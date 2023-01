Tout ce qu’il faut savoir sur Vince McMahon qui prévoit le retour de la WWE

Après avoir « pris sa retraite » de la WWE à la suite d’allégations d’argent silencieuses, Vince McMahon aurait prévu son retour dans l’entreprise.

Le 7 juin, la WWE a publié une déclaration selon laquelle Vince McMahon se retirait en tant que PDG et président de la société. L’annonce est intervenue après que le Wall Street Journal a rendu compte d’allégations d’inconduite sexuelle à l’encontre de McMahon, en plus des paiements silencieux qu’il a versés à plusieurs employées. Mais des mois plus tard, McMahon cherche à retrouver son chemin dans l’entreprise.

Selon Lauren Thomas du Wall Street JournalMcMahon cherche à retourner à la WWE dans le but de poursuivre la vente de l’entreprise.

McMahon a toujours le pouvoir de vote majoritaire grâce aux actions de classe B et a annoncé qu’il élirait lui-même et deux anciens dirigeants, Michelle Wilson et George Barrios, au conseil d’administration. Pour que cela se produise, trois postes devraient être libérés.

Donc, avec McMahon qui revient à la WWE, qu’est-ce que cela signifie exactement pour l’entreprise ?

Tout savoir sur Vince McMahon qui prépare son retour à la WWE

McMahon s’attend à reprendre le rôle de président exécutif, mais a besoin de l’approbation du conseil d’administration pour que cela devienne une réalité. Il veut superviser les droits médiatiques à venir de l’entreprise et les négociations alternatives stratégiques.

Le Wall Street Journal a rapporté qu’à moins qu’il ne reçoive ce poste pour superviser l’examen stratégique, “il ne soutiendra ni n’approuvera aucun accord ou vente de droits médiatiques”.

Vince McMahon “a fait savoir au conseil d’administration qu’à moins qu’il ne soit directement impliqué en tant que président exécutif dès le début d’un examen stratégique, il ne soutiendra ni n’approuvera aucun accord ou vente de droits médiatiques, ont déclaré les gens”. — WSJ https://t.co/Gc1VUs7BxX pic.twitter.com/R6YwDw1F7q – Denise « Hollywood » Salcedo (@_denisesalcedo) 5 janvier 2023

Dans une déclaration publiée jeudi peu de temps après la publication du rapport du Wall Street Journal, McMahon a expliqué pourquoi il souhaitait revenir dans l’entreprise en ce qui concerne les négociations sur les droits des médias.

“La WWE entre dans un tournant critique de son histoire avec les négociations à venir sur les droits des médias qui coïncident avec une demande accrue de contenu de qualité et d’événements en direct à l’échelle de l’industrie et avec plus d’entreprises cherchant à détenir la propriété intellectuelle sur leurs plateformes”, a déclaré M. McMahon, via la figure quatre en ligne. “La seule façon pour la WWE de capitaliser pleinement sur cette opportunité est que je revienne en tant que président exécutif et soutienne l’équipe de direction dans les négociations pour nos droits médiatiques et de combiner cela avec un examen des alternatives stratégiques. Mon retour permettra à la WWE, ainsi qu’à toutes les contreparties de transaction, de s’engager dans ces processus en sachant qu’ils auront le soutien de l’actionnaire majoritaire.

Alors que McMahon envisage de revenir dans l’entreprise, il a déclaré dans son communiqué de presse qu’il n’envisageait pas de bouleverser l’équipe de direction de l’entreprise.

“La WWE a une équipe de direction exceptionnelle en place, et je n’ai pas l’intention que mon retour ait un impact sur leurs rôles, fonctions ou responsabilités”, a déclaré McMahon, via Figure Four Online.

En décembre, McMahon a envoyé une lettre au conseil d’administration de la WWE, exprimant son désir de revenir dans l’entreprise. Le conseil d’administration a répondu en disant qu’il serait disposé à travailler à ses côtés dans le processus de révision, mais ils ont convenu à l’unanimité que son retour à la WWE ne serait pas dans le meilleur intérêt des actionnaires.

Depuis que McMahon s’est retiré, sa fille, Stephanie, a été nommée présidente et co-PDG. Nick Khan détient l’autre titre de co-PDG. Paul « Triple H » Levesque a été nommé directeur du contenu, le mettant en charge du département de création littéraire pour la programmation télévisuelle.

Ce sera certainement une histoire à suivre dans les prochains jours, mais ce que nous savons pour le moment, c’est que McMahon envisage de revenir à la WWE.