Tout ce qu’il faut savoir sur Tom Ackerley – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Margot Robbie est mariée à Tom Ackerley depuis 2016.

Tom est un producteur de films britannique, ancien chef de piste et ancien assistant réalisateur.

Tom et Margot ont produit une poignée de projets ensemble, y compris Moi, Tonya et Barbie.

Margot Robbie est l’une des plus grandes stars de cinéma au monde. L’actrice de 33 ans a commencé sa carrière dans des émissions de télévision dans son Australie natale, mais elle est devenue une sensation mondiale en 2013 lorsqu’elle a joué dans le loup de Wall Street. Depuis son premier rôle international, Margot a joué dans un large éventail de films populaires et acclamés par la critique, notamment en jouant Tonya Smith dans Moi, Tonya, Harley Quinn dans le Escouade suicide films, et en 2023, en tant que personnage titulaire dans Greta Gerwigc’est Barbie.

Tout au long de l’ascension fulgurante de Margot, un homme a été à ses côtés : son mari, Tom Ackerley, 33. Après s’être rencontrés en 2013, les deux ont entamé une histoire d’amour qui a duré jusqu’à ce jour. Tom est plus que le partenaire de vie de Margot : il a travaillé avec elle sur une poignée de projets, aidant à produire 2023 Barbiele susdit Moi, Tonyaet les années 2020 Jeune femme prometteuse, Juste pour en nommer quelques-uns. Alors que Tom est apparu aux côtés de sa femme pour un juin 2023 Barbie photocall, il n’apparaîtra aux côtés de Margot pour aucun des États-Unis Barbie premières – puisque la grève WGA / SAG-AFTRA signifie qu’aucune star ne le fera. Cependant, il sera toujours à ses côtés pour célébrer à la fois ce film et plus encore.

Plus à propos Margot Robbie

Cela dit, obtenez le scoop sur leur amour.

Comment Tom et Margot se sont-ils rencontrés ?

Tom et Margot se sont rencontrés alors qu’elle devenait une star internationale ! Le natif anglais était un troisième assistant du réalisateur pour le film de 2014 Suite Française, qui est sorti juste après Le loup de Wall Street, par IMDb. Margot a révélé que les acteurs et l’équipe étaient devenus très proches pendant le tournage dans une interview de 2018 avec Le gardien. Si proches qu’ils ont tous décidé d’emménager ensemble ! « Nous étions comme: ‘Ce ne serait pas drôle si nous vivions tous ensemble?’ Quelqu’un a dit : « Mais tu n’habites pas à Londres », et j’ai dit : « Je n’habite pas partout. Je vais déménager. Trois jours plus tard, nous avons signé un bail à Clapham », a-t-elle déclaré. Pendant qu’ils vivaient ensemble (avec cinq autres personnes dans la maison), ils ont commencé leur romance et se sont mariés en décembre 2016.

Tom a travaillé dans l’industrie du divertissement pendant des années avant d’épouser Margot.

Alors que Tom est devenu un collaborateur pour un certain nombre de projets de Margot, Tom a porté un tas de chapeaux différents dans le showbiz au fil des ans. Il est devenu coureur sur plusieurs projets différents dès 2011. Il a travaillé sur des films comme Cheval de bataille et Ruée, avant d’obtenir des postes d’assistant à la réalisation pour des projets comme Sacha Baron Cohen et Rebel Wilson-comédie mettant en vedette Le frère Grimsby en 2016 ou, bien sûr, Suite Française.

Il a été producteur pour un tas de projets de sa femme

Après que Tom et Margot se soient mariés, il a commencé à assumer des rôles plus importants dans ses diverses productions. Après leur mariage en 2016, il a été producteur de son biopic à succès Moi, Tonya en 2017, selon IMDb. Il a également produit d’autres photos avec sa femme en tant que star, y compris celles de 2018 Terminal et 2019 Pays de rêve. Il est producteur sur un tas de ses projets, y compris Barbie Et un Océan 11 film.

Outre ses collaborations avec sa femme, Tom a également été producteur de films acclamés par la critique, comme Jeune femme prometteuse ou le 2023 Étrangleur de Boston film.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Qu’est-ce que Margot a dit de lui ?

Alors que Margot et Tom sont mariés depuis environ six ans, ils ont surtout gardé leur relation pour eux-mêmes. Le Il était une fois à Hollywood La star a révélé que les colocataires du couple les avaient pressés de déménager par eux-mêmes dans le précédent Gardien entretien. Elle a également plaisanté sur son amour de tout ce qui concerne l’Angleterre, y compris son mari dans une conversation en 2021 avec Courrier quotidien. « Je semble aimer beaucoup de choses britanniques. J’aime Harry Potter, j’aime mon mari et j’aime Love Island. C’est génial », a-t-elle déclaré. Dans la même interview, elle a également expliqué à quel point ils étaient reconnaissants de travailler ensemble sur un certain nombre de projets. « Nous avons démarré notre société de production avec nos meilleurs amis, et cela continue d’être une merveilleuse dynamique de groupe. Nous travaillons tous très bien ensemble. Je me sens très chanceuse », a-t-elle expliqué.

Bien qu’elle soit une pro, Margot a déclaré qu’elle était nerveuse avant de travailler sur chaque film, et elle a dit que son mari l’aidait à se détendre avant de travailler dans une interview d’août 2021 avec Miroir. « Chaque fois que je fais un film, je me tourne vers mon mari et je me dis : ‘Je ne pense pas pouvoir faire ça’. Il dit quelque chose comme : ‘Tu fais ça à chaque fois. Tout ira bien », a-t-elle déclaré.

Alors que le couple est pour la plupart privé, Margot a révélé que le couple avait deux chiens de sauvetage Belle et Bouh Radley dans une interview de 2019 sur Ellen.

Plans futurs

Étant donné que le couple est notoirement privé, ils ont gardé secrets tant de détails sur leur relation, y compris si et quand ils prévoient d’avoir des enfants. Margot a également révélé que la question du bébé est celle qui l’agace le plus dans une interview de 2019 avec Horaires radio. « Je me suis mariée, et la première question dans presque toutes les interviews est : ‘Bébés ? Quand est-ce que tu en as un ? Je suis tellement en colère qu’il y ait ce contrat social », avait-elle déclaré à l’époque. « Tu es marié, maintenant tu as un bébé. Ne présumez pas. Je ferai ce que je vais faire.

Lien connexe En rapport: Film « Barbie » de Margot Robbie : la bande-annonce principale, la bande originale et d’autres mises à jour

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.