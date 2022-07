Tout ce qu’il faut savoir sur son enfant unique – Hollywood Life

Voir la galerie





Shania Twain est l’un des plus grands noms de la musique country depuis des décennies. La chanteuse est devenue une superstar dans le monde de la musique dans les années 90, et elle est restée une artiste influente de la scène depuis qu’elle a été acclamée comme la «reine de la pop country». Elle a eu des tonnes de succès et a remporté cinq Grammy Awards. Elle a également sorti cinq albums, le plus récent étant celui de 2017 À présent.

En plus d’être une icône country, Shania, 56 ans, est une maman aimante ! Elle n’a eu qu’un seul enfant au cours de sa vie, mais il est clair qu’elle adore son fils Eja Lange, 20. Bien qu’il soit surtout privé, il s’intéresse aussi un peu à sa mère, héritant clairement de certains de ses gènes musicaux. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Eja ici!

Shania a eu Eja avec son ex-mari

Shania a épousé son premier mari, producteur Robert Lange en décembre 1993, et le couple a accueilli Eja (prononcé “Asia”) en août 2001. Quelques années après la naissance d’Eja, Shania a parlé de vouloir lui donner une enfance bien équilibrée dans une interview de novembre 2007 avec Personnes. “Je voudrais qu’il soit complet, humble et honnête, sans avoir à se priver pour développer ce caractère. Lorsque vous ne venez pas d’une lutte, gagner en appréciation est une qualité difficile à obtenir. Nous faisons donc tout notre possible pour essayer de le garder reconnaissant. Nous ne le gardons pas dans une bulle », a-t-elle déclaré. Malheureusement, Shania et Robert ont divorcé en 2010, et elle s’est remariée depuis Frédéric Thiébaud en 2011, et le couple est ensemble depuis !

Eja est aussi musicienne

Avec un père producteur et une maman superstar country, il n’est pas surprenant qu’Eja ait suivi leurs traces et soit devenue musicienne. Bien qu’il n’ait pas sorti de nouvelle musique depuis un certain temps, il a donné un avant-goût de certains de ses remixes sur une page Soundcloud, y compris des versions assez épiques de classiques comme “Because” des Beatles. Alors que sa mère est orientée country, Eja préfère l’électronique avec une grande partie de sa musique ayant des éléments EDM et de danse. Elle a révélé qu’il était plus orienté vers les coulisses dans une interview d’octobre 2017 avec Ça ressemble à Nashville. “Je pense qu’il appréciera davantage la musique simplement en étant le créateur de la musique. C’est vraiment éprouvant d’être un artiste, d’être la personne devant, à moins que ce ne soit vraiment ce qu’il veut. Il a juste une confiance tranquille à son sujet. Il n’a pas ce type de personnalité extraverti – vous savez que tout le monde me regarde. Je pense que cela lui conviendra bien d’être le créateur », a-t-elle déclaré.

Le duo mère-fils a travaillé sur la musique ensemble

Bien que leurs idées musicales puissent être différentes, Shania a révélé qu’elle avait travaillé avec son fils sur de la musique. Même s’il n’est pas clair s’ils sortiront un jour quelque chose ensemble, elle a déclaré qu’ils communiquaient sur leurs morceaux dans une interview de mai 2021 sur Vivre avec Kelly et Ryan. “De temps en temps, nous allons en studio ensemble et nous nous envoyons des idées”, a-t-elle déclaré. “Je joue de la guitare et il utilise des synthétiseurs, et peut-être qu’un jour, nous trouverons quelque chose de vraiment génial.”

Shania a parlé de la maternité aimante

La Venez ici la chanteuse est clairement une maman adorée. Alors qu’Eja est restée à l’écart des projecteurs, elle a partagé un tas de photos de retour de son fils, à l’époque où il était bébé sur son Instagram, en particulier lorsqu’elle célèbre la fête des mères. Bien qu’elle soit connue comme musicienne, Shania est clairement une maman adorée, mais elle a également dit qu’elle ne pensait pas avoir plus d’enfants. “J’aime être mère. J’aimerais avoir plus d’enfants. A 52 ans, je ne pense pas que je vais avoir d’autres enfants. Je n’en suis probablement pas capable. Mais j’ai décidé que, eh bien, peut-être que je vais juste rester où j’en suis. J’ai une belle belle-fille et j’ai un beau fils. Je suis très heureux. J’adore être parent et j’aurais aimé avoir plus d’enfants », a-t-elle déclaré lors d’une apparition en 2017 sur Lorraine, par L’homme d’État.

Eja a acheté une maison en 2020

S’il est clair qu’ils sont toujours proches, Eja s’est également lancé seul. Il aurait acheté sa première maison à Los Angeles en décembre 2020, par Saleté. À seulement 19 ans, il aurait acheté une maison de démarrage de 1,8 million de dollars dans l’Eastside de Los Feliz.