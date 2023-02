Tout ce qu’il faut savoir sur Tori Roloff – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : TLC

Zach Roloff joue dans l’émission de téléréalité TLC Petit peuple, grand monde.

Il est né avec le nanisme.

Il est marié à Tori Roloff depuis 2015.

Tori et Zach ont trois enfants.

Zach Roloff32, et Tori Roloff, 31 ans, forment l’un des couples les plus mignons de la télé-réalité ! Les stars de TLC Petit peuple, grand monde sont ensemble depuis plus d’une décennie et ils sont toujours là l’un pour l’autre, peu importe. Zach, qui est né avec l’achondroplasie, une forme courante de nanisme, a récemment subi une chirurgie cérébrale d’urgence, et Tori s’est fortement mobilisée pour soutenir son mari. Tori a révélé sur Instagram que Zach “va bien et se remet” après son opération, ce que les fans ont été soulagés d’entendre.

Les fans ont rencontré Zach quand Petit peuple, grand monde créé en 2006. Le spectacle parle de sa famille, y compris ses parents Mat et Amy. Zach est tombé amoureux de Tori dans la série et ils vivent maintenant à Washington avec leurs trois enfants. Voici tout ce que vous devez savoir sur Tori et son mariage avec Zach.

Qui est Tori Roloff ?

Tori est née le 3 mai 1991 à Portland, Oregon. Son nom de naissance est Victoria Elisabeth Patton, mais elle passe toujours par Tori. Elle a travaillé dans la ferme de la famille Roloff dans l’Oregon, c’est ainsi qu’elle a rencontré Zach. Elle a révélé sur Petit peuple, grand monde qu’elle a travaillé comme enseignante de maternelle après avoir obtenu son diplôme universitaire.

Maintenant, Tori travaille comme photographe. Elle a son propre site Web et sa propre page Instagram pour son entreprise de photographie, Tori Roloff Photography. Dans sa biographie, Tori dit qu’elle « prend des photos de pratiquement tout » depuis l’âge de 15 ans. Elle prend principalement des photos de maternité et des photos de famille.

Le mariage de Tori avec Zach Roloff

Tori a rencontré Zach en 2010 alors qu’il travaillait à la ferme Roloff à Hillsboro, Oregon. Tori a réfléchi au début de son histoire d’amour avec Zach dans une interview de 2017 avec PERSONNES. “Un collègue m’a dit:” Zachary pense vraiment que tu es mignon, mais ne pense pas que tu sortiras un jour avec lui “, a déclaré Tori. “Notre premier rendez-vous a duré cinq heures, et nous sommes ensemble depuis.” Zach a déclaré dans cette interview que Tori “m’a fait sortir de ma coquille et m’a rendu plus social. Elle m’a donné confiance. »

Après trois ans de fréquentation, Zach a proposé à Tori le 29 avril 2014. “Elle a dit oui!” Zach a écrit sur Facebook lorsqu’il a annoncé les fiançailles. “Ce fut une brillante 24 heures et totalement excité pour ce que l’avenir nous réserve”, a-t-il ajouté. Zach et Tori se sont mariés plus d’un an plus tard, le 25 juillet 2015, à la ferme Roloff. Ils ont dit “oui” lors d’une cérémonie romantique qui comprenait près de 200 invités, selon PERSONNES. Le mariage a été diffusé dans le cadre d’une émission spéciale TLC avant la saison 15 le 26 avril 2016.

Les enfants de Tori Roloff

Zach et Tori ont trois enfants : fils Jackson Kyle (née en mai 2017), fille Lilah Ray (né en novembre 2019), et son fils Josiah Luke (né en avril 2022). Les trois enfants sont nés avec le nanisme, comme leur père. Zach et Tori ont subi une fausse couche tragique en 2021, mais heureusement, Tori est de nouveau tombée enceinte et ils ont eu leur bébé “arc-en-ciel”, qui était Josiah.

Un mois après la naissance de Josiah, Tori a raconté HollywoodLa Vie dans une interview EXCLUSIVE que son rétablissement de Baby # 3 a été “difficile”. Elle nous a dit : « Tout s’est très bien passé avec la livraison. Il a juste décidé de venir plus tôt. J’ai dû avoir deux césariennes lors de mes naissances précédentes, donc celle-ci était aussi une césarienne programmée. Mais il était toujours comme, je vais venir plus tôt. La récupération cette fois a été difficile, mais la naissance elle-même a été formidable. Tori a également déclaré que Jackson et Lilah aimaient leur petit frère. “C’est doux. Ils ont juste été tellement obsédés par lui. Ils veulent aider.

Zach et Tori ont déménagé de l’Oregon à Battle Ground, Washington, où ils élèvent maintenant avec bonheur leurs trois enfants. «Nous avons une école pour Jackson, ce qui est énorme avec les enfants. Nous aimons simplement où nous en sommes », a déclaré Zach HL. Tori a ajouté: «Nous commençons à construire plus de communauté ici. Nous avons trouvé une église que nous aimons et de bons amis et des choses comme ça. J’ai grandi ici à Washington, donc ça a été amusant de renouer avec certains de mes amis, d’être plus proche de mon père et tout.

Le couple a également confirmé qu’il n’aurait probablement pas de quatrième enfant. “Je pense que nous sommes bons”, a déclaré Zach. Tori a admis que “ça a été difficile parce que Josiah est si facile… mais je pense que nous allons bien”.

