à l’autre ; et vergenceen dirigeant les yeux vers le nez et loin du nez, selon la distance.

« Nos yeux n’ont pas été conçus pour utiliser des ordinateurs et des appareils numériques, en particulier pendant de longues périodes », a déclaré le Dr Robert C. Layman, ancien président de l’AOA, dans un e-mail.

« En conséquence, de nombreuses personnes qui passent de longues heures à lire ou à travailler sur des écrans ressentent une gêne oculaire et des problèmes de vision. »

Dans le monde dans lequel nous vivons et avec tout ce qui est génial à portée de main, il n’est probablement pas réaliste de couper complètement le temps d’écran (bien que cela puisse être fait). Voici donc ce qu’il faut savoir sur ce que le fait d’être collé à un écran peut faire à vos yeux et comment les décoller en toute sécurité.

Fatigue oculaire et lumière bleue : ce que trop de « dépistage » fait à vos yeux

Il y a eu beaucoup de débats sur la lumière bleue, que nous recevons à fortes doses du soleil et en plus petites quantités à partir de nos écrans. L’exposition à la lumière bleue signale à notre corps qu’il est temps de se sentir éveillé, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles l’utilisation de votre téléphone avant de vous coucher peut être l’un des plus gros perturbateurs du sommeil, car cela perturbe notre cycle veille-sommeil.

Bien que la recherche montre que l’exposition à la lumière bleue du soleil au fil du temps peut augmenter le risque de maladies entraînant une perte de vision, y compris la dégénérescence maculaire et les cataractes, il n’a pas encore été démontré que le risque se répercute sur la lumière provenant de nos appareils électroniques. appareils, selon les Fondation américaine de la dégénérescence maculaire. Les recherches disponibles tendent à montrer des dommages cellules rétiniennes à 3 microwatts ou plus, selon l’AMDF, par rapport au 1 microwatt de lumière typique qui traverse nos écrans.

Le Dr Matt Starr, porte-parole clinique de l’Académie américaine d’ophtalmologie, a déclaré dans un e-mail que la lumière bleue, à elle seule, « ne cause pas de dommages permanents aux yeux ».

Layman, cependant, a déclaré qu’une surexposition à la lumière bleue peut provoquer une fatigue oculaire numérique, ce qui, chez certains patients, peut entraîner des problèmes de vision liés à l’âge.

Mis à part les effets de la lumière bleue, la fatigue oculaire est un problème courant et inconfortable. Bien qu’il puisse être vécu « un peu différemment d’une personne à l’autre », il s’agit d’un groupe de symptômes qui proviennent du fait de regarder un écran pendant une longue période, selon Starr.

« Les symptômes courants incluent une vision floue, une sensation de corps étranger, des démangeaisons, des maux de tête et une sécheresse oculaire », a-t-il déclaré.

Fait intéressant, Layman dit que le temps passé devant un écran peut également entraîner un risque d’infection plus élevé dans certains cas, car nous clignons moins des yeux lorsque nous regardons un écran.

« Le clignotement aide à créer et à répandre des larmes sur la cornée, ce qui permet de garder vos yeux hydratés », a déclaré Layman. « Lorsque les yeux n’ont pas assez de larmes pour rincer les corps étrangers, ils deviennent plus sujets aux infections. »

Des recherches supplémentaires sur l’effet de la lumière bleue de nos écrans électroniques sont nécessaires. Mais regarder votre téléphone tous les soirs avant de vous coucher est mauvais pour votre santé, car cela perturbe votre cycle veille-sommeil. Cavan Images/Getty Images

Alors, les lunettes anti-lumière bleue fonctionnent-elles vraiment ?

Il n’y a pas encore vraiment de bénéfice médical prouvé. Mais il n’y a pas de mal à voir s’ils vous aideront.

« Alors que certains patients signalent les avantages de l’utilisation de lunettes à lumière bleue lors de l’utilisation d’ordinateurs, de smartphones et de tablettes pour prévenir la fatigue oculaire, le fait est qu’il n’y a pas suffisamment de données scientifiques pour soutenir ou nier leurs avantages à l’heure actuelle », a déclaré Layman.

Personnellement, j’utilise parfois une paire de lunettes à lumière bleue lorsque je ressens une fatigue oculaire supplémentaire ou que j’ai besoin de plus de concentration, et je trouve généralement qu’il est un peu plus facile de faire attention à mon écran d’ordinateur. Mais je ne sais pas si cela aide réellement mes yeux à se sentir moins tendus, ou si c’est juste un effet placebo qui m’aide à changer légèrement ma perspective. Starr a confirmé que c’est peut-être ce dernier en soulignant ceci étude de l’American Journal of Ophthalmologyqui n’a trouvé aucune différence entre les personnes portant des lunettes placebo et des lunettes anti-lumière bleue.

Mais parce que les lunettes à lumière bleue sont si bon marché (j’ai acheté les miennes en ligne il y a quelques années pour moins de 15 $), elles valent la peine d’être testées si vous passez des heures devant un ordinateur, juste pour voir si cela vous aide du tout. Des prix commencer autour de 9 $ dans des endroits comme Walmart ou Amazon, ou vous pouvez lire notre revue des meilleures lunettes à lumière bleue.

L’utilisation du « mode sombre » est-elle meilleure pour vos yeux ?

L’une des plus grandes acclamations du public lors de l’événement Google I/O de cette année s’est produite lorsque la société de technologie a annoncé que Bard, le chatbot AI de Google, passe en mode sombre. Mais est-ce vraiment quelque chose à célébrer, du point de vue de la santé des yeux ?

