Tout ce qu’il faut savoir sur Susan Geston – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Jeff Bridges est un acteur oscarisé.

Il est marié à Susan Geston depuis 1977.

Jeff et Susan ont trois enfants et deux petits-enfants.

Ponts Jeff, 73 ans, a connu une carrière d’acteur réussie qui ne ralentit pas du tout. À partir des années 1970, l’acteur bien-aimé a reçu plusieurs nominations aux Oscars pour ses performances impeccables sur grand écran. En 2010, Jeff a finalement remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle de chanteur alcoolique dans Coeur fou. Depuis lors, Jeff a connu plus de succès au cinéma et il a récemment joué dans l’émission télévisée à succès Le vieil homme.

Jeff a eu la chance d’avoir sa femme depuis 45 ans, Susan Geston, à ses côtés tout au long de sa carrière. Le couple s’est rencontré en 1975 lorsque Jeff tournait un film et ils sont tombés amoureux instantanément. Susan était également là pour Jeff lorsqu’il a annoncé son diagnostic de cancer en octobre 2020, bien qu’il soit maintenant en rémission. Voici tout ce que vous devez savoir sur Susan et son mariage avec Jeff.

Qui est Susan Geston ?

Susan est une actrice tout comme son mari. Elle n’est apparue que dans deux films : 1976 Rester affamé et années 1980 Zone interdite, selon son IMDb. Susan a également travaillé comme productrice associée sur le film de 1989 Pieds froids.

Comment Jeff et Susan se sont-ils rencontrés ?

Jeff tournait son film de 1975 Ranch de luxe dans un ranch du Montana lorsqu’il a rencontré Susan, qui avait 21 ans et travaillait comme serveuse à l’époque. Il a révélé dans un essai de 2014 pour Bon entretien de votre maison qu’il a été immédiatement frappé par Susan. « Je ne pouvais pas la quitter des yeux. Non seulement elle était magnifique, mais elle avait deux yeux noirs et un nez récemment cassé (à cause d’un accident de voiture, j’ai appris plus tard) », a écrit Jeff dans l’essai. “Quelque chose à propos de sa beauté et de sa défiguration m’a tenu en haleine.”

Jeff a finalement demandé à Susan de sortir, mais elle a refusé. « Je lui ai redemandé, et elle a répondu : ‘Non, c’est une petite ville ; peut-être que nous nous rencontrerons plus tard », a-t-il expliqué dans l’essai, ajoutant:« Ces mots se sont avérés prophétiques, et une nuit en ville, nous avons dansé, et je suis tombé amoureux.

Le mariage de Jeff et Susan

Jeff a révélé dans son Bon entretien de votre maison écrire que “perdre ma liberté” était la raison pour laquelle il avait initialement peur d’épouser Susan. Mais après deux ans de fréquentation, Jeff a finalement proposé à l’amour de sa vie. “Dieu merci, j’ai finalement suivi le programme”, a-t-il écrit. “Aussi effrayant que cela ait été pour moi, il y avait aussi le sentiment d’ouvrir profondément mon cœur.” Jeff et Susan se sont mariés le 5 juin 1977.

Jeff et Susan ont trois enfants

Jeff est un fier “fille papa” de trois filles : Isabelle Ponts41, Jessica Ponts39, et Ponts Hayley37 ans. Hayley s’est mariée avec Justin Shane en août 2021, moins d’un an après que Jeff a révélé son diagnostic de lymphome. Mais Jeff a quand même pu accompagner Hayley dans l’allée et participer à la danse père-fille au mariage. Hayley a dit Mariées magazine que son célèbre père “a prononcé un discours de bienvenue et a évoqué un trait de Justin que j’ai également mentionné dans mes vœux, à savoir que les enfants et les chiens l’aiment”. Jeff et Susan sont aussi les grands-parents des enfants d’Isabelle Gracie et Ben.

Le mariage de 45 ans de Jeff et Susan

Jeff et Susan sont mariés depuis près d’un demi-siècle, ce qui est tellement sauvage. L’un des moments les plus effrayants auxquels ils ont été confrontés en tant que couple a été lorsque Jeff a failli mourir du COVID-19 pendant la chimio en 2021. Parlant de l’expérience de PERSONNES, Susan a déclaré: «Nous ne savions pas s’il allait récupérer. J’ai dit [to the doctors], ‘Sauvez-lui la vie. Peu importe ce que vous avez à faire. ” Susan a également qualifié le moment où Jeff était gravement malade de “mauvais rêve”, mais a noté que “c’est maintenant la partie du bon rêve”.

Quant à savoir comment ils ont accompli un partenariat aussi fructueux, Jeff et Susan ont dit PERSONNES en 2020 qu’ils se respectent toujours mutuellement, quoi qu’il arrive. «Nous sommes assez différents en tant que personnes, et nous célébrons cela plutôt que de le faire nous séparer. Je respecte sa sagesse, et je suis sûr que les filles aussi », a déclaré Jeff. “J’ai vraiment été béni.”

