Tout ce qu’il faut savoir sur Sonni Pacheco – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : SNAPSNAP/MEGA AGENCY

Sonni Pachecho est une actrice et mannequin canadienne.

Elle a été mariée à Jeremy Renner pendant un an.

Elle a une fille avec Jeremy.

Elle a accusé Jeremy d’avoir menacé de la tuer après leur divorce.

Jérémy Renner, 51 ans, a connu un grand succès en tant qu’acteur à Hollywood. Il est surtout connu pour avoir joué Clint Barton/Hawkeye dans l’univers cinématographique Marvel. Il a également été nominé pour deux Oscars, pour ses performances dans The Hurt Locker et La ville. Jeremy a récemment vécu un terrifiant accident de déneigement qui l’a laissé dans un état critique à l’hôpital. Heureusement, Jeremy devrait récupérer.

En savoir plus sur Jeremy Renner :

Dans sa vie personnelle, Jeremy a été brièvement marié à une mannequin et actrice canadienne Sonni Pachecho31 ans, avec qui il partage sa fille de 9 ans Ava Berlin Renner. Jeremy et Sonni se sont séparés en 2014, après moins d’un an de mariage, et ils se sont affrontés dans une bataille brutale pour la garde, qui a impliqué un certain nombre d’accusations choquantes que Sonni a portées contre Jeremy. Voici tout ce que vous devez savoir sur Sonni, y compris sa relation avec Jeremy.

Qui est Sonni Pacheco ?

Sonni Pachecho est née à Vancouver, au Canada, et détient la citoyenneté canado-américaine. Elle est mannequin et actrice. Ses crédits d’acteur sur IMDb incluent le rôle d’un personnage nommé “Sonni” en 2012 L’Ailier; et jouant “Splendid Wet T-Shirt Girl” dans American Pie présente : Le livre de l’amour. Sonni a également fait une apparition dans le film nominé aux Oscars 2014 agitation américainedans lequel Jeremy a joué. En ce qui concerne sa carrière de mannequin, Sonni a travaillé comme mannequin / porte-parole pour Monster Energy Drinks au début de 2013, selon Heavy.com.

Depuis qu’elle a quitté le plateau de tournage et le podium, Sonni a trouvé l’amour dans l’atelier de sculpture. Son Instagram regorge de clichés de ses sculptures, dont beaucoup présentent la forme féminine nue. Sonni a révélé via son Instagram en octobre 2022 qu’elle attend un bébé avec son nouveau partenaire, Nathan Thompson. “Le meilleur est à venir…. Printemps 2023 🤍 #babygirl », a écrit Sonni dans l’annonce de grossesse.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Comment Jeremy et Sonni se sont-ils rencontrés ?

Sonni et Jeremy se seraient rencontrés sur le tournage de Mission : Impossible – Protocole fantôme en 2011. Deux ans plus tard, ils ont accueilli leur fille, Ava Berlin Renner, en mars 2013. Sonni a dit “oui” à Jeremy en janvier 2014. Cependant, Jeremy n’a pas reconnu qu’il était marié avant une interview de septembre 2014 avec Fichier du Capitole. « J’ai essayé de protéger la vie privée de ma famille, la vie privée de ma femme. Je n’ai pas besoin d’elle pour se faire marteler avec ma vie. Les questions de confidentialité sont importantes parce que je veux qu’elle passe sa journée sans être dérangée », a déclaré Jeremy.

Le divorce de Jeremy et Sonni

Jeremy et Sonni l’auraient à l’origine appelé avant la naissance d’Ava. Mais après être devenus parents, ils ont donné une deuxième chance à leur romance et se sont remis ensemble. Cependant, avant la fin de 2014, Sonni a demandé le divorce, invoquant des “différences irréconciliables”. Dans les documents de divorce, Sonni aurait affirmé que leur contrat de mariage était frauduleux. Le couple a finalisé la séparation à la fin de 2015, Jeremy aurait accepté de payer 13 000 $ par mois en pension alimentaire.

Lien connexe En rapport: Gangsta Boo Dead At 43 : 5 choses à savoir sur le rappeur Three 6 Mafia

La bataille pour la garde de Jeremy et Sonni

Jeremy et Sonni ont initialement accepté la garde conjointe de leur fille lorsqu’ils ont finalisé leur divorce. Mais en 2019, Sonni a déposé une demande de garde légale et physique d’Ava et a également demandé des visites surveillées lorsque Jeremy a leur fille, selon GENS. TMZ a ensuite obtenu des documents juridiques dans lesquels Sonni accusait Jeremy de nombreuses actions alarmantes, y compris des menaces de mort. Elle a également affirmé que le Avengers : Fin de partie star a mis un pistolet dans sa bouche, menaçant de se suicider, avant de le retirer pour le tirer dans le plafond. Ava était censée dormir dans sa chambre lors de cet incident présumé avec une arme à feu, selon TMZ.

Jeremy a nié toutes ces allégations. “Le bien-être de sa fille Ava a toujours été et continue d’être l’objectif principal de Jeremy”, a déclaré un représentant du Oeil de faucon a déclaré la star à TMZ. “C’est à la justice de trancher. Il est important de noter que les dramatisations faites dans la déclaration de Sonni sont un récit unilatéral fait avec un objectif précis en tête.

Jeremy a abordé les accusations de Sonni dans une interview de novembre 2021 avec La santé des hommes, les qualifiant de “non-sens”. Il a dit: «Cela ne fait que le renforcer… Si vous y répondez, vous lui donnez du gaz. Je n’alimente pas les incendies. Je ne le fais pas. Je refuse de.” L’issue de la bataille pour la garde reste incertaine.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.