Cela peut dépendre de la luminosité de la pièce dans laquelle vous utilisez l’écran, selon Layman. Il a dit que le « mode sombre » pourrait être meilleur dans une pièce faiblement éclairée, mais pas complètement sombre, et que le mode clair (texte noir sur une page blanche, alias « polarité positive ») est meilleur dans une pièce avec un éclairage typique. Laïc a souligné cette étude de 2013qui a découvert que la polarité positive permettait aux gens de mieux voir les détails.

Starr ajoute que l’utilisation d’un mode sombre ou l’activation du « mode nuit » sur votre téléphone présente certains avantages dans la facilité avec laquelle nos yeux peuvent s’adapter.

« Le contraste et les couleurs utilisés en mode nuit réduisent l’éblouissement et sont destinés à aider nos yeux à s’adapter plus facilement à la lumière environnante, ce qui entraîne moins de fatigue oculaire et une lecture plus facile et confortable », a-t-il déclaré.

Semblable aux lunettes à lumière bleue, vous devriez essayer de jouer avec le mode sombre où il est disponible pour voir s’il aide vos yeux ou les rend moins tendus.

Le temps passé devant un écran peut-il aggraver la mauvaise vision ?

Lorsque je suis allé chez l’optométriste le mois dernier pour un examen de la vue, j’ai posé cette question à mon médecin et il m’a dit que la recherche n’était pas là pour donner une réponse causale dans un sens. Il peut y avoir un scénario de poule ou d’œuf en jeu.

Par exemple, les personnes myopes peuvent s’asseoir plus près de leurs écrans et s’exposer potentiellement à plus de fatigue oculaire ou à la lumière bleue, mais cela pourrait ne pas provoquer activement une pire prescription, mais plutôt être basé sur le fait qu’ils ne peuvent pas bien voir et doivent rapprocher leur visage de l’écran.

Starr avait une explication similaire : « Certaines études suggèrent que des activités proches du travail, telles que lire ou utiliser des écrans pendant des heures et des heures d’affilée, peuvent entraîner une augmentation de la myopie, en particulier chez les enfants dont les yeux continuent de grandir », a-t-il déclaré. .

Selon les informations de l’AAO sur développement de la vue, des recherches ont montré que les enfants qui passent 40 minutes supplémentaires à l’extérieur chaque jour ont un risque plus faible de myopie ou de myopie sévère (une prescription très forte), par rapport aux enfants qui passent plus de temps à l’intérieur, soit en utilisant des ordinateurs, soit en lisant. L’AAO ajoute qu’il n’y a pas de lien direct, mais que le fait que les enfants passent plus de temps à l’extérieur (et moins de temps à l’intérieur à regarder un écran) est bon pour leur santé.

En savoir plus: Votre vision se détériore ? Il est temps de passer un examen de la vue

Conseils pour protéger vos yeux de la technologie

Que le fait de regarder un écran toute la journée endommage ou non votre vue de façon permanente, vous pouvez prendre quelques mesures simples pour qu’ils se sentent plus à l’aise.

Gardez votre téléphone « à distance de lecture » de votre visage. Cette astuce vient de Layman, qui dit que cela réduira la demande de focalisation sur vos yeux.

Cette astuce vient de Layman, qui dit que cela réduira la demande de focalisation sur vos yeux. Agrandissez votre police . Un autre conseil de Layman, la mise à niveau de la taille de votre police peut également rendre l’expérience de visionnage plus confortable.

. Un autre conseil de Layman, la mise à niveau de la taille de votre police peut également rendre l’expérience de visionnage plus confortable. Suivez la règle 20/20/20. Starr et Layman recommandent que toutes les 20 minutes, vous fassiez une pause de 20 secondes de votre écran en regardant à 20 pieds. « Clignez des yeux, fermez les yeux et regardez à 20 pieds pendant la pause », a déclaré Starr.

Starr et Layman recommandent que toutes les 20 minutes, vous fassiez une pause de 20 secondes de votre écran en regardant à 20 pieds. « Clignez des yeux, fermez les yeux et regardez à 20 pieds pendant la pause », a déclaré Starr. Lorsque cela est possible, utilisez un stylo et du papier. (Même si vous vous sentez ridicule.) Cette astuce n’est pas soutenue par la science, mais elle m’est utile (je suis très myope et je travaille devant un ordinateur toute la journée). J’utilise un cahier physique comme calendrier car c’est un petit soulagement pour mes yeux, qui sont normalement collés à mon ordinateur portable. J’utilise aussi un stylo et du papier si j’écris quelque chose pour le plaisir et pour prendre des notes.

Cette astuce n’est pas soutenue par la science, mais elle m’est utile (je suis très myope et je travaille devant un ordinateur toute la journée). J’utilise un cahier physique comme calendrier car c’est un petit soulagement pour mes yeux, qui sont normalement collés à mon ordinateur portable. J’utilise aussi un stylo et du papier si j’écris quelque chose pour le plaisir et pour prendre des notes. Limitez les écrans une ou deux heures avant de vous coucher (et chaque fois que vous le pouvez). Cette règle de l’heure du coucher est un conseil de Starr. Non seulement limiter le temps d’écran avant le coucher aidera vos yeux, mais cela peut également vous aider à ressentir moins de stress et à vous détacher des tâches de la journée. En savoir plus sur la façon de réduire le temps passé au téléphone.

Layman et Starr ont tous deux souligné l’importance des examens de la vue, généralement recommandés au moins tous les deux ans, mais plus souvent si vous portez des lunettes ou des contacts, ou si vous ressentez une gêne ou une douleur dans la région des yeux. Votre optométriste ou votre ophtalmologiste pourra vous prescrire des gouttes médicamenteuses ou trouver d’autres causes d’inconfort oculaire en plus du temps passé devant un écran, au cas où vous en auriez besoin.

En savoir plus: Retirez Instagram de votre téléphone et remerciez-moi plus tard