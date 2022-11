Tout ce qu’il faut savoir sur Zoe Kazan – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Xavier Collin/Image Press Agency

Paul Dano est un acteur connu pour ses rôles dans “The Batman” et “The Fabelmans”.

Il sort avec Zoe Kazan depuis 2007.

Zoe Kazan est également une actrice, qui a joué dans “Ruby Sparks” et “The Big Sick”.

Paul Dano est une étoile montante constante depuis des années, avec de grands films à son actif récemment, il ne fera sûrement que de plus en plus de succès. Le premier public a peut-être été présenté à l’acteur, 38 ans, dans la comédie de 2006 Petite Miss Soleil, mais il a joué dans un certain nombre de projets acclamés par la critique comme Il y aura du sang (2007), 12 ans d’esclavage (2013), et plus récemment Le Batman (2022). Il est depuis longtemps un acteur célèbre et il a été récompensé par une nomination aux Emmy Awards pour sa performance en 2018 Évadez-vous à Dannemora.

Pendant une bonne partie de sa carrière, Paul a eu Zoé Kazan De son coté. La Amour et miséricorde star est en couple avec l’actrice et écrivain de 39 ans depuis 2007, et ils ont une famille ensemble. Même s’ils ne sont pas mariés, leurs 15 années ensemble ont montré leur engagement l’un envers l’autre. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Zoe et sa relation avec Paul ici.

Comment Paul et Zoé se sont-ils rencontrés ?

Bien que Paul et Zoe aient tous deux joué dans une variété de films, leur relation a en fait commencé lorsqu’ils ont travaillé ensemble sur une pièce de théâtre. Le couple a joué le rôle de protagonistes romantiques dans le Ethan Hawke-jeu dirigé Choses que nous voulons en octobre 2007, via Playbill. En raison de leur travail, le premier baiser du couple s’est produit alors que les deux répétaient pour le spectacle. Depuis le spectacle, le couple a continué à agir côte à côte dans quelques projets différents, comme les films Coupure douce et Ruby Étincelles.

La Heureux merci encore s’il vous plait l’actrice a expliqué à quel point s’embrasser sur scène et à l’écran est très différent dans une interview de 2012 avec W Magazine. “Même lorsque Paul et moi nous sommes rencontrés il y a cinq ans, nous faisions une pièce de théâtre ensemble et tombions amoureux et nous nous sommes embrassés sur scène avant de nous être embrassés dans la vraie vie. Quand nous nous sommes embrassés dans la vraie vie, c’était totalement différent. Et quand on faisait ce film, on terminait une prise et on s’embrassait ensuite en douce. À la caméra, l’autre personne vient vers vous non pas parce qu’elle le veut, mais parce que le scénario le dit », a-t-elle déclaré.

Zoé est une actrice.

Comme mentionné ci-dessus, Zoe est également une actrice. Elle a eu sa juste part de rôles à la télévision, au cinéma et sur scène tout au long de sa carrière. Après avoir rencontré son amour Off-Broadway, elle fait ses débuts à Broadway l’année suivante dans une production de Reviens, petite Sheeba. Cette même année, elle a également joué dans La Mouette. Elle revient à Broadway en 2010 pour jouer Marilyn dans Un Behanding à Spokane. La même année, elle a également joué dans une production acclamée par la critique de Les anges en Amérique.

Certains des principaux rôles de film de Zoe incluent le rôle d’Emily dans Le grand malade (2017). Elle a également joué le rôle d’Alice Longabaugh dans le segment “The Gal Who Got Rattled” de La ballade de Buster Scruggs (2018). L’un de ses plus grands rôles était aux côtés de Paul dans Étincelles de rubis (2012), qu’elle a également écrit. Elle a expliqué qu’elle devait séparer l’art d’elle-même dans ce qui précède O interview. “Très tôt, j’ai montré à Paul quelques pages du scénario et il m’a demandé si j’écrivais l’histoire pour nous. Quand il a dit cela, il semblait que c’était exactement ce que je faisais. Mais ensuite, j’ai essayé de me sortir ça de la tête autant que possible, parce que lorsque les acteurs essaient d’écrire pour eux-mêmes ou pour les personnes qu’ils connaissent, la vanité peut entrer », a-t-elle déclaré.

Elle est aussi écrivain.

En plus d’être une actrice, Zoe est également une scénariste et dramaturge accomplie. Comme mentionné, Zoe a écrit le scénario de Ruby Étincelles. Ses parents Robin Swicord et Nicolas Kazan sont en fait tous les deux scénaristes. Ils ont co-écrit le classique culte Mathilde (1996), et Robin a écrit des tonnes de hits comme Petite femme (1994) et L’Etrange histoire de Benjamin Button (2008).

Outre Ruby Sparks, Zoe a également écrit le drame de 2018 Faune, que Paul dirigeait. Elle a aussi écrit les pièces Absalom (2009), Nous vivons ici (2011), Trudy et Max amoureux (2014), et Après l’explosion (2017).

Ils ont deux enfants.

Après plus de 10 ans de fréquentation, Paul et Zoe ont accueilli leur première fille ensemble en 2018. Bien que le couple n’ait pas révélé les noms de leurs enfants, Paul a parlé d’être un nouveau père sur Le spectacle de ce soir, après sa naissance. « Je suis tellement fatiguée et je suis tellement amoureuse. C’est tellement extrême », a-t-il déclaré. “Votre cœur est devenu supernova dans un sens.” Zoe a annoncé qu’ils avaient un autre enfant lorsqu’elle est apparue sur Aujourd’hui promouvoir Dit-elle en novembre 2022.

Ils ont été ouverts sur leur vie à la maison.

Avant d’accueillir leur deuxième enfant, Zoe et Paul ont été ouverts sur ce que c’est que d’être parents et acteurs de travail. Zoe a crié leurs nounous et autres baby-sitters dans un tweeter en janvier 2020. «Paul et moi ne sommes parents que depuis un an et quatre mois et nous avons employé au moins une douzaine de femmes sur trois continents pendant cette période, qui nous ont toutes permis de faire notre travail; sans parler de notre famille et de nos amis qui ont participé. La dette est immense », a-t-elle écrit.

En parlant de la pandémie de COVID-19, Zoe a également été franc sur les difficultés qui accompagnent à la fois la parentalité et le travail à domicile en juillet 2020 fil de discussion. “Je n’ai pas l’impression d’avoir grand-chose à dire ici pour le moment, mais je veux tendre la main à tous les parents avec de jeunes enfants qui essaient de travailler à domicile ces derniers mois”, a-t-elle déclaré. “J’ai tellement de chance d’avoir mon travail et d’avoir mon enfant et d’avoir ma santé et d’avoir mon partenaire, et pour un million d’autres raisons. Mais la réalité d’essayer de faire deux choses à la fois… tout le temps… Je pense à vous tous là-bas, faisant votre jonglage impossible, et j’envoie de l’amour.

Paul a parlé de la famille en s’assurant de trouver du temps pour elle-même pendant la pandémie dans une interview de mars 2022 avec Le journaliste hollywoodien. “La première partie de la pandémie a été l’une des seules fois où le travail ne semblait pas faire partie de ma vie”, a-t-il déclaré. “Nous avons partagé toutes les heures de repas, mais nous avions chacun besoin d’un moment de la journée où nous ne jouions pas à des jeux de 2 ans.”